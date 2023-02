Comunicado de prensa de Business Wire: Emergent Cold Latin America

Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm), el proveedor de servicios logísticos y de almacenamiento refrigerado de más rápido crecimiento en América Latina, anuncia hoy la adquisición de Multifrigo, un operador líder en Santiago, la capital de Chile y ciudad más grande del país. Emergent Cold LatAm también anuncia planes para expandir la principal instalación automatizada de Multifrigo en El Olivo para triplicar su tamaño actual y alcanzar 35.000 posiciones de pallets, creando capacidad y ofertas de servicios adicionales.

Multifrigo fue fundada en 1987 por la familia Lyng y luego desarrollada por Carlos y Jorge Lyng con importantes contribuciones de socios minoritarios, las familias Falcone y Pavez. Hoy, Multifrigo opera tres instalaciones y cerca de 25.000 posiciones de pallets de almacenamiento. Multifrigo ha adquirido reputación por ser una de las empresas de logística más innovadoras de Chile. Su nueva instalación en El Olivo, ubicada a 15 kilómetros del centro de Santiago, está 100 % automatizada y permite a Multifrigo ofrecer soluciones a la medida de sus clientes, junto con servicios de valor agregado como picking, cross-docking y empaque. La segunda instalación de la Compañía está cerca, en Maipú, y la tercera instalación se situa en Casablanca, estratégicamente ubicada entre Santiago y los Puertos de Valparaíso y San Antonio.

Emergent Cold LatAm comenzará de inmediato una expansión totalmente automatizada de 24.500 posiciones de pallets de las instalaciones de Multifrigo en El Olivo. Esta inversión agregará una capacidad significativa en un mercado metropolitano clave, con nuevas y valiosas ofertas de servicios para los clientes.

Chile es un mercado importante para Emergent Cold LatAm, ya que sigue siendo una sustancial fuente de alimentos para el mundo. La primera inversión de la Compañía fue en noviembre de 2021 con la adquisición de Friopacífico en la Octava Región del Biobío en Chile. En septiembre de 2022, Emergent Cold LatAm anunció la construcción de una nueva instalación de 37.000 posiciones de pallets ubicada en Talcahuano, que abrirá en enero de 2024 y aumentará la capacidad en este mercado en más de un 65 %.

"Multifrigo encaja perfectamente con nuestra estrategia de inversión en Chile", dijo David Palfenier, presidente de Emergent Cold LatAm. "Es un líder de mercado en una importante área metropolitana con sólidas relaciones con los clientes. Su compromiso con la innovación y la sostenibilidad son igualmente importantes y están alineados con los valores fundamentales de Emergent Cold LatAm. Quiero felicitar a Carlos y Jorge Lyng por su gran éxito. Estamos orgullosos de agregar Multifrigo a nuestra creciente red en América Latina".

44 Capital Finanças Corporativas actuó como asesor financiero y NLD Abogados actuó como asesor legal de Emergent LatAm.

Sobre Emergent Cold LatAm:

Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) está construyendo la red de cadena de frío de la más alta calidad para brindar soluciones logísticas de temperatura controlada de extremo a extremo a sus clientes en toda América Latina. La empresa fue fundada para cubrir la necesidad de soluciones modernas de cadena de frío en el mercado y para satisfacer la creciente demanda de clientes nacionales y globales. Emergent Cold LatAm actualmente opera 25 instalaciones de almacenamiento en frío, más de 500 camiones y cuatro instalaciones ahora en construcción para completar un total de 10 países en América Latina.

