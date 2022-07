Comunicado de prensa de Business Wire: Featurespace

La empresa de tecnología de rápido crecimiento VGW se ha asociado con Featurespace para integrar en su plataforma una solución de fraude líder a nivel mundial. Featurespace implementará el ARIC? Risk Hub como software como servicio (Software as a Service, SaaS) basado en la nube para VGW, un creador de juegos sociales en línea líderes en el mercado con sede en Australia.

La noticia es muy importante tras el anuncio de que Featurespace cumple con SOC 2 Tipo 2, lo que implica que cumple cinco principios clave de servicio de confianza para gestionar de manera segura los datos de los clientes: seguridad, disponibilidad, integridad de procesamiento, confidencialidad y privacidad.

"Comprendemos la importancia de ofrecer juegos y contenido que capten la imaginación de nuestros clientes al mismo tiempo que se crea una reputación de confianza y seguridad, razón por la cual esta asociación con Featurespace es tan importante", expresó John Osborn, director de operaciones de VGW.

"Hemos desarrollado y patentado una plataforma de entretenimiento altamente innovadora, cuyo centro es la seguridad, y es ahí donde entra en juego el ARIC? Risk Hub de Featurespace, lo que nos permite proteger a nuestros jugadores con la mejor solución contra el fraude basada en la nube".

La asociación proporciona a VGW acceso a las últimas funcionalidades y soluciones de Featurespace a través del ARIC? Risk Hub implementado en la nube.

"VGW se acercó a nosotros como expertos en prevención de delitos financieros porque están generando rápidamente una reputación en el mundo de los juegos sociales en línea para establecer nuevos estándares de clientes y mantener un enfoque en la confianza y la seguridad", manifestó James MacDonald Turner, vicepresidente comercial de APAC de Featurespace.

"Para ellos era importante contar con una solución SaaS basada en la nube que fuera totalmente compatible y liberara los recursos de su organización, permitiéndoles concentrarse en su objetivo principal: ofrecer la experiencia de entretenimiento definitiva a sus clientes".

La asociación VGW es solo el vínculo más reciente para Featurespace en Australia. Hace menos de un año, el esquema de pagos de débito interno soberano de Australia, eftpos, depositó su confianza en Featurespace para [obtener] un motor de detección de fraudes diseñado específicamente utilizando inteligencia artificial y aprendizaje automático. Y fintech Shaype, anteriormente Hay as a Service, uno de los primeros servicios financieros en la nube de Australia, ha seleccionado el ARIC? Risk Hub de Featurespace para detectar y prevenir el fraude y el lavado de dinero en su solución móvil.

Acerca de Featurespace

Featurespace? es líder mundial en la prevención de delitos financieros empresariales contra el fraude y el lavado de dinero. Featurespace inventó Adaptive Behavioral Analytics y Automated Deep Behavioral Networks, ambas disponibles a través de la plataforma ARIC? Risk Hub, una plataforma de aprendizaje automático en tiempo real que califica eventos de riesgo a fin de prevenir fraudes y delitos financieros.

ARIC? Risk Hub se basa en la detección de nuevos ataques de fraude y en identificar actividades sospechosas en tiempo real por parte de más de 70 instituciones financieras globales importantes. Entre los clientes anunciados públicamente se incluyen HSBC, TSYS, Worldpay, NatWest Group, Contis, Danske Bank, ClearBank, AK Bank y Permanent TSB.

Consultas para la prensa: Hilary Fletcher, directora de relaciones con los medios y comunicaciones hilary.fletcher@featurespace.com +44 (0) 7721 148816

