Comunicado de prensa de Business Wire: Esri

Para encontrar, mapear y analizar otras formas de información geoespacial valiosa, las industrias necesitan las coordenadas X e Y de los nombres de los lugares. Los usuarios de muchos sectores disponen de direcciones o nombres de lugares en diversos estados de integridad, y desean convertir esa información en inteligencia procesable. Para satisfacer esta necesidad, Esri, el líder mundial en inteligencia de localización, se asoció con LightBox, un proveedor de análisis de datos inmobiliarios, a fin de ofrecer soluciones avanzadas de geocodificación en Canadá.

El servicio está disponible tanto para los usuarios de ArcGIS Online como para los de la Plataforma ArcGIS. La mejora de LightBox proporcionará una geocodificación más precisa de las ubicaciones en relación con las direcciones, subdirecciones o lugares con varias unidades. La Plataforma ArcGIS, una plataforma geoespacial como servicio, ofrece a los desarrolladores acceso directo a los servicios de localización mediante las interfaces de programación de aplicaciones (Application Programming Interface, API) y los marcos web de su elección, ya sea que brinden soporte a decenas o a millones de usuarios.

Tras el lanzamiento del Servicio de Geocodificación de ArcGIS World el 31 de mayo, la colaboración entre Esri y LightBox ofrece soluciones de geocodificación más precisas para los usuarios de ArcGIS. Esri también proporciona necesidades avanzadas de geocodificación a través de ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, ArcGIS World Geocoder y ArcGIS StreetMap Premium.

"LightBox (anteriormente DMTI Spatial) ofrece la solución de direccionamiento y subdireccionamiento líder del mercado para la geocodificación de alta precisión", afirmó AJ Dunklau, director general de la División de Inteligencia de Localización de LightBox. "Ahora, los usuarios de Esri podrán acceder a estos datos sólidos, aprovechando los 20 años de desarrollo de bases de datos de inteligencia de localización canadienses de LightBox. Nuestra asociación permite a estos usuarios beneficiarse de datos de geocodificación precisos y explorar las soluciones de datos canadienses más amplias que LightBox puede proporcionar."

El Servicio de Geocodificación Mundial de ArcGIS cubre más del 90 % de la población mundial y ofrece geocodificación a nivel de calle para más de 150 países. La nueva colaboración con LightBox destaca el compromiso de Esri de mejorar la experiencia del usuario tanto dentro como fuera de los EE. UU.

"Estamos entusiasmados por ofrecer a nuestros usuarios la mejor información disponible sobre direcciones en Canadá", señaló Robert Jensen, director de Productos de geocodificación de Esri. "Disponer de una cobertura, una actualización y una precisión excepcionales de las direcciones, permite a los usuarios que dependen de direcciones espacialmente precisas tomar decisiones eficaces. La integración de los datos de LightBox en ArcGIS les genera confianza en la capacidad de Esri para ofrecer una experiencia de geocodificación sólida".

Para obtener más información sobre Servicio de Geocodificación Mundial de Esri, visite go.esri.com/geocoding-service.

Acerca de LightBox

LightBox es la plataforma de información y tecnología inmobiliaria líder en el mundo. Gracias a la excelencia operativa y a la pasión por la innovación, LightBox facilita la transparencia, la eficiencia, la visión y la predicción para la inversión inmobiliaria y el análisis de la ubicación. Entre los clientes de LightBox se encuentran organismos comerciales y gubernamentales que requieren datos inmobiliarios definitivos y soluciones sólidas de flujo de trabajo, como corredores, promotores, inversores, prestamistas, aseguradoras, proveedores de tecnología, consultores medioambientales y profesionales de la valoración. LightBox tiene su sede central en Irvine, California. Para obtener más información, visite https://www.lightboxre.com.

Acerca de Esri

Esri, líder mundial del mercado en software de sistemas de información geográfica (GIS), inteligencia de localización y mapeo, ayuda a los clientes a desplegar todo el potencial de los datos para mejorar los resultados operativos y comerciales. Fundado en 1969 en Redlands, California, EE. UU., el software de Esri se implementa en más de 350 000 organizaciones a nivel mundial y en más de 200 000 instituciones en América, Asia y el Pacífico, Europa, África y Oriente Medio, incluidas las compañías Fortune 500, las agencias gubernamentales, las organizaciones sin fines de lucro y las universidades. Esri cuenta con oficinas regionales, distribuidores internacionales y socios que brindan asistencia local en más de 100 países en seis continentes. Con su compromiso pionero con la tecnología de información geoespacial, Esri diseña las soluciones más innovadoras para la transformación digital, la Internet de las Cosas (IoT) y los análisis avanzados. Visítenos en esri.com.

