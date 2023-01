Comunicado de prensa de Business Wire: Euromonitor International

La empresa de investigación de mercado global Euromonitor International ha publicado hoy su informe exclusivo "Las 10 tendencias globales de consumo en 2023".

El informe anual de Euromonitor tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a adelantarse a la disrupción, predecir las motivaciones de compra de los consumidores y satisfacer las necesidades no satisfechas de los consumidores.

Consumidores gastando de manera responsable pero emocional, el papel de la digitalización en los procesos de compra, las demandas de igualdad femenina y una Generación Z disruptiva, son algunos de los factores que definirán las tendencias globales de consumo en 2023, según lo señalado por Euromonitor.

Las 10 tendencias clave que Euromonitor describe en su informe global de consumo en 2023 son:

-- Automatización autentica: Los humanos y las máquinas deben estar sincronizados para ofrecer soluciones significativas. Las conexiones emocionales no deben subestimarse y los beneficios tecnológicos deben superar la necesidad de interacciones personales para crear una experiencia perfecta.

-- Presupuesto limitado: La crisis del costo de vida está socavando el poder adquisitivo de los consumidores. Ahorrar dinero es lo más importante. En 2022, el 75% de los consumidores no planeaba aumentar el gasto total.

-- Controlar el scroll: La gente todavía está casada con sus dispositivos, pero el tiempo frente a la pantalla es más selectivo. Los consumidores quieren una experiencia digital eficiente y filtrada.

-- Ecoeconómicos: Los comportamientos de consumo tienen menos que ver con la adquisición y más con la reducción, lo que impacta positivamente en el planeta. El 43% de los consumidores redujeron su consumo de energía el año pasado.

-- Que comience el juego: Los juegos se han convertido en un líder del entretenimiento y han trascendido la brecha generacional. Este segmento que alguna vez fue un nicho es ahora una oportunidad de mercado masivo.

-- Aquí y ahora: Las soluciones flexibles están ampliando el poder adquisitivo y aliviando las presiones de los costos para ayudar a los consumidores a gastar en felicidad. A corto plazo, la "alegría" es un motivador de compra. En 2022, la tendencia compre ahora y pague después alcanzó un valor crediticio de US$156 mil millones.

-- Rutinas revividas: Ya está aquí la 'post-pandemia'. Los consumidores están ansiosos por redescubrir el mundo a pesar de las incertidumbres que se avecinan. El 39% de los consumidores dijo que una mayor parte de sus actividades diarias se realizarán en persona durante los próximos cinco años.

-- Ascensión femenina: Los consumidores se niegan a guardar silencio sobre la desigualdad de género. La representación justa, la equidad y la inclusión están a la vanguardia de las decisiones de compra de las mujeres.

-- Los prósperos: La fatiga se está instalando a medida que los consumidores navegan en un mundo caótico con el agotamiento en su punto más alto; están poniendo las necesidades personales por encima de todo. El 53% de los consumidores establecieron un límite estricto entre el trabajo o la escuela y la vida personal en 2022.

-- Joven y disruptivo: La Generación Z defiende sus creencias y se expone. Estos consumidores son inmunes a la publicidad tradicional. La autenticidad y el impacto social marcan la diferencia.

"Los últimos años han sido todo menos ordinarios, y 2023 no será una excepción", dice Alison Angus, directora de prácticas de innovación de Euromonitor International. "Las empresas deben esperar un comportamiento bastante divergente a medida que los consumidores se enfrentan a los desafíos continuos mientras recuperan el ritmo".

Descarga el informe Las 10 tendencias globales de consumo en 2023 de Euromonitor para descubrir las motivaciones que afectarán la lealtad del cliente y las decisiones de compra este año. El informe está disponible en inglés, español, portugués, mandarín y japonés.

NOTAS PARA EL EDITOR

-- Los nativos digitales quieren soluciones para optimizar y consolidar sus actividades en línea. El 57% de los consumidores eliminaron aplicaciones en sus teléfonos inteligentes en 2022

-- El 55% de los profesionales minoristas dijeron que su empresa aumentó los precios de ciertos productos o servicios en respuesta a la inflación

-- Hay un potencial de BNPL (compre ahora y pague después) insatisfecho, ya que el 56 % de los profesionales minoristas dijeron que su empresa no ofrece opciones de BNPL, mientras que el BNPL global tiene un valor de 156 mil millones de dólares

-- El 39% de los consumidores dijeron que están más preparados para las actividades diarias en persona durante los próximos 5 años

-- El 56% de los profesionales dijeron que su empresa ayudó a apoyar la igualdad de género (ODS5) en 2022

-- El 53 % de los consumidores establecieron un límite estricto fuera de horarios laborales o de estudio en 2022, querían hacer una pausa y dar un paso atrás

Euromonitor International es proveedor líder mundial de inteligencia comercial global, análisis de mercado estratégico y percepciones de los consumidores. De lo local a lo global y de lo táctico a lo estratégico, nuestras soluciones de investigación respaldan las decisiones sobre cómo, dónde y cuándo hacer crecer su negocio. Con oficinas alrededor del mundo, analistas en más de 100 países, las últimas técnicas de ciencia de datos e investigación de mercado sobre cada tendencia y factor clave, te ayudamos a comprender los mercados globales.

