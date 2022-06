Comunicado de prensa de Business Wire: EIG

EIG, un inversor institucional líder en los sectores de la energía y las infraestructuras a nivel mundial, lanzó hoy Grupo Cerro, una nueva plataforma de energías renovables en Chile. La entidad recientemente creada incluye las plantas Cerro Dominador propiedad de EIG y ANPAC, recientemente adquirida, propietaria de 11 centrales hidroeléctricas de pasada pequeñas y medianas en las regiones de O'Higgins, El Maule, Bio Bio y La Araucania. La cartera ANPAC de 110 MW incluye centrales activas y proyectos en varias etapas de construcción y desarrollo tanto en el mercado de contado como el de tarifa estabilizada.

Tras la adquisición, Grupo Cerro ahora gestiona más de 280 MW de capacidad instalada en Chile, incluidas las plantas fotovoltaicas y de energía solar concentrada Cerro Dominador. La cartera del grupo también abarca varios proyectos en etapas avanzadas de construcción y desarrollo, incluido el complejo Likana Solar, uno de los proyectos de energía solar concentrada más grandes del mundo con una capacidad de 690 MW, Pampa Union, una planta de energía fotovoltaica de 600 MW, como así también más de 40 centrales hidroeléctricas de pasada de 40 MW.

R. Blair Thomas, presidente y director ejecutivo de EIG, señaló: "Se prevé que la transacción aportará sinergias a la cartera, generará eficiencias operativas y mejorará la diversificación tecnológica y geográfica para Grupo Cerro. Tras la finalización y sincronización de la revolucionaria planta de energía solar Cerro Dominador en 2021, el primer proyecto de energía solar concentrada en Latinoamérica, esta transacción marca otro hito importante de nuestra estrategia de invertir en activos de alta calidad, los mejores equipos e infraestructura energética que sostiene la transición energética en Chile".

Fernando Gonzalez, director ejecutivo de Grupo Cerro, manifestó: "Esta transacción potencia nuestro compromiso con el crecimiento de Chile. Estas plantas, junto con nuestros proyectos Likana Solar y Pampa Union que se encuentran en desarrollo, nos ayudarán a diversificar geográficamente nuestra cartera de energías para poder garantizar aún más la producción de energías renovables de bajo costo para el mercado chileno y seguir brindando energía limpia en todo el país, las 24 horas del día".

Acerca de EIG

EIG es un inversor institucional líder en los sectores de la energía y la infraestructura a nivel mundial; gestiona 25.000 millones de dólares al 31 de marzo de 2022. EIG se especializa en inversiones privadas en energía e infraestructura relacionada con la energía a nivel mundial. Durante sus 40 años de trayectoria, EIG ha destinado 40.100 millones de dólares al sector energético a través de 380 proyectos o empresas en 38 países de seis continentes. Entre los clientes de EIG se destacan varios de los planes de pensiones, compañías de seguros, dotaciones, fundaciones y fondos soberanos más prestigiosos de Estados Unidos, Asia y Europa. EIG tiene su sede en Washington, D. C. y cuenta con sucursales en Houston, Londres, Sydney, Río de Janeiro, Hong Kong y Seúl. Para más información, visite el sitio web de EIG en www.eigpartners.com.

Acerca de Grupo Cerro

Grupo Cerro es una compañía de energías renovables recientemente creada cuyo fin es crear un futuro sostenible al proveer al sistema chileno y a los clientes energía limpia y gestionable las 24 horas del día. La empresa gestiona una cartera de más de 280 MW de proyectos activos en todo Chile y un canal de desarrollo de 1,3 GW.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220629005650/es/

