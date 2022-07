Comunicado de prensa de Business Wire: ExaGrid

ExaGrid®, la única solución de almacenamiento de respaldo por niveles de la industria, anunció hoy que el trimestre que finalizó el 30 de junio de 2022 ha alcanzado una cifra récord de contrataciones e ingresos para la empresa.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220712005236/es/

Los ingresos de ExaGrid superaron las cifras del primer trimestre de 2022 e incluso del primer trimestre de 2021. ExaGrid presenta un crecimiento superior al 20% año tras año. Asimismo, ExaGrid tuvo un balance positivo de efectivo en este trimestre por séptima vez consecutiva. ExaGrid sumó 168 nuevos clientes en el segundo trimestre de 2022, incluidos 43 acuerdos de seis y siete cifras; y tiene más de 3400 clientes activos del mercado medio superior hasta grandes corporaciones que utilizan la solución de almacenamiento de respaldo por niveles de ExaGrid para proteger su información. El crecimiento de ExaGrid es exponencial, por eso la empresa está sumando más de 50 empleados internos y para la fuerza de ventas en todo el mundo.

"El gran impulso sostenido de ExaGrid es el resultado de ofrecer un producto muy diferenciado con una tasa competitiva positiva de 75% y una expansión constante de nuestro equipo de ventas y de nuestros socios de canales en todo el mundo. Observamos que las organizaciones continúan descubriendo que el almacenamiento primario en discos es demasiado caro para las prácticas a largo plazo y que los dispositivos de deduplicación no ofrecen la copia de seguridad y restauración necesaria para garantizar que la información esté siempre disponible. Para las organizaciones es desafiante utilizar dispositivos de deduplicación, como altos costos constantes, una copia de seguridad deficiente y mal desempeño de restauración, así como la imposibilidad de escalar el modelo y una falta de funciones de recuperación ante ataques de ransomware. ExaGrid brinda la mejor opción para almacenar las copias de seguridad, así como una gran solución de recuperación ante ataques de ransomware única en la industria, gracias a que ofrece el mejor costo inicial y a lo largo del tiempo, las copias de seguridad y recuperación más rápidas del mercado, la capacidad de recuperar información que se perdió de manera manual y la capacidad de recuperar información tras un ataque de ransomware, que sigue siendo una prioridad en el mundo actual", expresó Bill Andrews, Presidente y CEO de ExaGrid.

Los dispositivos de ExaGrid tienen una zona de aterrizaje de caché de disco donde se almacenan las copias de seguridad recientes sin deduplicación en línea para asegurar un proceso rápido y una recuperación rápida sin un formato deduplicado. ExaGrid usa una arquitectura escalable, que asegura una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen y que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia del producto. La tecnología de Deduplicación adaptativa de ExaGrid deduplica la información en un repositorio sin acceso a la red donde se almacena la información para la retención a largo plazo, que suele ser por semanas, meses o años. La combinación de un nivel sin acceso a la red (un espacio vacante virtual) y una eliminación retrasada gracias a la función de Retención por tiempo de ExaGrid con datos que se almacenan como objetos inmutables preserva la información y evita que las copias de seguridad queden cifradas o se eliminen.

Aspectos destacados del segundo trimestre de 2022:

-- Tasa de rendimiento sólida del 75%

-- 168 nuevos clientes

-- 43 nuevos acuerdos de seis y siente cifras

-- La empresa continúa teniendo un balance positivo de efectivo, EBITDA y P&L por séptimo trimestre consecutivo

-- Más de 3400 clientes protegen su información con el almacenamiento de respaldo por niveles de la industria de ExaGrid

Almacenamiento de respaldo por niveles de la industria de ExaGrid, diseñado para el respaldo

ExaGrid ofrece un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un Nivel de acción, que almacena la información directamente en el disco para garantizar una copia de seguridad más rápida, y restaura esa información directamente desde el disco para asegurar una recuperación y reinicios de VM más rápidos. La información de retención a largo plazo se transfiere a un repositorio de datos deduplicados, el Nivel de retención, para reducir la cantidad de almacenamiento de retención y el costo final. Este enfoque de dos niveles brinda el proceso de copia de seguridad y recuperación más rápido y con menor costo, para lograr el almacenamiento más eficiente.

Asimismo, ExaGrid ofrece una arquitectura escalable en la que se agregan dispositivos a medida que aumenta el volumen de datos. Cada dispositivo incluye un procesador, memoria y puertos de red, para que a medida que aumenta el volumen de datos, estén disponibles todos los recursos para mantener una ventana de copia de seguridad de longitud fija. Este enfoque de almacenamiento escalable elimina las costosas actualizaciones integrales y permite combinar dispositivos de diferentes tamaños y modelos en el mismo sistema, lo que a su vez elimina la obsolescencia del producto y protege las inversiones en TI iniciales y a lo largo del tiempo.

Acerca de ExaGrid

ExaGrid ofrece un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un repositorio de retención a largo plazo y una arquitectura de escalabilidad. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El repositorio de retención ofrece el menor costo para el servicio a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red, borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware.

ExaGrid está presente con ingenieros de sistemas de venta y preventa, entre otros, en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Comunidad de Estados Independientes, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Israel, Japón, México, Países Nórdicos, península ibérica, Polonia, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía.

Visítenos en exagrid.com o contáctenos a través de LinkedIn. Vea lo que dicen nuestros clientes acerca de sus propias experiencias con ExaGrid y entérese de por qué ahora dedican mucho menos tiempo a las copias de seguridad en nuestras historias de éxito de clientes.

ExaGrid es una marca comercial registrada de ExaGrid Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220712005236/es/

Contacto

Contacto: Mary Domenichelli ExaGrid mdomenichelli@exagrid.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.