Comunicado de prensa de Business Wire: Eurus Energy America

Eolica Coromuel, S. De R.L. De C.V., una subsidiaria de Eurus Energy America Corporation, ha comenzado las operaciones comerciales de la primera planta de energía eólica de Baja California Sur. El proyecto de 50 megavatios construido por Eolica Coromuel, la filial mexicana de Eurus Energy America, ha comenzado a funcionar, y es la primera inversión de Eurus en el sector de energía de México.

El proyecto incorpora un sistema de baterías de 10 MW que ofrece soporte para servicio auxiliar y confiabilidad de la red al sistema eléctrico de Baja California Sur. La generación desde la planta se vende directamente al mercado de energía mayorista.

"El estado de Baja California Sur posee una demanda energética en crecimiento. El proyecto Coromuel le brindará generación de energía eólica renovable esta región en particular y contribuirá a la estabilidad general de la red con su sistema de almacenamiento de energía en baterías integrado", señaló Hidenori Mitsuoka, presidente y director ejecutivo de Eurus Energy America.

"En respuesta a la necesidad de la región de obtener energía de bajo costo y libre de carbono, Eurus avanzó con la construcción de este importante proyecto pese a que la pandemia, las alteraciones en la cadena de suministro y la volatilidad de la economía global hay dificultado la concreción de proyectos de gran magnitud en los últimos tres años", agregó Mitsuoka. "Eurus ha asumido el compromiso de ayudar a que México pueda tener un futuro más sostenible".

Mitsuoka señaló que la finalización exitosa del proyecto se debe a los esfuerzos colectivos de muchos actores, entre ellos Elecnor, el contratista de Eurus, GE y Wartsila, sus proveedores de equipos, y sus valiosos socios propietarios de los terrenos. El apoyo del gobierno, el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Federal de Electricidad también fue indispensable, destacó Mitsuoka.

Eurus Energy America es la filial de propiedad exclusiva de Eurus Energy Holdings (www.eurusenergy.com), que posee su sede en Tokio, y es responsable de inversiones en energías renovables en América del Norte y del Sur que ahora incluyen más de 600 megavatios en generación de energía eólica y solar. Eurus Energy Holdings es un desarrollador, propietario y operador global de plantas de energías renovables, entre ellas eólica y solar, con más de 3400 megavatios a nivel mundial. Eurus Energy America, con sede en San Diego (California), ha estado activo en el sector de energías renovables hace más de 30 años. Sus primeros proyectos de energías renovables comenzaron a operar en California en 1987.

