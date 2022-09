Comunicado de prensa de Business Wire: Emergent Cold Latin America

Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), el proveedor de servicios logísticos y de almacenamiento refrigerado de más rápido crecimiento en América Latina, anunció hoy la construcción de una nueva instalación de temperatura controlada ubicada en Talcahuano, Chile. Con esta bodega, la empresa pretende fortalecer las operaciones y satisfacer las necesidades de sus principales clientes en el mercado internacional de alimentos.

Con la adquisición de Friopacifico en noviembre de 2021, Emergent Cold LatAm ahora cuenta con tres instalaciones en Chile, ubicadas en Talcahuano (2) y San Pedro de la Paz (1), con un total de más de 47 000 posiciones de pallets de capacidad de congelado. La nueva construcción se inaugurará en enero de 2024 y aumentará la capacidad actual en Chile en 65 %.

Estratégicamente ubicado cerca de los principales puertos del país: San Vicente, Lirquén y Coronel, Emergent Cold LatAm apoyará a exportadores, minoristas y grandes empresas pesqueras, las cuales muestran perspectivas de crecimiento positivas para los próximos años.

Chile es un actor importante en el comercio mundial de alimentos. La industria de cultivo de salmón del país es esencial para la cadena de suministro internacional y el segundo productor más grande del mundo. Adicionalmente, la oferta de caballa de Chile es una de las más abundantes del mundo, con un crecimiento de su cuota a una tasa promedio de 11,5% de 2016 a 2020. Se espera que estas exportaciones y otras, como el mejillón y la trucha, crezcan en los próximos años.

"Para Emergent Cold LatAm, esta nueva construcción, la más grande de la compañía hasta la fecha, representa otro paso importante hacia su visión de convertirse en el operador de temperatura controlada líder y más dinámico de América Latina" dijo Neal Rider, CEO de Emergent Cold LatAm. "Chile es una parte fundamental de nuestra estrategia de inversión en América Latina debido a su importante papel en el mercado de productos del mar en todo el mundo".

"Después de evaluar exhaustivamente la creciente demanda de nuestros clientes por más capacidad en nuestras instalaciones y otros servicios de valor agregado, decidimos expandir nuestras capacidades agregando 30.000 nuevas posiciones de pallets en la región", dijo David Palfenier, presidente de Emergent Cold LatAm.

Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) está construyendo la red de cadena de frío de la más alta calidad para brindar soluciones logísticas de temperatura controlada de extremo a extremo a sus clientes en toda América Latina. La empresa fue fundada para cubrir la necesidad de soluciones modernas de cadena de frío en el mercado y para satisfacer la creciente demanda de clientes nacionales y globales. Emergent Cold LatAm actualmente opera 23 instalaciones de almacenamiento en frío, más de 500 camiones y cuatro instalaciones ahora en construcción para completar un total de 10 países en América Latina.

