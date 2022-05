Comunicado de prensa de Business Wire: Energy Vault Holdings, Inc.

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), líder en soluciones de almacenamiento de energía sostenible a escala de red, ha anunciado hoy el nombramiento de Lucas Sadler para el cargo de vicepresidente de ventas y desarrollo del negocio para Asia y el Pacífico (APAC), con sede en Melbourne, Australia.

Sadler llega a Energy Vault con más de 30 años de experiencia en liderazgo de ventas en los sectores de las energías renovables, la generación y el almacenamiento de energía. Inmediatamente antes de unirse a Energy Vault, ocupó el cargo de vicepresidente de ventas para Australia y Nueva Zelanda en Fluence Energy Inc. En el cargo que desempeñará en Energy Vault, Sadler será responsable de liderar las ventas, el desarrollo de negocio y la generación de demanda para el software de almacenamiento de energía y las tecnologías de infraestructura de la compañía en toda la región de Asia y el Pacífico. Sadler y su equipo trabajarán para aprovechar la presencia actual de Energy Vault en la región, que incluye a Korea Zinc y sus filiales Sun Metals y Ark Energy y BHP en Australia, China Tianying/Atlas Renewable en China y NTPC en la India. Energy Vault es miembro fundador del Electric Mine Consortium, un grupo con sede en Australia de empresas mineras líderes con la ambición colectiva de acelerar el progreso hacia la mina totalmente electrificada con cero CO2 y cero partículas.

"APAC es un mercado de crecimiento clave para Energy Vault, ya que nuestras innovadoras tecnologías de almacenamiento de energía tienen una demanda sólida de aplicaciones energéticas e industriales, tal como lo demuestra nuestra presencia en la región, que ya está más que consolidada", explicó Marco Terruzzin, director de productos de Energy Vault. "La experiencia práctica de Lucas en los sectores de las energías renovables y el almacenamiento de energía en Australia refuerza aún más nuestras relaciones y nuestro alcance en APAC, donde las grandes empresas energéticas y mineras se han comprometido con la descarbonización. La experiencia singular y especializada de Lucas lo posiciona para entender mejor las tendencias del mercado local, impulsar el aumento de la demanda y acelerar aún más las adopciones de nuestras soluciones de almacenamiento de energía de corta y larga duración y la plataforma de software. Estamos seguros de que nuestra plataforma servirá como una tecnología crítica para la descarbonización y la transición energética que está teniendo lugar en toda la región de APAC. Estamos encantados de incorporar a un líder de alto nivel del calibre de Lucas a nuestro equipo ejecutivo de clase mundial".

"Energy Vault aportará tecnologías y soluciones innovadoras de almacenamiento de energía al mercado, resolviendo muchas de las limitaciones de otras tecnologías de almacenamiento", aseguró Lucas Sadler, vicepresidente de ventas y desarrollo del Negocios para Asia y el Pacífico (APAC) de Energy Vault. "La sostenibilidad y los beneficios económicos circulares de los sistemas de almacenamiento de Energy Vault son realmente diferenciadores y estoy convencido de que su capacidad para ofrecer un almacenamiento de corta y larga duración con una plataforma de software de gestión de la energía agnóstica para el hardware les dará una ventaja competitiva a las empresas de servicios públicos, las empresas de energía y las empresas mineras en APAC, que necesitan energía bajo demanda y durante largos períodos para abastecer las operaciones las 24 horas, los 7 días de la semana". Energy Vault ya ha logrado una fuerte tracción en la región y espero ampliar aún más las oportunidades de despliegue de la plataforma de software y almacenamiento gravitacional de la empresa en toda la región de APAC".

Antes de su cargo en Fluence, Sadler ocupó puestos de responsabilidad en ventas, desarrollo de negocio y gestión, entre ellos, en Schneider Electric, Powerark Solar, Origin Energy, Yingli Green Energy, EnergyAustralia y Samsung. Sadler también ha sido director y miembro del directorio del Australian Solar Council y del Australian Energy Storage Council.

Sadler tiene un MBA Ejecutivo Global de la Facultad de Economía de Monash, Melbourne, un programa compuesto por tres módulos internacionales en INSEAD, China Europe International Business School (CEIBS) y la Facultad de Economía de NYU Stern.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault desarrolla e implementa soluciones de almacenamiento de energía sostenible llave en mano diseñadas para transformar el enfoque global hacia el almacenamiento de energía a escala de red pública y lograr metas de descarbonización sin perder de vista la viabilidad de la red. El sistema de administración de energía y el paquete de software de optimización patentados de la empresa son tecnologías abiertas debido a su capacidad de coordinar distintos recursos de generación y almacenamiento de energía para ayudar a que empresas públicas de energía, productores de energía independientes y usuarios de energía industriales a gran escala reduzcan significativamente su costo normalizado de energía, además de conservar la calidad de la energía y la seguridad de la red. El sistema de almacenamiento de energía basado en gravedad EVx? de Energy Vault utiliza materiales ecológicos, que poseen la capacidad de integrar materiales de desecho para su reaprovechamiento. Energy Vault facilita el cambio hacia una economía circular, además de agilizar la transición hacia energías limpias para sus clientes. Para más información, visite: www.energyvault.com.

