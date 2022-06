Comunicado de prensa de Business Wire: Forescout Technologies, Inc.

Forescout Technologies, el líder en ciberseguridad automatizada, anunció hoy la expansión de su programa Envision Channel, lanzando un nuevo programa de socios de Proveedores de servicios administrados (Managed Service Provider, MSP) para apoyar a los clientes con mejores capacidades de servicio técnico y profesional.

Diseñado para ofrecer a los socios más experimentados y técnicamente competentes de Forescout nuevas opciones flexibles de licencia, facturación de consumo y recursos especializados, la expansión del programa MSP mejora la experiencia de soporte e implementación del cliente propiedad del socio. Los socios de Forescout, como BT y Accenture, fueron fundamentales para impulsar las mejoras del programa para enfrentar los crecientes desafíos de seguridad de sus clientes globales.

Kevin Brown, director general de Seguridad de BT, manifestó: "La ciberseguridad es lo más importante para nuestros clientes, quienes quieren asegurarse de tener las mejores protecciones para sus activos más críticos. BT se ha asociado con Forescout durante varios años y contamos con más de 50 profesionales técnicos acreditados por Forescout que respaldan las implementaciones de clientes en todo el mundo. Esta nueva mejora del programa se alinea con la demanda de nuestros clientes de soluciones más rápidas e integradas que aborden el cambiante panorama de amenazas y posibiliten sus oportunidades".

"El programa de canales de Forescout ha desempeñado un papel fundamental en el viaje comercial de nuestra empresa. Nuestros socios de canal han ayudado a innumerables empresas de todo el mundo a obtener más visibilidad de sus activos cibernéticos para mitigar rápidamente los riesgos críticos", señaló Keith Weatherford, vicepresidente de ventas de canal mundial de Forescout. "El terreno digital en evolución está creando una nueva demanda para activar los servicios y capacidades de Forescout, por lo que estas nuevas iniciativas proporcionarán un conjunto continuo de recursos de capacitación y habilitación para apoyarlos en este camino".

"Vemos este programa como una gran extensión del valor que hemos estado brindando a los clientes en asociación con Forescout", afirmó Jamie Bass, director general de Seguridad de Accenture. "Permitir que una organización aproveche más fácilmente las capacidades líderes en la industria de Forescout en visibilidad de red como un servicio respaldado por nuestro equipo de entrega global reduce el requisito de contratar y capacitar al propio equipo de una organización para implementar y ejecutar la solución".

El programa Forescout Envision Channel ahora abarca:

-- Programa de socios de prestación de servicios y servicios gestionados: Exclusivamente para socios que han demostrado un alto nivel de experiencia técnica y competencia al implementar y brindar soporte a la plataforma Forescout. Proporciona a los socios altamente calificados opciones flexibles de licencia y facturación a cambio de poseer la experiencia de atención al cliente.

-- Portal de socios actualizado y nueva plataforma Forescout Academy: Acceso rápido a recursos y activos de aprendizaje digitalmente ricos para demostrar y ser reconocido por sus competencias técnicas en toda la plataforma Forescout y un amplio conjunto de capacidades.

-- Expansión del viaje de aprendizaje para socios: Como parte de la nueva dirección del programa Envision Channel, Forescout ha desarrollado un curso de ingeniero acreditado para que el personal técnico asociado sea introducido a la plataforma Forescout Continuum. Además, ha creado el Programa Forescout Forerunner que reconoce a los socios que aceleran la incorporación y la prestación de servicios para los usuarios finales de los clientes.

Con sus nuevas acreditaciones para ingenieros de socios y soporte técnico y el nuevo Programa de Servicio Administrado, Forescout está reconociendo y recompensando a su ecosistema global de socios para generar nuevas oportunidades de ingresos y reconocer el valor agregado que aportan al éxito de la empresa.

Para obtener más información sobre el programa Envision Channel de Forescout, visite: https://www.forescout.com/resources/managed-service-provider-partner-program-overview/

Acerca de Forescout

Forescout Technologies, Inc. proporciona automatización de la ciberseguridad en todo el terreno digital y a la vez mantiene la alineación constante de las plataformas de seguridad de los clientes con sus realidades digitales para todos los tipos de activos. La plataforma Forescout Continuum brinda una visibilidad de activos del 100 %, cumplimiento continuo, segmentación de red y una base sólida para el enfoque de "cero confianza". Durante más de 20 años, organizaciones de Fortune 100 y agencias gubernamentales han confiado en Forescout para obtener ciberseguridad automatizada a escala. Forescout equipa a los clientes con inteligencia basada en datos para detectar riesgos con precisión y eliminar rápidamente las ciberamenazas sin interrupción de los activos críticos para el negocio. www.forescout.com

Juntos gestionamos el riesgo cibernético.

