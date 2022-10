Comunicado de prensa de Business Wire: ESAB Corporation

ESAB Corporation ("ESAB" o la "Empresa") (NYSE: ESAB), líder mundial en tecnología de fabricación y control de gases, anunció hoy la adquisición de Ohio Medical, LLC ("Ohio Medical"), líder mundial en reguladores de oxígeno y sistemas centrales de gas, a un grupo de inversores privados por un precio de compra en efectivo de $127 millones. La Empresa también espera un beneficio fiscal adicional en efectivo con un valor neto actual de $15 millones. Durante los doce meses finalizados el 31 de agosto de 2022, Ohio Medical generó más de $45 millones en ventas, márgenes brutos superiores al 40 % y márgenes de EBITDA ajustados superiores al 20 %. Se espera que la adquisición tendrá un EPS ajustado, lo que se verá reflejado y beneficiará a ESAB durante el primer año. La Empresa financió la adquisición con el efectivo disponible y espera que su ratio de apalancamiento neto sea inferior a 3x a finales de 2022. ESAB proporcionará información adicional durante su informe sobre ganancias el jueves 3 de noviembre de 2022.

Shyam P. Kambeyanda, presidente y director general de ESAB, afirmó: "Estamos orgullosos de darle la bienvenida al equipo de Ohio Medical a ESAB Corporation. Ohio Medical aumenta nuestro mercado de reguladores de oxígeno médico y sistemas centrales de gas en Norteamérica, y complementa nuestros negocios GCE y Victor, creando así un líder en equipos de control de gas con unos ingresos de más de $400 millones. Estamos entusiasmados con las importantes oportunidades de venta cruzada a nivel mundial y con la forma en que Ohio Medical avanza en nuestra estrategia para impulsar un crecimiento más rápido, mayores márgenes, menor ciclicidad y un flujo de caja más sólido".

Anthony Wieczorek, director general de Ohio Medical, afirmó: "Durante más de 100 años, hemos sido líderes en el mercado de reguladores de oxígeno y sistemas centrales de gas. Al unirnos a ESAB podremos a acelerar nuestra expansión a nivel mundial, a la vez que nos permitirá aprovechar la potencia del sistema empresarial de ESAB (EBX) para brindar un mejor servicio mejor a nuestros clientes con mayor eficiencia y soluciones innovadoras".

Ohio Medical tiene su sede en Gurnee, Illinois, y cuenta con unos 100 asociados, lo que proporciona a ESAB una sólida marca y distribución en el amplio y atractivo mercado norteamericano. En combinación con los negocios Victor y GCE de ESAB, la incorporación de Ohio Medical crea una cartera global de control de gases médicos e industriales inigualable que mejora la oferta mundial de la empresa.

PricewaterhouseCoopers Corporate Finance LLC actuó como asesor financiero y Tucker Ellis LLP actuó como asesor jurídico de la empresa.

Acerca de ESAB Corporation

ESAB Corporation (NYSE: ESAB), líder mundial en tecnología de fabricación y control de gases, proporciona a sus socios equipos avanzados, consumibles, equipos de control de gases, robótica y soluciones digitales que permiten realizar el trabajo cotidiano y extraordinario que da forma a nuestro mundo. Para conocer más, visite www.ESABcorporation.com.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas, incluidas las declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a los planes, metas, objetivos, perspectivas, expectativas e intenciones de la empresa, así como otras declaraciones que no son históricas ni actuales. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de la Empresa e implican riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Investor Relations: Mark Barbalato Vicepresidente, Relaciones con inversores E-mail: investorrelations@esab.com Phone: 1-301-323-9098

Media: Tilea Coleman Vicepresidente, Comunicaciones corporativas Corre electrónico: mediarelations@esab.com Teléfono: 1-301-323-9092

