Comunicado de prensa de Business Wire: FEELM

FEELM, la marca insignia de tecnología de atomización que pertenece a SMOORE, anuncia que ha sido galardonada con los premios Red Dot, en su edición 2022, concedidos al diseño de productos por 4 avanzados sistemas de atomización, entre los que se encuentran la cápsula de cerámica más delgada del mundo, FEELM Air, el cigarrillo electrónico desechable sin nicotina y la boquilla higiénica antipolvo. Gracias a las ideas creativas de estos productos y a su diseño vanguardista, los artículos de atomización galardonados demuestran la capacidad de innovación de las soluciones de FEELM, líder en la industria.

Por ejemplo, la cápsula FEELM Air es conocida como la solución de vapeo más delgada del mundo con bobina de cerámica. Siendo la más reciente solución de vapeo de FEELM, el grosor de FEELM Air se ha reducido en un 25 %, en comparación con la última generación, a tan solo 7,8 mm. Tiene un aspecto más elegante y sofisticado, pero mantiene el mismo volumen de e-líquido y la capacidad de la batería. Además del cuerpo ultradelgado, FEELM también ha desarrollado una boquilla plana para este producto con el fin de ofrecer una sensación más cómoda en boca.

FEELM Air está fabricado con la tecnología de forja en frío integrada, ampliamente utilizada en la ingeniería automotriz, para crear un producto homogéneo, sin uniones, de alta resistencia y precisión. Con un cuerpo ultradelgado y una superficie curvada suave, el diseño ergonómico permite a los usuarios agarrar el dispositivo cómodamente.

En cuanto a la experiencia del usuario, la luz que se enciende y se apaga al dar una calada permite una alegre interacción entre el ser humano y el dispositivo. Por otra parte, el motor lineal más pequeño de la industria ofrece un modo de onda de choque sin precedentes, que aporta a los usuarios delicadas vibraciones y una experiencia de vapeo interactiva, de modo que los usuarios pueden sentir la resonancia en cada calada.

FEELM Air, que se estrenó en el evento de Lanzamiento de nuevas tecnologías de FEELM en Londres, en enero de 2022, cuenta con 7 grandes avances en la experiencia de vapeo, como la reducción de riesgos, la reproducción del sabor y el rendimiento a prueba de fugas. "FEELM Air se lanzará pronto en los mercados extranjeros", afirmó Frank Han, presidente de FEELM y vicepresidente de SMOORE en la Conferencia de Resultados Financieros de SMOORE 2021. Fieles a su estrategia de diferenciación, FEELM ha desarrollado esta solución de vapeo ultradelgada, para distinguirse de otras y atraer a los consumidores con un diseño minimalista.

Además, FEELM también demuestra su conciencia medioambiental con el cigarrillo electrónico ecológico desechable sin nicotina. A diferencia de los cigarrillos electrónicos desechables tradicionales de plástico, la estructura externa del producto está compuesta por papel reciclable y reutilizable y papel de aluminio. Tiene el aspecto de una bolsa de papel de aluminio y sirve a su vez de bolsa de embalaje, con lo que se reduce el consumo de materiales. Para el diseño de este producto, los diseñadores de FEELM se inspiraron en la bolsa de papel de aluminio de uso diario. Este envase especial y su tamaño compacto permiten un agarre suave y cómodo, y hacen que sea fácil de despegar y utilizar. Además, al tratarse de un producto de vapeo ecológico, tampoco contiene nicotina y mantiene el aliento fresco.

El otro producto de atomización de FEELM premiado es el cigarrillo electrónico higiénico con boquilla antipolvo, que incorpora una boquilla enroscable para evitar que el polvo le caiga encima. Los usuarios pueden ocultar la boquilla en el dispositivo para evitar el contacto con algo sucio, un guiño a la preocupación por la higiene personal en tiempos de pandemia de COVID-19. El concepto del producto se originó a partir de los lápices de labios, por lo que su uso es intuitivo. Como cigarrillo electrónico desechable pionero, este producto ha sentado las bases para futuras series de productos FEELM que se caracterizan por su higiene.

"Para el próximo verano, FEELM lanzará una innovadora serie de cigarrillos electrónicos desechables con un diseño higiénico de boquilla antipolvo, para ofrecer a los usuarios una experiencia de vapeo más saludable", comentó Totom Lu, director del equipo de diseño de FEELM. "En un futuro próximo, también tenemos previsto introducir cigarrillos electrónicos desechables respetuosos con el medioambiente y fabricados con materiales ecológicos, para reducir el impacto ambiental y las emisiones de carbono de nuestros productos".

El vapeador desechable, una categoría de producto emergente, ha ido creciendo en popularidad desde 2020. En marzo de 2022, el tamaño del mercado mundial de vapeadores desechables había alcanzado los 2287 millones de dólares estadounidenses.

En febrero de 2020, la FDA de EE. UU. prohibió los cigarrillos electrónicos con sabores que no fueran tabaco y mentol, en un intento de solucionar la epidemia de vapeo entre los jóvenes. Sin embargo, la prohibición de sabores no se aplica a los cigarrillos desechables. Este vacío legal hace que proliferen los cigarrillos desechables con sabores dulces y afrutados.

La popularidad de los vapeadores desechables suscita una creciente preocupación no solo por el consumo de los jóvenes, sino también por el impacto medioambiental de estos dispositivos usados. La mayoría de los vapeadores desechables, incluido el Puff Bar, están hechos de plástico y funcionan con baterías de litio, que son difíciles de reciclar.

Con un compromiso con el diseño de productos sostenibles, el Equipo de diseño de FEELM ha estado trabajando para sustituir el plástico tradicional por materiales biodegradables, como el papel y el bagazo. También está explorando la aplicación de materiales altamente reutilizables, como el aluminio, en los cigarrillos electrónicos. Además, el Equipo de diseño de FEELM intenta que las baterías sean fáciles de desmontar, para fomentar el reciclaje de los vapeadores desechables.

"FEELM se ha dado cuenta de que actualmente la mayoría de los vapeadores desechables son muy similares en diseño y apariencia, y atraen a los consumidores con diversidad de sabores", según Totom Lu. "Los dos productos premiados son una muestra de los planes de desarrollo de FEELM para los vapeadores desechables. FEELM diseñará productos más ecológicos y pioneros, y ya ha desarrollado vapeadores desechables sin nicotina para hacer frente a los crecientes requisitos de reducción de riesgos".

Como motor de innovación de productos de FEELM, el Equipo de diseño de FEELM integra la estética del diseño con las tecnologías de atomización electrónica de vanguardia, para ofrecer a los clientes y consumidores la experiencia de un producto prémium. Fundado en 2018, el Equipo de diseño de FEELM está compuesto por diseñadores talentosos y experimentados en la creación de productos en varios sectores, como las artes digitales, la electrónica de consumo y el hogar inteligente. Con antecedentes multiculturales y experiencia intersectorial, el Equipo de diseño de FEELM se compromete a explorar, identificar y abordar de manera anticipada las necesidades de los consumidores.

Con el tiempo, los productos FEELM adoptarán algoritmos más avanzados para permitir un control inteligente del calentamiento y la temperatura, con el fin de adaptarse a diferentes e-líquidos para una mejor reproducción del sabor y aumentar el rendimiento a la hora de reducir los riesgos.

