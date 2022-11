Comunicado de prensa de Business Wire: FEELM

FEELM ha adoptado un sistema de gestión de la energía para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía.

A worker monitors equipment in a fully-automated factory of FEELM. (Photo: Business Wire)

Dicho sistema recopila datos en tiempo real sobre el uso de la electricidad durante la producción, lo que permite a las fábricas realizar ajustes orientados a maximizar la eficiencia.Admite la monitorización, el cálculo y el procesamiento en tiempo real del uso de la electricidad, estableciendo una referencia para determinar las emisiones de carbono. Se presenta en una plataforma de datos que permite medir estas emisiones y comprobar cualquier anomalía.

De este modo, se ha conseguido una importante disminución del uso de electricidad en sectores no productivos en una fábrica totalmente automatizada de FEELM. En los primeros cinco meses de 2022, esta disminución ascendió a 720 000 kWh, o 188,4 toneladas de emisiones de carbono. También ha mejorado la eficiencia en el sector de la producción, ya que la producción media por kWh ha pasado de 177 RMB en 2020 a 245 RMB en 2022.

FEELM se ha sumado también al Proyecto de Divulgación de Carbono (CDP), con el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono para 2050. El CDP es una base de datos para la presentación de informes medioambientales por parte de organizaciones y empresas de todo el mundo. Al ser la primera marca tecnológica del sector chino de los cigarrillos electrónicos en hacerlo, FEELM pretende unificar la I+D, la fabricación y el suministro en aras de alcanzar este objetivo.

La industria de fabricación de cigarrillos electrónicos sigue desperdiciando energía, por culpa de factores como la inconsistencia de los métodos de recopilación de datos, los cambios en los parámetros de producción, el retraso en la adquisición de datos y la inconsistencia de las especificaciones de los equipos/sistemas de monitorización. Para este sector, la mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos es la clave a la hora de aprovechar su potencial.

Para ello, FEELM puso en marcha la primera línea de producción automatizada del sector en 2019. Apenas un año después, inició la transición hacia una línea de producción totalmente automatizada. Su sistema de gestión de la monitorización de la energía les permite elaborar gráficos visuales después de subirlos a la nube y la fábrica ha optimizado las operaciones de iluminación, ventilación, calefacción y bombas de agua. A partir de esto, los gestores pueden optimizar el proceso y evitar el despilfarro.

Como resultado, las emisiones de carbono en la línea de producción se reducen notablemente, lo que disminuye la huella de carbono del producto antes de su lanzamiento. Gracias a estos cambios, se han ahorrado aproximadamente 1 249 500 kWh de electricidad en el primer semestre de este año, lo que supone una reducción de 326,9 toneladas de emisiones de carbono.

El responsable del sector de automatización de FEELM, David Lv, declaró: "Maximizar el rendimiento de cada kWh es una estrategia a largo plazo. La recopilación de datos es solo el primer paso, en el futuro mejoraremos la clasificación energética y la estrategia de utilización, haciendo que la fábrica sea más eficiente y conserve más energía".

FEELM también ha introducido un equipo de profesionales de supervisión de la neutralidad en carbono. La organización de sus recursos internos y la optimización del consumo de carbono siguen adelante.

Acerca de FEELM:

FEELM, marca insignia de SMOORE, es el principal proveedor de soluciones de sistemas de vapeo cerrados del mundo. Partiendo de la tecnología de calentamiento de bobinas de cerámica líder en el mundo, FEELM combina la auténtica tecnología de reproducción del sabor con la innovadora tecnología electrónica, lo que aporta la máxima sensación y una experiencia de vapeo de primera calidad.

Acerca de SMOORE:

SMOORE es líder mundial en la oferta de soluciones de tecnología de vapeo, incluida la fabricación de dispositivos de vapeo y componentes de vapeo para productos sin combustión (heat not burn, HNB) en régimen de Fabricante de Diseño Original, con tecnología avanzada de I+D, una sólida capacidad de fabricación, una cartera de productos de amplio espectro y la más diversa base de clientes.

Según Frost & Sullivan, SMOORE es el principal fabricante de dispositivos de vapeo del mundo en términos de ingresos, con un 22,8% del total de la cuota de mercado mundial en 2021. Su cuota de mercado mundial supera la participación de las empresas que ocupan los puestos n.º 2 al n.º 5.

