Comunicado de prensa de Business Wire: FEELM

La Oficina de Industria y Tecnología de la Información del municipio de Shenzhen publicó el listado correspondiente a la segunda tanda del programa de apoyo al desarrollo del diseño industrial en 2022. SMOORE, junto con Shenzhen Skyworth, DJI y otras empresas tecnológicas quedaron preseleccionadas.

El programa de apoyo al desarrollo del diseño industrial es una iniciativa que ayuda a los centros de diseño industrial reconocidos o a los equipos de diseño industrial de las empresas con una gran capacidad de innovación, un diseño distintivo y competencias clave.

Por su parte, la Oficina de Industria y Tecnología de la Información del municipio de Shenzhen solicita a los preseleccionados que lideren y apoyen tanto la fabricación avanzada como las industrias tradicionales predominantes con capacidad de diseño industrial. En última instancia, las empresas tienen que conseguir mejoras en cuatro apartados: aspecto externo, experiencia del usuario, imagen de marca y garantía de calidad, para luego convertir las mejoras en una implementación.

La información pública anunciando el listado de finalistas revela que el equipo de diseño industrial interno de FEELM, la marca insignia de tecnología de atomización de SMOORE, gana el reconocimiento por su "diseño innovador y la transformación de los logros del atomizador electrónico de pod cerrado basado en la tecnología de calentamiento de bobinas de cerámica sin plomo".

El equipo de diseño industrial de FEELM ha elaborado una serie de diseños que combinan los atributos tecnológicos, la practicidad y el cuidado del consumidor, lo que ha potenciado la solución de atomización electrónica de FEELM para conectar la experiencia del consumidor con la fabricación inteligente avanzada.

Entre 2020 y 2022, el equipo de diseño industrial de FEELM ha ganado 8 prestigiosos premios internacionales de diseño, como el Red Dot Award, el iF Design Award, el German National Design Award y el MUSE Design Award.

En 2022, se concedió el premio Red Dot Product Design Award, conocido como el "Oscar" del diseño industrial mundial, a cuatro diseños de productos de FEELM. Entre ellos, el diseño del vaporizador inspirado en la ingeniosa forma de un lápiz de labios, en el que la boquilla se puede enroscar para impedir que se ensucie con el polvo, recibió comentarios positivos por la experiencia de limpieza e higiene del producto.

Otros de los productos premiados es el cigarrillo electrónico desechable ecológico FEELM. Su estructura externa está compuesta por papel de aluminio reciclable y reutilizable. Tiene el aspecto de una bolsa de papel de aluminio y sirve como embalaje, lo que permite reducir el consumo excesivo de materiales para embalaje.

Al mismo tiempo, una de las competencias fundamentales de FEELM, como es la capacidad de automatización, puede garantizar la producción masiva de productos innovadores y de diseño, que se lanzarán posteriormente en el mercado global de consumo a través de los socios comerciales globales de FEELM.

Como marca líder mundial en tecnología de vapeo, los conceptos de diseño industrial presentados por FEELM no son solo una manifestación propia de la responsabilidad social, sino también una fórmula sintética para mostrar la capacidad de innovación de la marca, la inversión en I+D, la construcción de talento y el rendimiento empresarial.

El jefe del equipo de diseño industrial de FEELM, Totom Lu, comenta: "Los diseños de FEELM se centran en ayudar a los clientes a mejorar la experiencia del usuario desde el punto de vista de la marca de tecnología de vapeo, para seguir impulsando su desarrollo. Creo que el futuro del diseño de las soluciones de vapeo con pods cerrados debería basarse en tres dimensiones: la experiencia del producto; la experiencia emocional, que consiste en identificar los problemas antes de que los usuarios los noten; y la experiencia sostenible, para centrarse en la sostenibilidad del producto".

Acerca de FEELM:

FEELM, marca insignia de SMOORE, es el principal proveedor de soluciones de sistemas de vapeo cerrados del mundo. Partiendo de la tecnología de calentamiento de bobinas de cerámica líder en el mundo, FEELM combina la auténtica tecnología de reproducción del sabor con la innovadora tecnología electrónica, lo que aporta la máxima sensación y una experiencia de vapeo de primera calidad.

Acerca de SMOORE:

SMOORE es líder mundial en la oferta de soluciones de tecnología de vapeo, incluida la fabricación de dispositivos de vapeo y componentes de vapeo para productos sin combustión (heat not burn, HNB) en régimen de Fabricante de Diseño Original, con tecnología avanzada de I+D, una sólida capacidad de fabricación, una cartera de productos de amplio espectro y la más diversa base de clientes.

Según Frost & Sullivan, SMOORE es el mayor fabricante de dispositivos de vapeo del mundo en términos de ingresos, con un 22,8 % del total de la cuota de mercado global, en 2021. Su cuota de mercado global es mayor que la suma de los que figuran del puesto 2 al 5.

