Comunicado de prensa de Business Wire: Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals anunció hoy la presentación de cuatro resúmenes en la Digestive Disease Week (DDW) 2022 que permiten caracterizar más detalladamente la RBX2660, una potencial bioterapia viva basada en la microbiota, la primera en su tipo, que se está estudiando para suministrar un amplio conjunto de microbios diversos al intestino para reducir la infección recurrente por C. difficile (CDI) después de recibir tratamiento con antibióticos.

Dos de estos resúmenes revisaron datos del programa clínico PUNCH? CD e incluyeron el análisis de subgrupo sobre el potencial de la RBX2660 para reducir, en forma consistente y segura, la CDI en adultos, independientemente de las características iniciales.

El primer resumen (RBX2660 frente a Placebo para la reducción de la infección por Clostridioides Difficile: análisis de subgrupo, sesión número 892), una presentación oral, trató sobre el análisis de un subgrupo de datos integrados a partir de participantes aleatorizados que recibieron una dosis de un tratamiento con diseño ciego de RBX2660 (n=221) o placebo (n=131) en los ensayos PUNCH CD2 y PUNCH CD3. En este análisis, los participantes que recibieron RBX2660 demostraron un mayor éxito en el tratamiento en comparación con aquellos que recibieron el placebo (68,3 % frente a 55,0 %, respectivamente; P=0.012). El éxito del tratamiento se definió como la permanencia sin recurrencia durante 8 semanas después de recibir el tratamiento. Se observaron dos diferencias según la edad, el sexo, la raza, el origen étnico, la ubicación geográfica del centro, la cantidad de episodios previos de CDI recurrente o la duración del uso del antibiótico antes de ingresar al estudio (P>0.05).

"El efecto consistente del tratamiento con RBX2660 observado en el estudio, independientemente de los factores de riesgo asociados con la recurrencia, como la edad avanzada, el sexo femenino, el uso de antibióticos y las afecciones subyacentes, demuestra el potencial de RBX2660 para reducir la recurrencia de CDI en una amplia población de pacientes",señaló Paul Feuerstadt, MD, FACG, AGAF de la Escuela de Medicina de Yale."Estos hallazgos, en combinación con los datos generales de RBX2660 presentados en la DDW, respaldan aún más la posible eficacia y seguridad de RBX2660 en pacientes con rCDI".

El segundo análisis de subgrupo (Éxito del tratamiento con RBX2660 en la reducción de la infección por Clostridioides difficile en pacientes con comorbilidades subyacentes; Póster número Su1600) incluyó a participantes en la población del estudio con intención de tratamiento (n=262) del ensayo PUNCH CD3, estratificados según las comorbilidades subyacentes en el nivel de gravedad leve (n=107), moderada (n=71) y grave (n=84) de acuerdo a los puntajes de referencia del Índice de Comorbilidad de Charlson (CCI). El CCI se componen de una determinada cantidad de enfermedades con comorbilidades, tales como enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, todos los tipos de cáncer, diabetes y enfermedades hepáticas y renales, entre otras, y ofrece una estimación del riesgo de mortalidad a largo plazo, con puntajes de CCI de gravedad que equivalen a un alto riesgo de muerte. Los participantes con puntajes de CCI moderados y graves presentaron una mayor cantidad de episodios de CDI en comparación con aquellos con un puntaje leve.

En todos los subgrupos de CCI, los participantes que recibieron RBX2660 mostraron un mayor éxito consistente en el tratamiento en comparación con el placebo. El porcentaje de pacientes que logró un éxito en el tratamiento con RBX2660 frente al placebo, respectivamente, fueron los siguientes: 76,5 % frente a 71,8 % (CCI leve), 68,0 % frente a 57,1 % (CCI moderada), y 67,8 % frente a 52,0 % (CCI grave). La diferencia absoluta en las tasas de éxito del tratamiento entre RBX2660 y el placebo aumentaron con la mayor carga de comorbilidad (leve, 5%; moderada, 11%; grave, 16%).

La mayoría de los efectos secundarios emergentes del tratamiento fueron leves o moderados independientemente de las comorbilidades subyacentes. Los eventos adversos graves fueron poco frecuentes y se informaron en un porcentaje similar de participantes, independientemente del tratamiento o las comorbilidades subyacentes. Un participante con una puntuación de CCI grave que recibió RBX2660 experimentó un evento adverso que provocó la muerte, pero no se consideraron muertes ni eventos adversos graves relacionados con RBX2660 o su administración.

Otras presentaciones de datos en la DDW 2022

Se presentó evidencia adicional del programa de desarrollo clínico de RBX2660 en dos resúmenes separados.

Un resumen (Restauración consistente de microbiomas y ácido biliar en tres ensayos clínicos de RBX2660 para la infección recurrente por Clostridioides Difficile: análisis combinado; Póster número Su1596), presentado en un Póster de distinción, incluyó muestras de heces de participantes en los ensayos PUNCH CD2, PUNCH CD3 y PUNCH OLS de diseño abierto. Las muestras se analizaron para medir los cambios en la diversidad del microbioma y la composición del microbioma en relación al inicio por hasta 8 semanas de tratamiento. En los participantes que presentaron respuesta en los tres ensayos, la diversidad y composición del microbioma presentó un cambio relativo a los valores iniciales, con mayores cambios en los participantes que presentaron respuesta tratados con RBX2660-en comparación con los que recibieron placebo. En particular, RBX2660 demostró un aumento en la abundancia relativa de dos clases importantes de bacterias benéficas (Bacteroidia y Clostridia) y redujo la abundancia relativa de clases que podrían considerarse perjudiciales (Gammaproteobacteria y Bacilli). En los ensayos PUNCH CD2 y CD3, las composiciones de ácido biliar se restauraron de la predominancia principal antes de la segunda predominancia de ácido biliar después del tratamiento. Es el primer ensayo de varios canales que analiza los cambios en el microbioma y la metaboloma después de un tratamiento basado en microbiotas.

El otro resumen (Tiempo de recurrencia en pacientes con infección por Clostridioides difficile tratados con placebo o RBX2660; Póster número Su1608) del ensayo fundamental PUNCH CD3 exploró la probabilidad acumulativa de la recurrencia de CDI, definida como la cantidad de días desde el tratamiento del estudio hasta la primera evaluación que indica la presencia de C. difficileasociada a la diarrea y una prueba positiva de toxina. En el ensayo, el 35 % (30/85) y 27 % (47/177) de los participantes experimentó una probabilidad de recurrencia de CDI de 8 semanas tras el tratamiento ciego con placebo y RBX2660, respectivamente. La mayoría de las recurrencias de CDI se presentó en las primeras dos semanas tras el tratamiento. A saber, en la Semana 1: la probabilidad acumulativa de recurrencia de CDI fue del 18 % para el placebo y del 14 % para RBX2660; en la Semana 2: la probabilidad acumulativa de recurrencia de CDI fue del 27 % para el placebo y del 19 % para RBX2660. El tiempo en el que al menos el 25 % de los participantes experimentó recurrencia (percentil de 25 de la estimación Kaplan Meier) fue de 14 días para el placebo y de 30 días para RBX2660, lo cual sugiere que la recurrencia ocurrió antes con el placebo durante el primer mes. Este hallazgo es consistente con los resultados que se observaron en el ensayo PUNCH CD2. RBX2660 presentó una probabilidad acumulativa más baja de recurrencia de CDI en las 8 semanas en comparación con el placebo.

Acerca de la infección por C. difficile

C. difficile infection (CDI) es una enfermedad grave y potencialmente mortal que afecta a personas en todo el mundo. La C. difficile es una bacteria que provoca síntomas debilitantes como diarrea grave, fiebre, malestar o dolor estomacal, pérdida de apetito, náuseas y colitis (una inflamación del colon).1 Se calcula que la infección por C. difficile es responsable de hasta medio millón de enfermedades y miles de muertes al año solo en EE. UU., por lo que los CDC la consideran una amenaza a la salud pública que requiere de acción inmediata y urgente.1,2,3

La infección por C. difficile suele ser el inicio de un círculo vicioso de recurrencias, lo que supone una carga importante para los pacientes y el sistema sanitario.4,5 Después del diagnóstico inicial de CDI, se presenta hasta una recurrencia en hasta el 35 % de los casos, y las personas que presentan recurrencia tienen un mayor riesgo de sufrir más infecciones.6,7,8,9 Después de la primera recurrencia, se ha estimado que hasta el 65 % de los pacientes pueden desarrollar una recurrencia posterior.8,9

Acerca de RBX2660

RBX2660 es una posible bioterapia viva basada en la microbiota, la primera de su clase, que se encuentra en estudio con el objetivo de suministrar un amplio conjunto de microbios diversos al intestino para reducir la infección recurrente por C. difficile después del tratamiento con antibióticos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha concedido a RBX2660 las designaciones de "Fast Track" (vía rápida), "Orphan" (medicamento huérfano) y "Breakthrough Therapy" (terapia innovadora). El programa fundamental de fase 3 se basa en casi una década de investigación con sólidos datos clínicos y del microbioma recogidos en seis ensayos clínicos controlados con más de 1000 participantes.

Acerca del ensayo clínico PUNCH? CD3 (identificador en Clinicaltrials.gov: NCT03244644)

PUNCH CD3 es un ensayo clínico de fase 3, prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo que evalúa la eficacia y seguridad de RBX2660 frente a placebo para prevenir la rCDI. El estudio incluyó a adultos de 18 años o más que tuvieron al menos una recurrencia después de un episodio primario de CDI. Se realizó un seguimiento de los participantes durante hasta 8 semanas para el análisis de eficacia y hasta seis meses para el análisis de seguridad. Los TEAE fueron síntomas gastrointestinales de leves a moderados en los grupos tratados con RBX2660 y placebo.

Acerca del ensayo clínico PUNCH? CD2 (identificador en Clinicaltrials.gov: NCT02299570)

PUNCH CD2 es un ensayo de fase 2b, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con datos que indican que el fármaco fue bien tolerado y demostró una eficacia de tratamiento estadísticamente significativa. El estudio incluyó a adultos de 18 años o más que habían tenido al menos dos recurrencias de CDI después de un episodio primario o habían completado al menos dos rondas de tratamiento estándar con antibióticos orales o habían tenido al menos dos episodios de CDI grave que resultaron en hospitalización. Los participantes fueron seguidos hasta 8 semanas para el análisis de eficacia y hasta 24 meses para el análisis de seguridad.

Acerca de Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals es un grupo biofarmacéutico especializado, impulsado por la investigación, que tiene el compromiso de ayudar a personas de todo el mundo a formar familias y vivir mejor. Con sede en Saint-Prex (Suiza), Ferring es líder en medicina reproductiva y salud materna, así como en áreas de especialidad dentro de la gastroenterología y la urología. Ferring desarrolla tratamientos para madres y bebés desde hace más de 50 años y cuenta con una cartera que abarca desde la concepción hasta el nacimiento. Fundada en 1950, la empresa privada Ferring emplea actualmente a unas 6500 personas en todo el mundo, tiene filiales propias en casi 60 países y comercializa sus productos en 110 países.

Más información en www.ferring.com

Ferring apuesta por explorar el vínculo crucial que existe entre el microbioma y la salud humana, empezando por la amenaza de la infección recurrente por C. difficile. Gracias a la adquisición de Rebiotix en 2018 y a otras varias alianzas, Ferring es un líder mundial en la investigación del microbioma. Desarrolla nuevas terapias basadas en el microbioma para abordar importantes necesidades no cubiertas y ayudar a las personas a vivir mejor. Conéctese con nosotros en nuestros canales dedicados al desarrollo de terapias del microbioma en Twitter y LinkedIn.

Acerca de DDW

La Digestive Disease Week® (DDW) es la mayor reunión internacional de médicos, investigadores y académicos en los campos de la gastroenterología, la hepatología, la endoscopia y la cirugía gastrointestinal. Con el patrocinio conjunto de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas (AASLD), el Instituto de la Asociación Gastroenterológica Americana (AGA), la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE) y la Sociedad de Cirugía del Tracto Alimentario (SSAT), la DDW es una reunión presencial y virtual que se celebra del 21 al 24 de mayo de 2022. En el encuentro se presentan más de 5000 resúmenes y cientos de conferencias sobre los últimos avances en investigación, medicina y tecnología gastrointestinal. Puede encontrar más información en www.ddw.org.

