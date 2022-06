Comunicado de prensa de Business Wire: EIG

EIG, inversor institucional líder en los sectores de la energía y las infraestructuras a nivel mundial, anuncia que ha firmado un memorando de entendimiento ("MoU") con Aramco para colaborar en futuros proyectos energéticos.

Conforme a los términos del memorando de entendimiento, las partes buscarán oportunidades de inversión en proyectos que promuevan sus objetivos compartidos de sostenibilidad, incluso dentro de las tecnologías existentes y las nuevas, como los combustibles alternativos, la captura de carbono, el hidrógeno y el gas natural, el transporte y el almacenamiento de energía.

"Con el aumento de la demanda mundial de energía, EIG se compromete a equilibrar el doble objetivo de la descarbonización y la confiabilidad", declaró R. Blair Thomas, presidente y director ejecutivo de EIG. "Como parte de este esfuerzo, nos entusiasma tener la oportunidad de trabajar con un líder de la industria tan relevante como Aramco en la senda de la descarbonización del sector energético. Tenemos la ventaja y la suerte de ser socios de Aramco en materia de infraestructuras críticas en el complejo energético, y estamos deseando aprovechar esa asociación en lo que respecta a la trayectoria futura de nuestra industria."

"Este MoU es otro de los muchos pasos importantes en el esfuerzo global para hacer frente al cambio climático, y esperamos trabajar con Aramco para crear mejoras significativas en el suministro de soluciones energéticas limpias, asequibles y confiables para los habitantes de todo el mundo", afirmó Emily Rodgers, directora de ESG de EIG.

"Este MoU refuerza aún más nuestra relación con EIG y tiene el potencial de impulsar nuevas inversiones hacia soluciones energéticas de bajas emisiones, que apoyan el crecimiento económico y contribuyen a la transición energética en general", comentó Abdulaziz M. Al-Gudaimi, vicepresidente sénior de Desarrollo Corporativo de Aramco.

El anuncio del memorando de entendimiento llega después de que el año pasado se cerrara con éxito un acuerdo de inversión en infraestructuras por valor de 12 400 millones de dólares entre Aramco y un consorcio internacional liderado por EIG, que implicaba el arrendamiento y retroarrendamiento de infraestructuras de oleoductos de Aramco.

Acerca de EIG

EIG es uno de los principales inversores institucionales en el sector energético y de las infraestructuras a nivel mundial, con 25 000 millones de dólares gestionados a 31 de marzo de 2022. EIG se especializa en inversiones privadas en energía e infraestructura relacionada con la energía a nivel mundial. Durante sus 40 años de historia, EIG ha aportado 40 100 millones de dólares al sector energético a través de 380 proyectos o empresas en 38 países de los seis continentes. Entre los clientes de EIG se encuentran muchos de los principales planes de pensiones, compañías de seguros, dotaciones, fundaciones y fondos soberanos de inversión de Estados Unidos, Asia y Europa. EIG tiene su sede en Washington D.C. y oficinas en Houston, Londres, Sídney, Río de Janeiro, Hong Kong y Seúl. Para obtener más información, visite la página web de EIG en www.eigpartners.com.

