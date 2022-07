Comunicado de prensa de Business Wire: Flip

Flip, la plataforma de comercio electrónico de próxima generación que combina una experiencia de descubrimiento similar a TikTok con un servicio de comercio electrónico prémium, anunció una ronda de financiación de la Serie B de 60 millones de USD con una valoración de 500 millones de USD. La ronda de financiación fue dirigida por WestCap con la participación de los inversores anteriores Mubadala Capital y Streamlined Ventures, lo que elevó el capital total de la empresa a 95 millones de USD.

La ronda de la Serie B sigue a un período de rápido crecimiento en el que Flip aumentó su base de usuarios en un 500 % desde principios de 2022, mientras que las transacciones en la plataforma aumentaron en más del 600 % durante ese mismo período. La compañía planea usar los fondos para expandir el equipo, profundizar sus asociaciones de marca y lanzar su propio mercado de comercio social de terceros este verano.

Flip creó una experiencia que combina el poder del descubrimiento social con la conveniencia del comercio electrónico de manera orgánica. Los compradores visitan Flip como un destino único para descubrir y aprender sobre productos a través de videos de 60 segundos de contenido generado por el usuario que se pueden comprar instantáneamente, con un pago de un solo clic y envío el mismo día. Los compradores pueden convertirse en creadores al compartir sus propias reseñas de videos y monetizarlas a medida que otros usuarios de la comunidad interactúan y compran a través de su contenido.

"Nuestra tesis desde el día 1 fue que el futuro del comercio se centra en las personas. Nadie vende un producto mejor que el cliente que ha comprado ese producto varias veces, y lo vemos todos los días en Flip", dijo Noor Agha, fundador y director ejecutivo de Flip. "A través de nuestra tecnología patentada que conecta dinámicamente el contenido digital con los productos físicos, hemos desarrollado un ciclo perfecto desde el descubrimiento hasta la compra en el que los usuarios pueden comprar instantáneamente a través del contenido, compartir sus propias reseñas en video de los productos que han comprado, mientras monetiza su contenido con el tiempo. Es el comienzo de la próxima era en el comercio electrónico".

Como principal inversor, WestCap aprovechará su experiencia en escalar y operar mercados tecnológicos líderes, incluidos Airbnb, iCapital, GoodLeap, StubHub y Hopper. Tina Yuan, vicepresidenta de Inversiones de WestCap, se unirá a la junta directiva de Flip, y Brian Reinken, socio de WestCap, actuará como observador de la junta.

"Flip ha unido cuidadosamente tecnologías complejas para redefinir y mejorar la forma en que descubrimos productos y compramos en línea", dijo Laurence Tosi, fundador y socio gerente de WestCap. "Su modelo de comercio social de vanguardia está aquí para quedarse y listo para escalar. La industria de la belleza es pionera, pero eso es solo el comienzo y podríamos ver que otras industrias sigan su ejemplo".

"Como primeros inversores en Flip, nos ha impresionado no solo el producto, sino también la velocidad de ejecución y la innovación. La compañía ofrece una solución de comercio electrónico novedosa para los consumidores de hoy que tiene el potencial de escalar globalmente. Estamos felices de asociarnos con la compañía en ese viaje", dijo Ibrahim Ajami, director de Negocios de Mubadala Capital.

Flip también anuncia el lanzamiento de su propio mercado de comercio social de terceros para ampliar el acceso a la plataforma para marcas independientes, al tiempo que permite un destino único y confiable para los compradores. Las marcas emergentes ahora podrán acceder a la comunidad social de compradores y creadores de Flip junto con un conjunto completo de herramientas de comercio electrónico patentadas. Todos los socios de marca tendrán sus propios paneles con información sobre el rendimiento de su marca, incluidos datos de ventas, gestión de pedidos, interacción con el contenido, rendimiento del contenido y más, lo que les permitirá recibir comentarios instantáneos de una comunidad social de compradores que revisan sus productos.

Para obtener más información sobre cómo asociarse con Flip, visite https://company.flip.shop/sellwithflip.

Acerca de Flip

Flip está construyendo la próxima generación social y plataforma de comercio en vivo para que las personas compren a través de otras personas. Con una creciente comunidad de compradores que comparten reseñas en video de los productos que han comprado en la plataforma, los compradores pueden descubrir productos a través de videos de 60 segundos de contenido generado por el usuario que se puede comprar instantáneamente con un solo clic y envío el mismo día. Cada comprador puede convertirse en creador compartiendo sus propias reseñas y monetizando su contenido.

Para obtener más información, visite www.flip.shop o descargue la aplicación Flip en iOS o Android.

Acerca de WestCap

WestCap es un inversor y operador estratégico en capital de crecimiento que se asocia con líderes visionarios para construir empresas generacionales. El equipo de WestCap está compuesto por empresarios experimentados y creadores de empresas que trabajan codo con codo con los fundadores para ayudar a las empresas a escalar. WestCap ha realizado inversiones notables como Airbnb, StubHub, Ipreo, Addepar, Hopper, iCapital, SIMON, GoodLeap y NYDIG. La firma tiene oficinas en Nueva York, San Francisco y Londres. Para obtener más información, visite www.WestCap.com.

