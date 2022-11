Comunicado de prensa de Business Wire: FEELM

FEELM, la plataforma tecnológica de atomización insignia de SMOORE, el principal fabricante de vapeadores del mundo, acaba de ganar el premio a la mejor innovación en la industria del vapeo y al vapeo sostenible en el Foro de la Industria UKVIA.

UKVIA es una de las asociaciones comerciales más influyentes del mundo para el sector del vapeo. También es una de las asociaciones industriales más acreditadas de Europa. Esta es la primera vez que celebran un concurso de premios desde su creación en 2016. El concurso consta de tres sesiones: solicitud en línea, revisión del público y puntuación de los expertos. FEELM Max se alzó con la victoria tras las rondas de evaluaciones de más de 300 audiencias y 10 expertos.

La mejor innovación en la industria del vapeo

El premio a la mejor innovación en la industria del vapeo reconoce la importante contribución de FEELM a la innovación en el vapeo, en particular su primera solución de vapeo descartable con bobina de cerámica del mundo, FEELM Max.

FEELM Max presentó una serie de innovaciones, entre ellas, la posibilidad de más caladas con el mismo volumen de líquido electrónico en comparación con otras tecnologías de bobinas. A pesar de calentar el mismo volumen de líquido que otros dispositivos convencionales, el número de caladas aumenta más de un 25%. FEELM Max logra una consistencia de sabor de más del 95%, así como un vapor más suave (sin comustión seca) gracias al control de salida constante y a nuestras tecnologías de bloqueo de sabor, ambas patentadas. FEELM Max no sólo mejora la experiencia de vapeo, sino que también supera a otros productos descartables en la reducción de daños en casi un 50%.

Para seguir en el camino de la innovación, FEELM ha establecido el primer laboratorio de pruebas de la norma PMTA en China, además de los 14 laboratorios ya existentes en todo el mundo, para capacitar a nuestros clientes que deben adaptarse a las estrictas regulaciones de la industria. Esto demuestra nuestra determinación de impulsar la innovación con la tecnología y seguir proporcionando productos de mayor calidad a los consumidores.

El premio al vapeo sostenible

El premio al vapeo sostenible se concedió en reconocimiento a la excelencia de FEELM en tres áreas clave: la creación de tecnologías y productos avanzados sostenibles, la aplicación de un marketing responsable y la adopción de un futuro más ecológico.

A FEELM se le atribuye la construcción del primer dispositivo de atomización electrónica desechable del mundo, respetuoso con el medio ambiente, en 2019. En 2022, se creó la primera vaina desechable de bobina cerámica del mundo "FEELM Max" y se lanzó la serie "FEELM GREEN" basada en ella. Esta serie es las principales soluciones de protección del medio ambiente de FEELM Max, su última serie "el producto es el embalaje" se ha presentado en la principal exposición europea de atomización electrónica, despertó la gran atención de la industria. Además, FEELM también ha creado este año un dispositivo de atomización electrónica sin nicotina, que respeta el medio ambiente.

También se reconoció que el sitio web de la marca y las plataformas de las redes sociales hacen todo lo posible por restringir el acceso a la información sobre los productos de atomización electrónica a los menores de edad y que la FEELM realiza encuestas periódicas de satisfacción en nombre de los clientes para que los datos se puedan emplear para mejorar la experiencia del cliente.

FEELM anunció su adhesión al Proyecto de Divulgación de Carbono (CDP), por el cual se compromete a lograr la neutralidad en materia de carbono para 2050 y su fábrica automatizada ha adoptado un sistema de gestión de la energía con el fin de disminuir las emisiones de carbono, además de aumentar la eficiencia del consumo energético

Este premio también reconoce la labor en cuanto a reducción de las emisiones de carbono de FEELM, que ha sido de más de 500 toneladas en los últimos seis meses, así como a su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad de carbono de alcance 1 y 2 para 2050. La empresa pretende conseguirlo mejorando la eficiencia energética y aumentando el uso de fuentes de energía renovables hasta el 30% del consumo total para 2030 y en consecuencia, ha introducido un equipo profesional de detección de energía neutra en carbono y recursos internos para supervisar la mejora del consumo de carbono. También se ha asociado con una empresa de limpieza de terceros para recoger residuos no peligrosos para su reciclaje, lo que en 2020 ayudó a los clientes a reducir los plásticos de un solo uso en 100 toneladas, lo que equivale a 4 millones de botellas de plástico, mientras que en 2021 redujo su consumo de agua un 9,4% interanual.

Echo liu, director de la división europea de FEELM, comentó al respecto:

"Estamos encantados de haber ganado ambos premios y nos sentimos honrados por el reconocimiento que nos ha otorgado la UKVIA".

"Una serie de marcas líderes de vapeo están aprovechando las ventajas de la tecnología FEELM y nuestros dispositivos de vapeo cargados con el atomizador FEELM ya se exportan a más de 50 países y regiones".

"FEELM sólo puede realizar su visión corporativa, es decir, que la atomización hace la vida mejor, siendo sostenible y generando valor para la sociedad. Cada día nos acercamos un poco más a este objetivo, con tecnologías y productos avanzados y sostenibles, y recurriendo a un marketing responsable para lograr un futuro más ecológico".

Acerca de FEELM:

FEELM, marca insignia de SMOORE, es el principal proveedor de soluciones de sistemas de vapeo cerrados del mundo. Partiendo de la tecnología de calentamiento de bobinas de cerámica líder en el mundo, FEELM combina la auténtica tecnología de reproducción del sabor con la innovadora tecnología electrónica, lo que aporta la máxima sensación y una experiencia de vapeo de primera calidad.

Acerca de SMOORE:

SMOORE es líder mundial en la oferta de soluciones de tecnología de vapeo, incluida la fabricación de dispositivos de vapeo y componentes de vapeo para productos sin combustión (heat not burn, HNB) en régimen de Fabricante de Diseño Original, con tecnología avanzada de I+D, una sólida capacidad de fabricación, una cartera de productos de amplio espectro y la más diversa base de clientes.

Según Frost & Sullivan, SMOORE es el principal fabricante de dispositivos de vapeo del mundo en términos de ingresos, con un 22,8% del total de la cuota de mercado mundial en 2021. Su cuota de mercado mundial supera la participación de las empresas que ocupan los puestos n.º 2 al n.º 5.

Acerca del foro UKVIA:

La UK Vaping Industry Association (UKVIA) es la asociación comercial número uno del sector del vapeo y se dedica a apoyar, desarrollar y promover la industria del vapeo, que mueve 1000 millones de libras y es el sector de bienes de consumo de mayor crecimiento en el Reino Unido. Su visión es la de un mundo en el que los beneficios de los productos de vapeo para la salud pública, basados en la evidencia y con la capacidad de cambiar la vida, se comprendan plenamente para poder potenciar al máximo su impacto positivo.

