Comunicado de prensa de Business Wire: Featurespace

Featurespace?, el proveedor líder de software para Prevención de Fraudes y Delitos Financieros para empresas , ha designado a Carolyn Homberger como su presidente para las Américas.

Homberger se incorpora desde la empresa de soluciones de pagos en tiempo real ACI Worldwide, donde se desempeñó durante 15 años, ocupando varios puestos clave de liderazgo, incluido el más reciente, como Directora de Riesgo y Administración.

Reconocida por PaymentsSource como "una de las mujeres más influyentes en el sector de pagos", permitirá a Featurespace seguir creciendo en Estados Unidos.

"Estoy realmente emocionada de unirme a Featurespace, para apoyar a los excepcionales clientes, el equipo y el mercado", dijo Carolyn, que se une a principios de agosto.

"Su ARIC? Risk Hub cuenta con la confianza de clientes de toda América. Estoy deseando aprovecharlo y compartir por qué esta tecnología es tan importante para las organizaciones que necesitan proteger sus pagos.

Por encima de todo, estoy deseando ayudar a Featurespace en nuestra misión de hacer del mundo un lugar más seguro para las transacciones".

El fundador de Featurespace, Dave Excell, dijo: "Estoy encantado de dar la bienvenida a Carolyn a la empresa. Es una figura muy conocida en nuestro sector y aporta una gran experiencia al puesto".

Featurespace fue nombrada recientemente entre las Deloitte Technology Fast 500?, una clasificación de las 500 empresas de tecnología, medios de comunicación, telecomunicaciones, ciencias de la vida, tecnología financiera y tecnología energética de más rápido crecimiento en Norteamérica.

Acerca de FeaturespaceFeaturespace? es el líder mundial en la prevención de delitos financieros empresariales para el fraude y el blanqueo de dinero. Featurespace inventó Adaptive Behavioral Analytics y Automated Deep Behavioral Networks, ambos disponibles a través de ARIC? Risk Hub, una plataforma de aprendizaje automático en tiempo real que puntúa los eventos de riesgo para prevenir el fraude y los delitos financieros. Más de 70 instituciones financieras mundiales importantes confían en ARIC? Risk Hub para detectar nuevos ataques de fraude e identificar actividades sospechosas en tiempo real. Entre los clientes anunciados públicamente se encuentran HSBC, TSYS, Worldpay, NatWest Group, Contis, Danske Bank, ClearBank, AK Bank y Permanent TSB.

