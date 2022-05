Comunicado de prensa de Business Wire: FEELM

FEELM, la marca insignia de tecnología de atomización propiedad de SMOORE, acaba de presentar la primera serie de soluciones de pods desechables con bobina de cerámica del mundo, FEELM Max, en la Vaper Expo UK 2022 en Birmingham, Reino Unido. Con su lanzamiento y la demostración de su tecnología de calentamiento de bobina de cerámica vanguardista, FEELM introduce la bobina de cerámica en la categoría emergente del vapeo desechable.

El vaporizador desechable, una nueva categoría en ascenso, ha ido ganando popularidad desde 2020. El tamaño del mercado de los productos de vapeo desechables (sistema cerrado) ha crecido hasta aproximadamente 2125 millones de dólares en 2021, lo que representa el 22,7 % de la cuota de mercado mundial de dispositivos de vapeo; y se espera que aumente a una tasa de crecimiento anual bruta de más del 28 % de 2022 a 2026, siendo la categoría de más rápido ascenso entre todos los productos de vapeo, según las estimaciones de Frost & Suvillian. Para 2022, se espera que el tamaño del mercado de la categoría de desechables alcance los 2720 millones de dólares, lo que supone más del 43 % de los productos de vapeo de sistema cerrado.

Sin embargo, en casi todos los vapeadores desechables existentes se utiliza una bobina de algodón, que produce partículas de aerosol relativamente grandes, por lo que las partículas inhaladas llegan de forma ineficaz a los pulmones y, por lo tanto, el suministro de nicotina y la satisfacción son escasos, además de provocar una sensación de aspereza en la garganta. Las bobinas de algodón blando no consiguen formar una estructura estable, por lo que tienen un alto índice de fugas y un desagradable sabor a quemado. El calentamiento desigual de estas bobinas de algodón también puede causar un sabor poco consistente, por lo que la experiencia de vapeo se diluye de forma gradual. Además, los puntos fuertes de la mayoría de los vapeadores desechables se centran actualmente en el número de caladas, o mejor dicho, en el gran número de caladas que proporciona el desechable.

Para abordar esos tres inconvenientes, FEELM presenta la primera solución de vapeo desechable con bobina de cerámica del mundo, FEELM Max, que es para los vapeadores desechables lo que el motor de combustión interna es para los aviones, automóviles, barcos, submarinos y trenes. Su objetivo es dotar a la próxima generación de vapeadores desechables de un "motor" de atomización más fuerte, confiable y eficiente. Al igual que el motor de combustión interna, que se caracteriza por su alta eficiencia térmica, bajo peso, tamaño compacto y maniobrabilidad, que marcó la llegada de la segunda revolución industrial, se espera que FEELM Max lidere otra revolución en el campo de las bobinas de cerámica para la industria global del vapeo, desde el lanzamiento de FEELM Air en enero de 2022.

Con esta revolucionaria solución de vapeo se ha mejorado en gran medida la utilización del e-líquido gracias a una estructura sin algodón y a una bobina de cerámica microporosa. Por lo tanto, su número de caladas se incrementa en un 25 % con el mismo volumen de e-líquido, en comparación con los vapeadores desechables de bobina de algodón tradicionales. Además, puede proporcionar una experiencia de vapeo más suave y sedosa sin precedentes, debido a la bobina de cerámica, que genera partículas de aerosol vaporizadas más pequeñas, minimizando así los residuos en la garganta. A diferencia de los vapeadores desechables con bobina de algodón, la suavidad se mejora también en un 30 %. Esta innovación también goza de una extraordinaria consistencia de sabor de más del 95 %, ya que la bobina de cerámica puede garantizar una producción de vapor constante, para ofrecer el mismo sabor fuerte y delicioso hasta la última calada.

Además de los tres beneficios principales, FEELM Max también ofrece un 46 % más de rendimiento en la reducción de riesgos en comparación con los vapeadores de bobina de algodón, y una tasa de fuga de vapeo extremadamente baja, inferior al 0,03 %, gracias a la tecnología Maze Leakage-proof. Las partículas de aerosol vaporizadas más pequeñas generadas por la bobina de cerámica FEELM tienden a depositarse más en el pulmón, lo que aporta mayor satisfacción y más rápido. Al mismo tiempo, la tecnología patentada Flavor-Lock de FEELM puede aportar una liberación de sabor a medida con zonas de temperatura escalonadas.

A principios de 2022, un minorista especializado en vapeo del Reino Unido ha adoptado FEELM Max. En colaboración con FEELM, este minorista ha introducido un producto desechable ultradelgado equipado con la bobina de cerámica FEELM. Diseñado para ser ligero y compacto, este producto se ha concebido específicamente para dejar de fumar. En abril, los dos socios participaron en VApril 2022, la mayor campaña de sensibilización sobre el vapeo del mundo, para regalar vapeadores desechables a los fumadores adultos que querían pasarse al vapeo en Londres y Manchester.

En la Vaper Expo UK 2022, FEELM también ha presentado otras soluciones de vapeo desechables pioneras y líderes en el sector, por ejemplo, el cigarrillo electrónico desechable ecológico sin nicotina y el cigarrillo electrónico higiénico con boquilla antipolvo. Estos dos han sido galardonados con los premios Red Dot al diseño de productos 2022 por sus conceptos de productos ecológicos y su diseño vanguardista. A diferencia de los cigarrillos electrónicos desechables de plástico tradicionales, la estructura externa del cigarrillo electrónico desechable sin nicotina está compuesta por papel reciclable y reutilizable y papel de aluminio, mientras que el cigarrillo electrónico higiénico con boquilla antipolvo cuenta con una boquilla enroscable para evitar su contacto con algo sucio, con un concepto de producto originado en los lápices de labios.

FEELM Air, el pod de vapeo con bobina de cerámica más delgada del mundo, es otra de las soluciones premiadas que se expusieron en el evento. En colaboración con sus clientes globales, FEELM ha realizado demostraciones de una serie de productos de vapeo de marcas líderes regionales que adoptan la solución FEELM Air. Además, se anunciará el calendario de 2022 para el lanzamiento comercial de FEELM Air a escala mundial.

