Comunicado de prensa de Business Wire: ExpressVPN

En vista de los nuevos cambios legislativos aprobados en la India para las VPN, ExpressVPN ha anunciado que retirarán sus servidores situados físicamente en la India.

Harold Li, vicepresidente de ExpressVPN, ha declarado: "En vista de la ley de retención de datos que se ha promulgado recientemente en la India, la cual estipula que todos los proveedores de VPN deben almacenar información de sus usuarios durante al menos cinco años, en ExpressVPN hemos tomado la decisión de retirar nuestros servidores VPN situados físicamente en la India. Nos rehusamos a poner en riesgo los datos de nuestros usuarios bajo ningún concepto".

"Una de nuestras políticas es nunca permitir el registro de datos, y hemos diseñado específicamente nuestros servidores VPN para que no puedan llevar registros, llegando al punto de hacer que solo operen sobre memoria RAM. Es muy poco probable que los centros de datos puedan ajustarse a estas nuevas reglas y a la arquitectura de nuestros servidores según lo estipulado en esta nueva normativa, y por lo tanto la única solución es dejar de tener servidores VPN físicamente ubicados en la India".

"Como somos una empresa enfocada en proteger la privacidad y la libertad de expresión en internet, en ExpressVPN seguiremos luchando por mantener a los usuarios conectados a la internet libre y abierta, con privacidad y seguridad, sin importar en dónde se encuentren físicamente. Este problema no es ni nuevo ni único en el panorama geopolítico actual, así que debemos reaccionar rápidamente y adaptar nuestras infraestructuras para proteger la integridad de nuestros servicios de VPN".

Para aquellos usuarios que deseen conectarse a ubicaciones de servidores VPN en la India, ExpressVPN ofrece dos ubicaciones de servidores virtuales: India (vía Singapur) e India (vía Reino Unido).

Se puede encontrar más información sobre la decisión de retirar los servidores en el siguiente artículo de nuestro blog:

https://www.expressvpn.com/es/blog/expressvpn-retira-sus-servidores-fisicos-de-la-india/

¿Qué es un servidor virtual?

Con un servidor virtual, la dirección IP registrada coincide con el país al que usted ha decidido conectarse, mientras que el servidor está situado físicamente en otro país. Los servidores virtuales se usan, cuando es necesario, para ofrecer unas conexiones más rápidas y fiables. ExpressVPN ha utilizado su ubicación de servidores "India ( Reino Unido)" durante varios años.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220621005549/es/

Contacto

press@expressvpn.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.