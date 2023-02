Comunicado de prensa de Business Wire: ExaGrid

ExaGrid®, la única solución de copia de seguridad por niveles del sector, anunció hoy que la empresa ha celebrado un acuerdo de distribución con Arrow Electronics, distribuidor de valor agregado que figura en el puesto 104 en la lista de Fortune 104. Arrow incorpora las principales tecnologías y servicios del mundo a su ecosistema de canales globales. ArrowSphere, la plataforma de gestión de la nube de Arrow, elimina la complejidad del proceso de compra de TI gracias a que conecta estas tecnologías con miles de usuarios finales y socios del canal a través de un extenso catálogo en la nube y capacidades de gestión del ciclo de vida.

"Es un placer comenzar esta relación y, a través de nuestro nuevo acuerdo con Arrow Electronics, hacer que nuestra solución de almacenamiento de seguridad por niveles esté disponible para más socios del canal y sus clientes usuarios finales en los Estados Unidos y Canadá", comentó Bill Andrews, presidente y director ejecutivo de ExaGrid. "Este nuevo acuerdo respalda nuestros esfuerzos por afianzar nuestras relaciones en el canal y hacer crecer nuestro negocio con más revendedores, todo con un enfoque continuo para ofrecer a las organizaciones el mejor almacenamiento de seguridad en el sector".

ExaGrid tiene más de 3750 clientes activos, tanto de empresas medianas como grandes, que utilizan el almacenamiento de copia de seguridad por niveles de ExaGrid para proteger sus datos. El crecimiento de ExaGrid se está acelerando y la empresa está contratando recursos para cubrir todos los aspectos del negocio en todo el mundo. Recientemente, ExaGrid anunció sus aspectos más destacados para 2022, que incluyeron el crecimiento de los ingresos para ese año y resultados positivos en con el cierre de caja, EBITDA y P&L de la empresa durante los últimos nueve trimestres consecutivos.

ExaGrid proporciona almacenamiento de copia de seguridad por niveles, con una zona de inicio de caché de disco "front-end", que representa el nivel de rendimiento, que escribe datos directamente en el disco para lograr las copias de seguridad más rápidas, además de restaurar directamente desde el disco para obtener las restauraciones y arranques de VM más rápidos. Los datos de retención a largo plazo se organizan en niveles en un repositorio de datos desduplicados, que representa el nivel de retención, para reducir la cantidad de almacenamiento de retención y el costo final. Este enfoque de dos niveles proporciona el rendimiento de copia de seguridad y restauración más rápido con la eficiencia de almacenamiento de menor costo.

Además, ExaGrid proporciona una arquitectura de escalabilidad horizontal en la que simplemente se agregan dispositivos a medida que crecen los datos. Cada dispositivo incluye procesador, memoria y puertos de red, por lo que a medida que crecen los datos, todos los recursos necesarios están disponibles para mantener una ventana de copia de seguridad de longitud fija. Este enfoque de almacenamiento de escalamiento horizontal elimina costosas actualizaciones y permite combinar dispositivos de diferentes tamaños y modelos en el mismo sistema de escalamiento horizontal, lo que elimina la obsolescencia del producto y protege las inversiones de TI por adelantado y con el tiempo. ExaGrid ofrece la mejor recuperación de ransomware en la industria con su nivel fuera de la red (brecha de aire en niveles), eliminaciones retrasadas y objetos de datos inmutables.

Acerca de ExaGrid

ExaGrid ofrece un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un repositorio de retención a largo plazo y una arquitectura de escalabilidad. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El repositorio de retención ofrece el menor costo para el servicio a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red, borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware.

ExaGrid cuenta con ingenieros de sistemas de venta física y preventa en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Hong Kong, Iberia, India, Israel, Japón, México, Países Nórdicos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía, entre otros.

Contacto

Medios de comunicación: Mary Domenichelli ExaGrid mdomenichelli@exagrid.com

