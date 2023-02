Comunicado de prensa de Business Wire: Esri

Los mapas de uso y cobertura terrestre (LULC, por sus siglas en inglés) son una herramienta cada vez más importante para quienes toman decisiones gubernamentales a nivel local, regional y nacional en todo el mundo. Estos mapas ayudan a informar las decisiones de políticas y manejo de suelos en torno a cuestiones como sostenibilidad, mediante la contextualización y la cuantificación de los impactos que tienen los procesos de la tierra y la actividad humana en el medioambiente.

Esri, el líder mundial en mapeo e inteligencia de localización, lanzó ahora una nueva aplicación en línea, el explorador de la cubierta terrestre Sentinel-2. La aplicación está organizada en torno a una versión web de su propio mapa de cobertura terrestre mundial de alta resolución, derivada de las imágenes satelitales Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés). La aplicación es fácil de usar y usa la misma tecnología del sistema de información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés) en la que se basa el mapa de cobertura terrestre. La aplicación, el mapa y las imágenes del Sentinel-2 forman parte del Atlas viviente del mundo de ArcGIS de la empresa.

"GIS no solo proporciona las capacidades necesarias para producir y compartir datos y mapas como LULC, sino que también hace posible que los usuarios obtengan y difundan los conocimientos de esos datos", afirma Sean Breyer, gerente de programa de Esri para el Atlas viviente del mundo ArcGIS. "La generación de esta información es fundamental, y el explorador de la cubierta terrestre Sentinel-2 será una herramienta valiosísima para ayudar a quienes toman decisiones a develar conocimientos fundamentales sobre el uso del suelo, en especial, dado que la sostenibilidad es una inquietud urgente a nivel mundial".

El análisis de cambios es fundamental para una comprensión más profunda de los mapas de LULC, y el explorador de la cubierta terrestre Sentinel-2 proporciona muchas maneras de detectar e informar cambios, como por ejemplo análisis de cambio visual, análisis de cambio estadístico, validación de cambio visual y gráficos dinámicos para los cambios de porcentajes y las tendencias con el transcurso del tiempo. La aplicación ofrece otras funciones, por ejemplo:

-- Servicios de imágenes del Atlas viviente de ArcGIS

-- La capacidad de obtener datos fuera de línea (modo de descarga en la aplicación)

-- Herramientas de análisis en ArcGIS en línea

-- Recursos y herramientas de desarrollador de ArcGIS

En 2021, en asociación con Impact Observatory y Microsoft, Esri publicó el primer mapa mundial de cobertura terrestre generado por inteligencia artificial (IA). Posteriormente, esto produjo una serie de mapas de tiempo anual de LULC disponibles actualmente, que incluye nueve categorías principales de cubierta terrestre. Las actualizaciones anuales hacen posible las comparaciones año a año para detectar cambios en la vegetación y las cosechas, las extensiones de bosques, las superficies llanas y las áreas urbanas. La serie temporal de la cubierta terrestre anual, con el agregado reciente de la actualización del año 2022, ahora incluye la cobertura mundial desde 2017 a 2022.

El explorador de la cubierta terrestre Sentinel-2 es una aplicación dinámica y fácil de usar con una experiencia intuitiva para el usuario. Para explorar la aplicación en línea ahora, visite livingatlas.arcgis.com/landcoverexplorer.

