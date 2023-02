Comunicado de prensa de Business Wire: Ferrer

El laboratorio farmacéutico Ferrer y la compañía biotecnológica suiza especializada en fase clínica Asceneuron anuncian la firma de un acuerdo de licencia a través del cual Ferrer obtiene los derechos exclusivos a nivel mundial para desarrollar y comercializar ASN90 para la parálisis supranuclear progresiva (PSP), una enfermedad huérfana relacionada con la tauopatía y con una alta necesidad médica no cubierta1.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230222005096/es/

De izq. a dcha: Oscar Pérez, Director de Marketing Corporativo, Precio, Acceso al Mercado y Desarrollo de Negocio (Ferrer), Catherine Moukheibir, Comité de Dirección (Asceneuron), Mario Rovirosa, CEO (Ferrer) y Dirk Beher, CEO y Co-Fundador (Asceneuron) (Photo: Ferrer)

Tanto Ferrer como Asceneuron celebran que este anuncio se produzca en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras (28 de febrero). Este acuerdo pone de manifiesto el compromiso asumido por ambas compañías para mejorar la vida de las personas que viven con una enfermedad rara, como la PSP.

Los términos del acuerdo incluyen una comisión inicial, así como múltiples pagos por hitos comerciales, de desarrollo y regulatorios. Asceneuron tiene también derecho a recibir royalties escalonados de doble dígito sobre las ventas netas mundiales de ASN90.

Mario Rovirosa, CEO de Ferrer, afirmó: "Este es otro ejemplo significativo de cómo Ferrer avanza guiada por su propósito de generar un impacto positivo en la sociedad. Como empresa B Corp, estamos orgullosos del compromiso de nuestra gente para ofrecer las mejores soluciones posibles a aquellas personas que las necesitan".

Dirk Beher, CEO y cofundador de Asceneuron, comentó: "Este acuerdo de licencia con Ferrer es una noticia importante para los enfermos que padecen PSP y sus familias. Como empresa dedicada a la neurodegeneración, Asceneuron, continuará ampliando el uso del mecanismo OGA en otras enfermedades, además dedesarrollar más programas para algunas de las indicaciones con necesidades médicas no cubiertas más importantes en neurología".

Oscar Pérez, Director de Desarrollo de Negocios y Alianzas Globales de Ferrer, agregó: "La investigación de una cura para una enfermedad tangrave que carece de opciones terapéuticas disponibles encaja perfectamente con la misión de Ferrer de desarrollar tratamientos transformadores. Buscamos generar soluciones que cambien la vida de las personas con PSP. ASN90 es una incorporación muy prometedora a nuestra creciente cartera de tratamientos para trastornos neurológicos, lo que convierte a Ferrer en un jugador cada vez más relevante en el campo de la neurociencia".

Ahora, Ferrer llevará a cabo un estudio clínico de fase II para determinar la eficacia y el rango de dosis óptimo de ASN90.

SVB Securities ha actuado como consultor financiero de Asceneuron

Sobre la parálisis supranuclear progresiva

La PSP es una enfermedad neurológica rara que normalmente aparece alrededor de los 60 años y causa problemas severos relacionados con el caminar, el equilibrio, el habla, la deglución y la visión, como resultado de la acumulación de agregados de la proteína tau en el cerebro1,2. La enfermedad empeora progresivamente, causando una discapacidad severa en un plazo de tres a cinco años desde el inicio. Se estima que de tres a seis personas por cada 100.0001 desarrollarán PSP, y actualmente no existe una cura conocida para la enfermedad1,2.

------------------------------------------------------FIN---------------------------------------------------------

Sobre Asceneuron

Asceneuron es una empresa de biotecnología especializada en fase clínica, centrada en el desarrollo de terapias biodisponibles por vía oral para trastornos neurodegenerativos debilitantes con una gran necesidad médica no cubierta. Su pipeline refleja su ambición de desarrollar tratamientos para una amplia gama de enfermedades neurodegenerativas, incluidas las tauopatías huérfanas, el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Asceneuron tiene dos inhibidores de O-GlcNAcasa de molécula pequeña en fase clínica en desarrollo para el tratamiento de proteinopatías, incluido un inhibidor firstin class para la enfermedad de Parkinson y uno best in class para la enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados.

Para más información, por favor, visite www.asceneuron.com

Sobre Ferrer

En Ferrer generamos un impacto positivo en la sociedad y cumplimos con los más altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad empresarial, en todos los territorios donde tenemos presencia directa. Por eso, desde 2022, somos una Empresa B Corp y estamos certificados como Great Place to Work.

Para poder llevar a cabo nuestro propósito, ofrecemos soluciones terapéuticas transformadoras, con un creciente enfoque en las enfermedades pulmonares vasculares e intersticiales y en los trastornos neurológicos.

Nacimos en Barcelona en 1959, nuestros productos están presentes en más de un centenar de países y contamos con un equipo de más de 1.800 personas. Profesionales a quienes empoderamos y acompañamos en su aprendizaje y bienestar para que sientan orgullo de trabajar en nuestra compañía.

Somos Ferrer. Ferrer for good.

www.ferrer.com

1. Coughlin DG, Litvan I. Progressive supranuclear palsy: Advances in diagnosis and management. Parkinsonism Relat Disord. 2020 Apr;73:105-116. doi: 10.1016/j.parkreldis.2020.04.014. Epub 2020 May 25.

2. Lopez G, Bayulkem K, Hallett M. Progressive supranuclear palsy (PSP): Richardson syndrome and other PSP variants. Acta Neurol Scand. 2016 Oct;134(4):242-9. doi: 10.1111/ane.12546. Epub 2016 Jan 6.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230222005096/es/

Contacto

Para más información:

Ferrer gortizdez@ferrer.com +34 936 003 779

LLYC ferrer@llorenteycuenca.com +34 932 172 217

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.