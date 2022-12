Comunicado de prensa de Business Wire: Energy Globe Foundation

En una ceremonia muy emocionante llevada a cabo el 30 de noviembre en Viena en el premio ambiental más importante del mundo, fueron elegidos los ganadores mundiales por la sostenibilidad en las cinco categorías: Tierra, Fuego, Agua, Aire y Juventud.

From left to right - Freya Burton (LanzaTech - Winner Category AIR from China), Sarah Alexander (nurture.farm, AgTech Startup - Winner Category EARTH from India), Karl Boyce (ARC Power - Winner Category FIRE from Rwanda), Roberta Dixon-Valk (Take 3 for the Sea - Winner Category YOUTH from Australia), Rodrigo Oliveira (Eco Panplas - Winner Category WATER from Brazil) (Photo: Business Wire)

Durante más de 20 años, se han entregado los Energy Globes de manera anual. En total, se han presentado más de 30 000 proyectos sostenibles que presentan soluciones a problemas ambientales. Esto fue confirmado por los especialistas de alto nivel en un panel de discusión realizado antes de la ceremonia, entre los que se encuentran el premio nobel, Prof. Mohan Munasinghe: "No hay una escasez de soluciones a nuestras crisis actuales, como lo han demostrado de manera impresionante los diversos proyectos presentados para el Energy Globe. Es importante informar a las poblaciones y agentes económicos de todo el mundo acerca de estas soluciones, y motivarlos para que se unan en su implementación".

Para lograrlo, se introdujo el portal exclusivo www.checkpoint.eco que ofrece asesoramiento sobre eficiencia energética.

En la categoría "Tierra", fueron nominados proyectos de Etiopía, República Checa e India, que muestran la manera en que vastas áreas de tierra pueden ser fértiles a través de la reforestación o reemplazando los rellenos plásticos con desperdicios biológicos y hongos. El ganador proviene de India, donde una bioenzima evitó la quema de millones de hectáreas de rastrojos y, al mismo tiempo, aumentó la fertilidad del suelo.

El proyecto ganador en la categoría "Fuego" vino de Ruanda, donde se está poniendo a disposición la electricidad ecológica y es más asequible para todos. Los proyectos nominados de Portugal y Suiza presentaron electricidad ecológica utilizando la energía mareomotriz, y una energía que ahorra un 90 % para almacenamiento de datos en los centros de datos, respectivamente.

Un proyecto de Brasil, que mantiene limpios 17 mil millones de litros de agua potable por año gracias a la recolección y el reciclado de botellas de aceite, ganó la categoría "Agua". El segundo puesto de Eslovenia y Jordania mostró la manera en que los filtros de los lavarropas evitan que las fibras de microplástico ingresen en las aguas servidas, y cómo se puede purificar el agua servida incluso en las áreas remotas.

En la categoría "Aire", el proyecto ganador de China recicla el CO2, por consiguiente, fabrica nuevos combustibles. Los proyectos de Austria y Canadá sugirieron maneras de producir hidrógeno de manera independiente y ahorrar energía en sistemas de aire acondicionados a la vez que mejoran la calidad del aire simultáneamente.

El ganador en la categoría "Juventud" fue un proyecto de Australia, que está ayudando a educar a los jóvenes en asuntos ambientales en 129 países.

Al final, se otorgó un premio especial para la cocina amigable con el clima, que afecta a miles de millones de personas.

Para obtener más datos, visite www.energyglobe.info.

Se presentó por primera vez una nueva criptomoneda para sostenibilidad, SGCf (Sustainable Globe Coin fraction) para abreviarlo. Gracias a un algoritmo de reciente desarrollo, la producción de la SGCf es eficiente desde el punto de vista energético, y el valor de la divisa se genera a través de proyectos de cero emisiones, que dan como resultado incentivos financieros, así como también inversiones en actividades económicas sostenibles, de bajas emisiones de carbono. La moneda se puede guardar en billeteras digitales, así como también convertir en otras divisas en www.xglober.com. Cada ganador del premio Energy Globe World Award recibió EUR 3000 en SGCf.

Contacto con los medios: Wolfgang Neumann office@energyglobe.info +436641826580

