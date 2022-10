Comunicado de prensa de Business Wire: Expensify, Inc.

Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY), una súper app de pagos que ayuda a particulares y empresas de todo el mundo a simplificar la forma en que gestionan el dinero entre los gastos, las tarjetas corporativas y las facturas, ha anunciado hoy el concurso "Win your spot at ExpensiCon". El concurso está abierto a cualquier contador, pero sólo cinco contadores ganarán una plaza en esta conferencia exclusiva, sólo con invitación, para ellos y un invitado.

"Estamos reuniendo a 100 de los mejores y más brillantes de la industria, y cinco de los lugares más codiciados en la contabilidad están ahora disponibles para cualquier contador de cualquier tamaño de empresa", dice David Barrett, fundador y Director General de Expensify. "Esta es una oportunidad sin igual para unirse a una comunidad global de líderes contables con cientos de años de experiencia combinada para planificar la próxima generación de la profesión. Juntos, podemos identificar y resolver los desafíos más complejos que darán forma a este espacio en los próximos años".

ExpensiCon incluirá una combinación de conferencias magistrales, mesas redondas, charlas, sesiones de formación profesional, oportunidades de establecer contactos personales, talleres de estrategia y eventos VIP. Además, los asistentes y sus invitados experimentarán la belleza de Puglia, Italia, en excursiones de creación de relaciones en toda la región que incluyen elaboración de pasta, degustación de vinos, excursiones en yate y mucho más.

Las anteriores ExpensiCons en Bora Bora y Maui contaron con asistentes de PwC, Deloitte, BDO, CLA, Baker Tilly y EisnerAmper, así como con oradores principales como Travis Kalanick de Uber, René Lacerte de Bill.com, Zach Nelson de NetSuite y Rod Drury de Xero.

El concurso "Win your spot at ExpensiCon" finaliza el 1 de marzo de 2023 y los ganadores se anunciarán poco después. Empiece hoy mismo - ¡el tiempo corre!

Acerca de Expensify

Expensify es una súper app de pagos que ayuda a particulares y empresas de todo el mundo a simplificar su forma de gestionar el dinero. Más de 12 millones de personas utilizan las funciones gratuitas de Expensify, que incluyen tarjetas corporativas, seguimiento de gastos, reembolso al día siguiente, facturación, pago de facturas, nóminas y reserva de viajes en una sola aplicación. Todo gratuito. Tanto si usted tiene una pequeña empresa como si dirige un equipo o lleva la contabilidad de sus clientes, Expensify se lo facilita para que tenga más tiempo de centrarte en lo que realmente importa.

