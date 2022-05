Comunicado de prensa de Business Wire: Entersekt

Entersekt, líder mundial en soluciones de identidad y autenticación de dispositivos, anuncia que Capitec Bank ha puesto en marcha su innovadora solución EMV 3-D Secure, que aumenta la seguridad de los pagos en el comercio electrónico, al tiempo que reduce los inconvenientes para los titulares de las tarjetas.

Se trata de una solución que aprovecha los análisis de comportamiento de NuData Security, una empresa de Mastercard, que ofrece una tecnología de autenticación basada en el riesgo pionera en el sector. Esta solución parte de la asociación entre Entersekt y NuData Security que se formalizó en 2020.

"El fraude en el comercio electrónico o sin presencia de la tarjeta sigue siendo inaceptablemente alto en Sudáfrica, ya que representa el 80 % de los fraudes con tarjetas de crédito y el 53 % de los fraudes con tarjetas de débito, según SABRIC", comenta Schalk Nolte, director ejecutivo de Entersekt. "La solución EMV 3-D Secure de Entersekt combina nuestra tecnología de autenticación robusta con lo último en tecnología de comportamiento para abordar con exactitud este problema de seguridad. Nuestra solución es única, ya que es totalmente personalizable, lo que permite a Capitec crear experiencias de comercio electrónico diferenciadas para los titulares de sus tarjetas. Esta implementación es otro hito en nuestra trayectoria de innovación con Capitec, ya que seguimos ampliando los límites de la seguridad digital y la experiencia del usuario".

Con la implementación de la solución 3-D Secure de Entersekt, Capitec ya puede identificar las interacciones de alto riesgo en el comercio electrónico en tiempo real, lo que aumenta significativamente la seguridad sin afectar a la experiencia del cliente. La solución está disponible como plataforma única y viene preintegrada con NuDetect, el producto insignia de NuData Security. Combina la biometría del comportamiento, el aprendizaje automático y la información procedente de miles de millones de datos anónimos para distinguir entre los usuarios auténticos y los posibles defraudadores en función de sus interacciones en línea, en la aplicación móvil y en el teléfono inteligente, y marca las que representan el mayor riesgo.

Durante el proceso de pago, la solución genera una puntuación de riesgo para la transacción de comercio electrónico del titular de la tarjeta. En función de la puntuación de riesgo, la experiencia de autenticación sin complicaciones continúa cuando el riesgo es escaso o nulo. En los casos de alto riesgo, en los que se requiere una mayor seguridad, se activa un proceso de autenticación progresivo. La solución es compatible con una serie de opciones de autenticación, como los avisos push dentro de la aplicación, la biometría y las claves de seguridad certificadas por FIDO.

Al analizar la información basada en el comportamiento y los dispositivos, esta solución permite a Capitec proteger a sus clientes y ofrecer experiencias de pago exentas de complicaciones.

"Estamos constantemente buscando formas de ofrecer la mejor seguridad posible sin afectar a la experiencia de nuestros clientes. Con la implementación de la solución EMV 3-D Secure de Entersekt con análisis de comportamiento de NuData Security, podemos ofrecer un nivel adicional de protección para las transacciones de comercio electrónico. Esto también permite a nuestro equipo seguir innovando, para mantener a nuestros clientes seguros y a Capitec a la vanguardia de la innovación bancaria digital en Sudáfrica", explica Francois Viviers, ejecutivo de Marketing y Comunicación de Capitec Bank.

Acerca de EntersektEntersekt es un proveedor líder de software seguro para autenticación de clientes e identidad de dispositivos. Las instituciones financieras y otras grandes empresas en países de todo el mundo confían en su tecnología multipatentada para comunicarse con sus clientes de manera segura, con el objetivo de protegerlos contra el fraude y ofrecerles experiencias novedosas y cómodas, independientemente del canal o del dispositivo que utilicen. Para más información, visite entersekt.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005087/es/

Contacto

Contacto de prensa Lelanie de Roubaix Vicepresidenta de Investigación de Mercados y Comunicaciones Entersekt lelanie@entersekt.com www.entersekt.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.