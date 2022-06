Comunicado de prensa de Business Wire: Everbridge, Inc.

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), líder mundial en soluciones para gestionar eventos críticos (CEM) y transmitir alertas públicas a nivel nacional, anunció hoy una alianza estratégica con el Grupo Siayec, proveedor líder de soluciones de seguridad digital y física y especialista en la implementación de sistemas de videovigilancia, monitoreo de seguridad, control de acceso, analítica y biometría. La alianza ayuda a expandir la adopción de la CEM para las soluciones de Everbridge dentro del mercado empresarial mexicano.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia.

Everbridge and Grupo Siayec Enter Strategic Alliance to Deliver Digital and Physical Security for Businesses Across Mexico (Graphic: Business Wire)

Las dos empresas participaron conjuntamente en el evento C5i: Congreso Internacional de Tecnologías de la Información Aplicadas a la Seguridad (22-24 de junio) y participarán juntas en la exposición Expo Seguridad México (28-30 de junio).

A través de la asociación, los clientes del Grupo Siayec pueden acceder sin obstáculos a las soluciones de CEM de Everbridge, entre ellas, el Centro de Control, que ayuda a mejorar la preparación para una amplia gama de amenazas digitales y físicas. El Grupo Siayec ofrece una profunda experiencia en transformación digital en la implementación e integración de los servicios en la nube, inteligencia empresarial, seguridad física, ciberseguridad y gestión y respuesta a incidentes informáticos.

"Gracias a nuestra alianza con Everbridge, estamos fortaleciendo y consolidando la integración de los procesos de seguridad, tecnología, inteligencia de datos, análisis y consultoría especializada para apoyar a nuestros clientes y ayudarlos a superar los desafíos que implica el diseño y desarrollo de un sistema integral para la gestión de riesgos", explicó Antonio González, gerente general del Grupo Siayec. "Lo lograremos a través de una metodología por fases que aborda la identificación, el análisis, la evaluación y la mitigación. Gracias a este tipo de metodología, los clientes pueden automatizar, dentro de una única plataforma escalable y segura, sus procesos de inteligencia de riesgos para la toma de decisiones en momentos clave".

Más de 6200 empresas, gobiernos y organizaciones sanitarias confían actualmente en la Plataforma de CEM de Everbridge para evaluar las amenazas, supervisar el bienestar de su fuerza laboral, transmitir rápidamente las alertas, proteger las cadenas de suministro y acelerar el análisis de su respuesta operativa. La Plataforma de CEM de Everbridge aprovecha más de 450 integraciones tecnológicas preexistentes y más de 25.000 fuentes de datos de riesgo, para que las organizaciones tengan más claridad de la situación, actúen más rápido y mejoren la continuidad del negocio y la seguridad de los empleados antes, durante y después de una crisis.

"Estamos entusiasmados con nuestra asociación con Grupo Siayec, que permite a Everbridge ampliar nuestras soluciones de resiliencia empresarial y de las personas para las empresas en México, en medio de un panorama global de amenazas cada vez más volátil e incierto", Dominic Jones, vicepresidente ejecutivo de Sociedades y Alianzas en Everbridge. "Siayec apoya una lista de clase mundial de empresas líderes. Para cualquier organización, la capacidad de evaluar y acelerar con éxito la respuesta y la mitigación de las amenazas cibernéticas y físicas muchas veces implica la diferencia en la protección efectiva de las operaciones comerciales y la seguridad de la vida".

Acerca del Grupo Siayec

El Grupo Siayec es una empresa líder y sumamente confiable que se especializa en soluciones innovadoras e integrales para servicios informáticos, que generan valor para nuestros clientes y colaboradores. Somos una empresa orgullosa de ser mexicana y hace 30 años que estamos en el mercado. En el ADN de nuestras soluciones definidas, siempre se ha privilegiado el activo más importante para todas las organizaciones, es decir, "los datos". Hoy con gran orgullo ayudamos a nuestros clientes y socios de negocio en proyectos integrales en los cuales la agilidad de negocio, la experiencia del usuario, la transformación digital, la innovación y el control y gobierno son los principios fundamentales. Contamos con cobertura nacional y capacidad de ofrecer servicios en Latinoamérica. Conozca más en: www.grupo-siayec.com.mx y siga en Facebook,Twitter y LinkedIn.

Acerca de Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) es una compañía de software a nivel mundial que brinda aplicaciones de software para empresas que automatizan y aceleran las posibles respuestas que pueden dar las organizaciones a diversos sucesos críticos con el fin de mantener al personal a salvo y a la organización en funcionamiento, algo que se traduce en el lema de la empresa, Keep People Safe and Organizations Running?. En situaciones de amenaza pública como en un caso de disparos, ataques terroristas o condiciones climáticas apremiantes, así como en sucesos empresariales críticos incluyendo problemas con IT, ciberataques, prohibición de productos o interrupciones en la cadena de suministros, hay más de 6200 clientes en 76 países que confían en la plataforma de Manejo de Sucesos Críticos de la compañía para una rápida y confiable solución para sortear amenazas a la información, localizar personas en riesgo, personal preparado para asistencia, automatizar y ejecutar los procesos comunicacionales pre-definidos con eficiencia asegurada, que opera con más de 100 diferentes modalidades de comunicación y sondea los diferentes avances en la ejecución y respuesta de los distintos planes. Para más información, puede visitar el sitio web www.everbridge.com, leer el blog de la compañía y seguirla en Twitter y Facebook.

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas", en los términos de las disposiciones de "aviso legal" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, en particular, entre otras, las declaraciones relativas a nuestra capacidad para ejecutar nuestras iniciativas operativas, impulsar el crecimiento sostenible y la mejora de la rentabilidad, generar un valor significativo para los accionistas y aumentar la opcionalidad. Estas declaraciones prospectivas se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa y se fundamentan en las expectativas, estimaciones, previsiones y proyecciones actuales, así como en las creencias y suposiciones de la gerencia. Ciertos términos como "esperar", "anticipar", "debería", "creer", "objetivo", "proyectar", "objetivos", "estimar", "potencial", "predecir", "puede", "podrá", "pretende" y sus variaciones o su negación y expresiones similares sirven para identificar estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas dependen de una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales implican factores o circunstancias que exceden nuestro control. Estos riesgos e incertidumbres abarcan, entre otros, la aplicación de nuestras estrategias de realineación o simplificación de 2022 puede no tener éxito, la capacidad de nuestros productos y servicios para funcionar según lo previsto y satisfacer las expectativas de nuestros clientes, nuestra capacidad para integrar con éxito las empresas y los activos que podamos adquirir, nuestra capacidad para atraer nuevos clientes y retener y aumentar las ventas a los clientes actuales, nuestra capacidad para aumentar las ventas de nuestra aplicación de notificación masiva y/o la capacidad para aumentar las ventas de nuestras otras aplicaciones, la evolución del mercado de las comunicaciones críticas dirigidas y contextualmente relevantes o el entorno normativo asociado, nuestras apreciaciones de las oportunidades de mercado y las previsiones de crecimiento del mercado pueden resultar inexactas, es posible que no hayamos sido rentables de forma consistente históricamente y puede que no alcancemos o mantengamos la rentabilidad en el futuro, los ciclos de ventas para nuevos clientes, que pueden ser largos e impredecibles, la naturaleza de nuestro negocio, que nos expone a riesgos de responsabilidad inherentes, nuestra capacidad para atraer, integrar y retener personal cualificado, nuestra capacidad para mantener relaciones exitosas con nuestros socios de canal y socios tecnológicos, nuestra capacidad para gestionar nuestro crecimiento de forma eficaz, nuestra capacidad para responder a las presiones de la competencia, la responsabilidad potencial relacionada con la privacidad y la seguridad de la información de identificación personal, nuestra capacidad para proteger nuestros derechos de propiedad intelectual, las acciones de inversores activistas que pudieran amenazar o iniciar contra nosotros, las cuales podrían hacernos incurrir en costos sustanciales y el resto de los riesgos detallados en nuestros factores de riesgo analizados en los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ("SEC"), en particular, nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, presentado ante la SEC el 25 de febrero de 2022. Las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa representan nuestras opiniones a la fecha de este comunicado. No tenemos la intención ni la obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, de acontecimientos futuros o de otro tipo. Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como representativas de nuestras opiniones en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

Todos los productos de Everbridge son marcas registradas de Everbridge, Inc. en los EE.UU. y otros países. Todos los demás nombres de productos o empresas mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacto

Jeff Young Relaciones con la prensa de Everbridge jeff.young@everbridge.com +1 781-859-4116

Monica Ortiz Relaciones con la prensa del Grupo Siayec mortiz@grupo-siayec.com.mx +52 55 5639-8000

