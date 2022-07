Comunicado de prensa de Business Wire: Expensify, Inc.

Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY), una súperapp de pagos que ayuda a particulares y empresas de todo el mundo a simplificar la forma de gestionar el dinero entre los gastos, las tarjetas corporativas y las facturas, anunció hoy el regreso de ExpensiCon del 18 al 22 de mayo de 2023, en Puglia, Italia. Un grupo exclusivo de contadores y titanes de la tecnología financiera de clase mundial están invitados a la campiña italiana para pasar cinco días desarrollando una comunidad, liderando el pensamiento, estableciendo contactos, con sesiones de mesa redonda y eventos sorpresa entre los olivares. Los anteriores ExpensiCon realizados en Bora Bora y Maui incluyeron asistentes de PwC, Deloitte, BDO, CLA, Baker Tilly y EisnerAmper, así como charlas con Travis Kalanick de Uber, Zach Nelson de NetSuite y Rod Drury de Xero.

"En el ExpensiCon compartimos nuestro lema 'Vivir a lo grande, divertirse y salvar al mundo' con nuestros principales socios y líderes del sector para construir un nuevo tipo de comunidad centrada en el futuro", afirma David Barrett, fundador y director ejecutivo de Expensify. "¿Y qué mejor lugar para empezar que un retiro de lujo de cinco estrellas, alejado de las distracciones de la vida cotidiana? Es el entorno perfecto para establecer relaciones productivas con las mentes más brillantes y centrarse en resolver los problemas más apremiantes del sector".

El evento incluirá una combinación de conferencias clave, debates de mesa redonda, charlas informales, oportunidades de establecer contactos personales y sesiones de estrategia, así como eventos VIP. Además, los asistentes y sus invitados podrán disfrutar de la belleza de Puglia en excursiones diseñadas para fomentar las relaciones por toda la región, que incluyen la elaboración de pastas, la degustación de vinos y excursiones en yates, entre otras actividades.

Clayton Oates, fundador y director de soluciones de control de calidad empresarial y anterior asistente del ExpensiCon, menciona: "Algo que me encantó de la forma en que Expensify enfocó el ExpensiCon es que desecharon las ideas convencionales sobre los eventos. En lugar de organizar un evento a gran escala, con mucho contenido y centrado en el impacto a corto plazo, en un aburrido centro de convenciones, se centraron en establecer una base para la colaboración dentro y fuera de la profesión contable. La visión a largo plazo de Expensify, su agenda equilibrada y su capacidad para crear experiencias mágicas en los lugares más impresionantes del mundo contribuyen realmente a que los asistentes saquen el máximo provecho de la experiencia. El ExpensiCon es el único evento que no querrá perderse".

Para asegurarse una invitación, obtenga información en expensicon.com.

Acerca de Expensify

Expensify es una súperapp de pagos que ayuda a particulares y empresas de todo el mundo a simplificar la forma de gestionar el dinero. Más de 12 millones de personas utilizan las funciones gratuitas de Expensify, que incluyen tarjetas corporativas, seguimiento de gastos, reembolso al día siguiente, facturación, pago de facturas y reserva de viajes en una sola aplicación. Todo sin costo alguno. Ya sea que tenga una pequeña empresa, administre un equipo o cierre las cuentas de sus clientes, Expensify le facilita las tareas para que tenga más tiempo para concentrarse en lo que realmente importa.

