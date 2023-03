Comunicado de prensa de Business Wire: Financial Sector Conference

En el día de la fecha, en la ciudad de Riyadh, se inauguró la segunda edición de la Conferencia del Sector Financiero (FSC 2023), que ha convocado a más de 3000 participantes de todo el mundo para debatir sobre futuro de la comunidad financiera mundial en el marco del tema de le conferencia de este año: "Expectativas financieras prometedoras".

Saudi Minister of Finance HE Mohammed Al-Jadaan addresses delegates at opening of Financial Sector Conference in Riyadh, Saudi Arabia (Photo: AETOSWire)

Su excelencia Mohammed Al-Jadaan, ministro saudí de finanzas, recibió a los delegados a la conferencia con estas palabras: "Confío en que esta conferencia será una oportunidad para aprovechar experiencias y compartir ideas que permitan abordar una economía mundial llena de desafíos y oportunidades, con la meta final de que el sector financiero mundial sea más fuerte, más influyente y más resiliente".

La conferencia se inauguró con un fuerte panel de debate, en el que se examinaron las opciones estratégicas para el sector financiero a la luz de las desafiantes circunstancias económicas a nivel mundial. El presidente de Credit Suisse Group AG, Axel Lehmann, dijo a la audiencia: "Lo que está claro es que en los últimos 10 a 15 años los cambios geopolíticos masivos que hemos presenciado están generando nuevas oportunidades económicas en lugares como Medio Oriente, que se está convirtiendo en un nuevo centro global vibrante, junto con lugares como China e India".

Al comentar sobre las oportunidades que surgen en Arabia Saudita, el presidente y director ejecutivo de State Street, Ronald O'Hanley, agregó: "Para los inversores, es claramente un momento muy atractivo para estar aquí con una economía fuerte y un gobierno comprometido con la transición e impulsado por una fuerza laboral capacitada. Hay claras oportunidades de inversión en energía y energías renovables, en turismo y para beneficiarse del auge de la economía de consumo".

Su excelencia Khalid Al Falih, ministro de inversiones de Arabia Saudita, comentó: "En este momento, estamos a medio camino de implementar la Visión 2030 que triplicará la escala de la economía. Y estamos adelantados en el cronograma, pero sabemos que no podemos ser complacientes. Uno de los mayores cambios que están surgiendo es que en el antes se nos consideraba una fuente de capital, y eso, hoy día, se está revirtiendo. Además, estamos instando a la comunidad financiera a estar al tanto de las oportunidades, ya que nuestro objetivo es atraer más capital y socios internacionales".

Alexandre Fleury, codirector de actividades de mercado de Societe Generale, dijo en la conferencia: "Vision 2030 es un logro extraordinario y sorprendente. Pero el mundo aún no ha alcanzado a notar lo que está sucediendo en Arabia Saudita. No obstante, pronto los inversores no tendrán más remedio que invertir aquí. Los inversores globales deben ser parte de Vision 2030".

En cuanto a la situación económica mundial, Seth Carpenter, Economista Jefe Global de Morgan Stanley, comentó: "Como Morgan Stanley, somos bastante optimistas en relación a la región de Asia, específicamente cuando se trata de China, Japón, India y Arabia Saudita. El crecimiento más débil se centra en Europa y EE. UU., aunque cuentan con un alto desempeño económico. El dilema para los bancos centrales es cuánto aumentan las tasas de interés para reducir la inflación; y juzgar exactamente cuánto necesita para desacelerar las cosas sin causar una recesión".

