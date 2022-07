Comunicado de prensa de Business Wire: Fluke Biomedical

Fluke Biomedical anunció que el software de automatización de prueba y de flujo de trabajo OneQA ahora es compatible con el simulador multifunción de pacientes más vendido, ProSim 8. OneQA de Fluke Biomedical es una plataforma de software de aseguramiento de calidad líder en la industria que ayuda a los hospitales, los prestadores independientes de servicios y los equipos de mantenimiento de fabricantes de equipos originales (Original Equipment Manufacturer, OEM) a aumentar la seguridad, la eficacia y la precisión de la prueba de equipos médicos y de los flujos de trabajo de aseguramiento de calidad.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220712005331/es/

OneQA interoperability with ProSim 8 saves time and reduces error by automatically setting up the simulation to be sent to the monitor. (Graphic: Business Wire)

"La interoperabilidad de OneQA con ProSim 8 ahorra tiempo y reduce el error al configurar automáticamente el envío de la simulación al monitor", explicó Gerald Zion, gerente internacional de Capacitación de Fluke Biomedical. "La información observada en la pantalla y en el registro gráfico continuo que debe ser introducida de forma manual es evaluada automáticamente por OneQA utilizando los límites de prueba predeterminados para la información que se ha introducido. Esto da como resultado la aprobación o el rechazo objetivo".

OneQA de Fluke Biomedical automatiza una selección de herramientas de Fluke Biomedical, que ahora incluye ProSim 8. OneQA se puede utilizar como aplicación independiente para flujo de trabajo y documentación o se puede conectar a un sistema de gestión de mantenimiento asistido por computadora (Computerized Maintenance Management System, CMMS).

"Nuestros clientes nos pidieron que agregásemos la prueba de los equipos de monitoreo del paciente a la biblioteca de procedimientos de OneQA y a sus flujos de trabajo de documentos automatizados", dijo Kiran Jagilinki, gerente de Producto de OneQA de Fluke Biomedical. "Ahora los clientes pueden estandarizar aún más sus flujos de trabajo de pruebas y aprovechar un nuevo informe consolidado de monitoreo del paciente (Patient Monitoring, PM) para la prueba de dichos equipos".

Para obtener más información sobre OneQA de Fluke Biomedical, visite: https://www.flukebiomedical.com/oneqa.

Acerca de Fluke Health Solutions

Fluke Health Solutions empodera a nuestros héroes cotidianos para que se concentren únicamente en proteger vidas. Fluke Health Solutions, que comprende tres líderes de la industria (Fluke Biomedical, LANDAUER y RaySafe), encabeza los mercados de la biomedicina y de la detección de radiación con productos y servicios innovadores que ayudan a cuidar a los clientes y a los pacientes.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220712005331/es/

Contacto

Para obtener más información: Warren Payne PayneSpencer (253) 653-0522 warren@paynespencer.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.