Comunicado de prensa de Business Wire: ExaGrid

ExaGrid®, la única solución de almacenamiento de copias de seguridad por capas de la industria, anunció hoy que la empresa recibió dos premios en la ceremonia de los 13º Premios Anuales SDC , los premios de TI por excelencia organizados por Angel Business Communications, en inglés, the Storage, Digitalisation + Cloud Awards (SDC), que se llevaron a cabo el 24 de noviembre de 2022. ExaGrid ganó en las categorías "Empresa de Almacenamiento del Año" y "Programa de Canal de Distribuidores del Año", ambas por tercer año consecutivo. Estos reconocimientos se suman a otros cuatro premios que ExaGrid recibió en el primer semestre del año, llegando a un total de seis premios en 2022.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005102/es/

ExaGrid Wins "Storage Company of the Year" at 13th Annual 2022 SDC Awards (Photo: Business Wire)

El programa de socios de reventa de ExaGrid ganó el premio "Programa de Canal de Ventas del Año". La compañía ofrece uno de los mejores programas de registro de operaciones de venta de la industria que genera márgenes altos junto con comisiones de venta y bonos. Además, ExaGrid ofrece a sus revendedores una certificación opcional en Arquitectura de Soluciones sin cargo, que los convierte en arquitectos de Soluciones certificados por ExaGrid. La empresa trabaja con revendedores y distribuidores a nivel mundial y tiene bases de clientes en más de 80 países. Los programas de ExaGrid se diseñaron para facilitar el trabajo de los socios, que cuentan con asistencia continua del equipo de ventas, lo que genera una tasa de éxito competitiva del 75%. ExaGrid es famosa por su sistema singular de almacenamiento de copias de seguridad en capas y por la asistencia de primer nivel que ofrece a sus clientes mediante ingenieros de nivel 2 dedicados.

ExaGrid también ganó "Empresa de Almacenamiento del Año" por tercer año consecutivo. En 2021, ExaGrid amplió su línea de productos con una mayor escalabilidad, de hasta 2,7 PB de respaldo total en un solo sistema. En 2022, ExaGrid anunció Cloud Tier for Disaster Recovery en AWS y Azure así como también copias de seguridad integrales en Veeam 30 veces más rápido, mejoras a sus funciones de bloqueo de tiempo de retención para recuperación por ransomware, y muchas otras características más. ExaGrid cuenta con herramientas y calculadoras de TI para asistir a los clientes con el cálculo del verdadero costo de almacenamiento con anticipación al futuro. Estas herramientas les muestran a los clientes cuáles serán sus costos de almacenamiento, incluyendo la rotación de respaldos, la retención, el crecimiento de datos anual, y un segundo sitio de recuperación ante desastres.

ExaGrid ha sumado récords consecutivos en los trimestres de 2022 y expandió su base de clientes a más de 3600 en más de 80 países. La empresa continúa con superávit de caja, índice EBITDA y resultados positivos trimestre tras trimestre. Es la única compañía totalmente dedicada al almacenamiento de copias de seguridad, con la meta de solucionar los problemas comunes de las soluciones de respaldo, brindando al mismo tiempo el mejor valor a sus clientes, lo que incluye copias rápidas, recuperaciones veloces, una ventana de copia de seguridad de duración fija a medida que los datos crecen, seguridad integral (lo que incluye recuperación ante ransomware) y bajo costo con anticipación al futuro.

"Estos premios simplemente lo dicen todo. Pusimos el 100% de nuestra energía en proveer a nuestros canal de socios con ofertas de almacenamiento de copias de seguridad en capas", comentó Bill Andrews, presidente y CEO de ExaGrid. "Felicitaciones a todos los ganadores de 2022. Ciertamente estamos bien acompañados. Estos premios los vota el público, lo que significa mucho para nosotros. Continuaremos expandiendo los límites con nuestra solución de almacenamiento de copias de seguridad en capas y asistencia experta".

ExaGrid continúa recibiendo reconocimientos por sus aplicaciones de almacenamiento de copias de seguridad por capas, acumulando un total de 6 premios en 2022, que es el máximo para cualquier proveedor de almacenamiento de copias de seguridad en 2022. Los premios incluyen:

-- Premios SDC - Empresa de Almacenamiento del Año

-- Premios SDC - Programa de Canal de Distribuidores del Año

-- Storage Awards - Proveedor del Año para Hardware de Copias de Seguridad Empresariales

-- Network Computing Awards - Producto Testeado del Año

-- Network Computing Awards - Empresa del Año

-- Network Computing Awards - Producto de Almacenamiento del Año

Este es 3er año consecutivo en el que ExaGrid gana más premios de proveedor de almacenamiento de copias de seguridad que cualquier otro competidor.

Almacenamiento de Copias de Respaldo en Capas de ExaGrid

ExaGrid provee almacenamiento de copias de respaldo en capas (Tiered Backup Storage) con una zona de aterrizaje con caché de disco en el front-end, que escribe los datos directamente en el disco para realizar copias, recuperaciones y restablecimientos de VM rápidamente. Los datos de retención a largo plaza se almacenan en capas en un repositorio deduplicados, la capa de retención, para reducir la cantidad de almacenamiento de retención y el costo resultante. Este enfoque de dos capas proporciona un respaldo rápido y un rendimiento de recuperación óptimo con una eficiencia de almacenamiento del menor costo.

Además, ExaGrid provee una arquitectura expandible a nivel horizontal donde se agregan dispositivos a medida que crecen los datos. Cada dispositivo incluye procesador, memoria y puertos de red, de forma tal que, a medida que la información aumenta, todos los recursos necesarios están disponibles para mantener una ventana de copia de respaldo de duración fija. Este enfoque de escalabilidad horizontal elimina la necesidad de actualizaciones caras y permite mezclar dispositivos de diferentes tamaños y modelos en el mismo sistema horizontal, lo que reduce la obsolescencia de productos y protege su inversión en TI con miras al futuro.

Acerca de ExaGrid

ExaGrid ofrece un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un repositorio de retención a largo plazo y una arquitectura de escalabilidad. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El repositorio de retención ofrece el menor costo para el servicio a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red, borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware.

ExaGrid cuenta con ingenieros de sistemas de venta física y preventa en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Hong Kong, Iberia, India, Israel, Japón, México, Países Nórdicos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía, entre otros.

Visítenos en exagrid.com o comuníquese con nosotros en LinkedIn. Lea lo que dicen nuestros clientes sobre sus experiencias con ExaGrid y conozca cómo redujeron significativamente el tiempo que le dedican a las copias de seguridad en nuestros casos de éxito de clientes. Consulte nuestras más de 100 reseñas en Gartner Peer Insight Reviews. ExaGrid se enorgullece de su puntaje de más de 81 NPS.

ExaGrid es una marca registrada de ExaGrid Systems, Inc. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005102/es/

Contacto

Prensa: Mary Domenichelli ExaGrid mdomenichelli@exagrid.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.