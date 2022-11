Comunicado de prensa de Business Wire: Energy Globe Foundation

La presente edición del "Energy Globe World Award" tendrá lugar en Viena (Austria) el 30 de noviembre, bajo el lema "Yes we can - Yes we do" (sí, podemos; sí, lo hacemos). Los principales expertos en clima ya describen el evento como la "Cumbre mundial de las soluciones sostenibles".

Nobel Laureate Prof. Mohan Munasinghe (left) with Founder of Energy Globe Mr. Wolfgang Neumann (right) during Energy Globe 2016 in Tehran.

Lo más urgente es la crisis climática, sobre todo para nuestros hijos, ya que tenemos que preservar nuestro planeta para las generaciones futuras. Sin embargo, ya existen soluciones que funcionan para todos los problemas medioambientales a los que se enfrenta la humanidad en la actualidad. Estas soluciones se presentan ante un público de todo el mundo en la ceremonia anual del "Energy Globe World Award".

Desde hace 22 años, el Energy Globe es el premio de medioambiente más importante del mundo, con más de 180 países participantes y más de 30 000 proyectos medioambientales presentados. Los ganadores de los premios Energy Globe nacionales se eligen anualmente en todos los países participantes. Así, los mejores proyectos del mundo reciben el "Energy Globe World Award", al que asisten altos representantes de la política, la empresa y la ciencia.

Este año se han presentado casi 3000 proyectos medioambientales de 183 países, que serán evaluados por un jurado internacional de expertos presidido por Maneka Gandhi (exministra de Medioambiente de la India). Toda una tarea titánica, con tantas grandes innovaciones que proponen soluciones a los problemas medioambientales.

Se concederán premios en las categorías de la vida: "agua, tierra, fuego, aire", así como en la categoría especial de "juventud", que representa nuestro futuro.

Por primera vez, se otorga también un premio especial a la cocina adaptada al clima, un tema que afecta a miles de millones de personas y para el que este año se han presentado soluciones de 13 países. Consulte todos los detalles de los proyectos nominados y todos los ganadores nacionales en www.energyglobe.info.

En la antesala de la gala de Energy Globe, el profesor Mohan Munasinghe, premio nobel y economista de renombre mundial, hablará con expertos en una mesa redonda sobre las soluciones a nuestros problemas medioambientales, centrándose en la energía, los recursos hídricos, el desarrollo sostenible y el cambio climático.

"En Energy Globe estamos convencidos de que todos los problemas medioambientales que se nos plantean pueden superarse. Las soluciones ya existen y, con una visión positiva del futuro, la humanidad saldrá fortalecida y más sostenible de la crisis climática", afirma Wolfgang Neumann, fundador de Energy Globe.

La mesa redonda y la gala se transmitirán en directo el 30 de noviembre a partir de las 13:30 (CET) en www.energyglobe.info.

