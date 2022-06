Comunicado de prensa de Business Wire: EIG

EIG, un inversor institucional líder en los sectores de la energía y las infraestructuras a nivel mundial, ha anunciado hoy que De la Rey Venter se ha unido a la firma como director general (CEO) de MidOcean Energy ("MidOcean") y como gerente general de EIG. MidOcean es una empresa de GNL controlada por EIG que pretende crear una cartera integrada de GNL diversificada "pure play" de proyectos de GNL operativos de alta calidad, con un flujo de caja sólido. Venter es un veterano de la industria, con una trayectoria de 25 años de experiencia en operaciones internacionales, negociación y liderazgo empresarial en los sectores de la minería, los eslabones anteriores de la cadena de producción y el GNL. Entre otras funciones, fue vicepresidente ejecutivo de Integrated Gas Ventures, responsable de la mayoría de los activos de gas natural y GNL de Shell y anteriormente, también fue responsable mundial de GNL de Shell. Se desempeñará en la sucursal de EIG en Londres.

"El GNL es un elemento clave de la transición energética y es una fuente de energía cada vez más estratégica desde el punto de vista geopolítico", explicó R. Blair Thomas, Presidente y Director General de EIG. "EIG ha sido durante mucho tiempo un proveedor de capital clave para el sector y ya ha invertido en nueve proyectos de GNL a nivel mundial, que incluyen tanto la licuefacción como la regasificación. La incorporación de alguien del calibre de De la Rey para dirigir MidOcean ratifica nuestro compromiso con el GNL y la transición energética. Es un placer darle la bienvenida a De la Rey y estamos entusiasmados con el futuro que ayudará a desarrollar para MidOcean".

Por su parte, Venter agregó: "La visión de EIG para MidOcean presenta una propuesta convincente para un mundo que necesitará el GNL durante mucho tiempo. Compartimos la convicción de que el GNL cumple una función crucial, como parte de una familia de gases de baja o nula emisión de carbono, para ayudar a la transición del mundo hacia un futuro sin emisiones netas. Estoy encantado de trabajar con el equipo para construir un negocio de envergadura, aprovechando en la amplia trayectoria de EIG en el sector mundial del GNL; queremos que este negocio tenga un impacto real en este sector tan relevante de la industria energética mundial".

Venter se incorporó a Shell en 2002. Además de sus funciones como vicepresidente ejecutivo de Integrated Gas Ventures y director mundial de GNL, ha desempeñado diversos cargos a nivel mundial, como vicepresidente ejecutivo de Upstream Joint Ventures, vicepresidente ejecutivo de Gas & Power Africa y vicepresidente comercial en Qatar. Ha sido responsable de los temas de fabricación de CCUS y Blue Hydrogen de Shell. Venter tiene un master con mención honorífica del IMD en Suiza, una licenciatura en Comercio (Cum Laude) de la Universidad Northwest y una licenciatura en Finanzas y Gestión de Inversiones (Cum Laude) de la Universidad de Johannesburgo, ambas en Sudáfrica.

Acerca de EIG

EIG es un inversor institucional líder en los sectores de la energía y la infraestructura a nivel mundial; gestiona 25.000 millones de dólares al 31 de marzo de 2022. EIG se especializa en inversiones privadas en energía e infraestructura relacionada con la energía a nivel mundial. Durante sus 40 años de trayectoria, EIG ha destinado 40.100 millones de dólares al sector energético a través de 380 proyectos o empresas en 38 países de seis continentes. Entre los clientes de EIG se destacan varios de los planes de pensiones, compañías de seguros, dotaciones, fundaciones y fondos soberanos más prestigiosos de Estados Unidos, Asia y Europa. EIG tiene su sede en Washington, D.C. y cuenta con sucursales en Houston, Londres, Sydney, Río de Janeiro, Hong Kong y Seúl. Para más información, visite el sitio web de EIG en www.eigpartners.com.

