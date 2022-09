Comunicado de prensa de Business Wire: Energy Vault Holdings, Inc.

Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o la "Compañía"), líder en soluciones de almacenamiento de energía sostenible a escala de red, ha anunciado hoy la firma del contrato EPC del Sistema de Almacenamiento de Energía de Stanton (SESS) con Wellhead Electric Company, Inc. ("Wellhead Electric") y W Power, LLC, ("W Power"), una empresa comercial de propiedad femenina que ha desarrollado y es propietaria de instalaciones de generación de energía en California. El proyecto será operado por Wellhead Services, Inc., uno de los promotores y operadores más experimentados de instalaciones innovadoras de generación y almacenamiento de energía en California, que tiene su sede en Sacramento, California.

Energy Vault comenzará a implementar inmediatamente en 2022un proyecto de almacenamiento de baterías de 275,2 MWh en el Centro de Fiabilidad Energética de W Power en Stanton, California. El proyecto tiene un calendario acelerado para cumplir con las necesidades críticas de energía del sur de California y se espera que esté terminado para mediados de 2023. Energy Vault también respaldará a W Power y Wellhead en el desarrollo e implementación de futuros proyectos de almacenamiento de energía en California, que representan aproximadamente 600 MWh+ de capacidad adicional a corto plazo.

El sistema se basará en la plataforma de integración patentada de Energy Vault Solutions (EVS) y en el software de gestión energética de EVS. La plataforma de EVS, que se presentó en el cuarto trimestre de 2021 aprovecha la arquitectura de software y los algoritmos de optimización más avanzados, y permite la integración y la orquestación de múltiples activos energéticos en una multitud de casos de uso. Junto con la actual oferta de tecnología de almacenamiento de energía por gravedad sostenible de la Compañía, Energy Vault sigue avanzando en la transición mundial hacia una red eléctrica libre de carbono y resistente.

"Estamos deseando desarrollar este proyecto con Wellhead y W Power, que se basará en nuestro sistema patentado y refleja la ejecución de nuestra estrategia de EVS previamente anunciada", dijo Robert Piconi, presidente y director general de Energy Vault". "Este emocionanteproyecto refleja nuestra amplia experiencia y capacidad en materia de almacenamiento de energía a través de múltiples tecnologías de almacenamiento subyacentes, a la vez que optimiza la densidad energética y los requisitos de rendimiento, lo cual fue un factor clave para cumplir con los requisitos de Wellhead. Los exigentes plazos de implementación y la necesidad de seguridad en la ejecución ponen de manifiesto nuestra capacidad para centrarnos en el cliente, ser ágiles y responder a las necesidades en rápida expansión del mercado global de almacenamiento".

"Nuestras soluciones con EVS son el complemento natural de las capacidades de almacenamiento por gravedad de larga duración de Energy Vault, que se están implementando de forma paralela en todo el mundo, y un componente clave de nuestra visión de ser un socio tecnológico líder en el almacenamiento de energía para nuestros clientes que requieren innovación y creatividad para hacer frente a las complejidades de la red", continuó el Sr. Piconi. "Con EVS hemos sido capaces de ampliar nuestro mercado de servicios y estamos orgullosos de ofrecer una amplia cartera de soluciones, de corta a larga duración, con nuestra tecnología EVxTM basada en la gravedad que ayudan a los clientes a alcanzar sus objetivos de descarbonización al tiempo que maximizan el rendimiento económico. Esto es fundamental para la misión de la Compañía".

"El equipo de Energy Vault nos ha impresionado enormemente tanto por su amplio conocimiento de las soluciones de almacenamiento de energía como por su experiencia crítica en ingeniería, integración y construcción", dijo Hal Dittmer, director general de Wellhead Electric. "Se han ganado nuestra confianza por su dedicación a la hora de encontrar la solución óptima para nuestras instalaciones de Stanton. Además, gracias a la plataforma tecnológica de EVS, con la mayor densidad de energía y características de seguridad, pudimos instalar la máxima capacidad de almacenamiento de energía en nuestro sitio, con la plena confianza de cumplir con el rendimiento esperado del sistema y los requisitos de retorno económico del proyecto".

Acerca de Energy Vault

Energy Vault desarrolla e implementa soluciones de almacenamiento de energía sostenible diseñadas para transformar el enfoque mundial del almacenamiento de energía a escala de servicios públicos en la realización de la descarbonización, manteniendo la resistencia de la red. La tecnología de almacenamiento de energía basada en la gravedad, la tecnología de almacenamiento de baterías y la plataforma de gestión e integración del almacenamiento de energía, propiedad de la empresa, tienen como objetivo ayudar a las empresas de servicios públicos, a los productores independientes de energía y a los grandes usuarios industriales de energía a reducir de manera significativa su costo nivelado de energía, manteniendo su fiabilidad. Utilizando materiales ecológicos con la capacidad de integrar materiales de desecho para una reutilización beneficiosa, Energy Vault está facilitando el cambio a una economía circular al mismo tiempo que acelera la transición a la energía limpia para sus clientes. Para obtener más información, visite: www.energyvault.com.

Proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras que implican riesgos, incertidumbres y suposiciones, incluso las proyecciones relativas a la futura expansión, implementación y capacidades de Energy Vault. Hay un número significativo de factores que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de las proyecciones que se hicieron en este comunicado de prensa, entre los que se incluyen: los riesgos relacionados con la implementación del software de gestión de la energía de Energy Vault, los proyectos que se anuncian en este comunicado de prensa, los riesgos relacionados con la capacidad de Energy Vault para suministrar equipos, ingeniería, adquisiciones, construcción y servicios de balance de planta para los proyectos que se mencionan en este comunicado de prensa, el hecho de que el proyecto es la primera implementación de este tipo para Energy Vault y, como resultado, podría haber problemas imprevistos con el sistema, la capacidad de cumplir los hitos para recibir los pagos, los retrasos imprevistos en los proyectos que se anuncian en este comunicado, si estos proyectos se construirán a tiempo o si funcionarán según lo previsto, la evolución y los cambios en el mercado general, el impacto continuo del COVID-19, las condiciones políticas, económicas y empresariales, y el impacto de las tecnologías de la competencia en la demanda de proyectos alimentados por baterías. Los riesgos e incertidumbres adicionales que podrían afectar nuestros resultados financieros se incluyen dentro de los títulos, "Factores de riesgo" y "Debate y análisis de la situación financiera y los resultados de las operaciones por parte de la dirección" en el informe trimestral del formulario 10-Q correspondiente al trimestre finalizado el 30 de junio de 2022, que se presentó ante la SEC el 8 de agosto de 2022 y que está disponible en nuestro sitio web en investors.energyvault.com y en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. También se incluirá información adicional en otras presentaciones que hagamos ante la SEC periódicamente. Todas las proyecciones futuras que se incluyan en este comunicado de prensa se basan en la información que disponemos en la fecha de este documento y no asumimos ninguna obligación de actualizar dichas proyecciones proporcionadas para reflejar los eventos que se produzcan o las circunstancias que existan después de la fecha en que se hicieron, salvo que lo exija la legislación aplicable.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

