Comunicado de prensa de Business Wire: Forescout Technologies, Inc.

Forescout Technologies, Inc., líder mundial en ciberseguridad automatizada, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Cysiv, innovador en ciberseguridad que utiliza su plataforma en la nube para mejorar la detección y respuesta de amenazas reales. Con esta adquisición, Forescout aprovechará el motor de detección de amenazas de Cysiv para analizar una gran cantidad de datos de comunicaciones de redes y activos recopilados automáticamente por la plataforma de Forescout. Estos datos integrales en dispositivos de TI, IoT, OT e IoMT, así como otras fuentes de datos esenciales, permiten una mejor detección y respuesta a las amenazas reales para que los clientes puedan operar de manera más segura y eficaz. Tras el cierre de la adquisición, Cysiv se unirá a Forescout.

"Las organizaciones deben poder reducir los miles de millones de puntos de datos en sus redes a un puñado de verdaderas amenazas procesables, automáticamente. Junto con Cysiv, Forescout brindará a los clientes la plataforma más poderosa para que puedan tener ciberseguridad automatizada en todos los terrenos digitales", señaló Wael Mohamed, director ejecutivo de Forescout. "Al cierre, la adquisición ayudará a nuestros clientes a aprovechar la inteligencia de amenazas procesable de los datos completos recopilados por Forescout y analizados por Cysiv. Recibiremos mucho más que una gran tecnología en esta adquisición. El equipo de Cysiv es excepcional, y nuestras dos organizaciones son muy complementarias".

Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a la inmensa presión de proteger sus redes. Los directores de Tecnología de la Información (Chief Information Officer, CIO) y los directores de Seguridad de la información (Chief Information Security Officer, CISO) han experimentado un rápido crecimiento del volumen y la diversidad de los dispositivos gestionados y no gestionados, incluidos los dispositivos IoT, que ha dado lugar a un aumento de los riesgos y las amenazas de ciberseguridad, que coincide con una disminución de los recursos de ciberseguridad disponibles. Con la rápida adopción de la nube, y una mentalidad de "primero la nube" que se ha visto acelerada por el cambio de trabajo desde cualquier lugar en los últimos dos años, las empresas están especialmente preocupadas por la gestión de las amenazas en estos entornos de amenazas fluidos. Esto ha dado lugar a que las organizaciones no sean capaces de gestionar eficazmente la detección, la investigación, la escalada y la respuesta a las verdaderas amenazas, especialmente a medida que el panorama de las amenazas y el panorama de los dispositivos no gestionados se han vuelto más complejos.

Las soluciones existentes para la detección y respuesta a las amenazas, como el EDR, requieren el uso de agentes en los dispositivos gestionados. Esto significa que las organizaciones que dependen de un enfoque basado en agentes para la detección y respuesta a las amenazas no son capaces de buscar las amenazas procedentes de la mayoría de sus dispositivos conectados, en particular los activos críticos como IoT, IoMT y OT.

Durante más de una década, la capacidad de Forescout de integrarse profundamente en el tejido de las redes de los clientes le ha permitido recopilar datos en tiempo real de todos los activos y usuarios conectados, junto con las comunicaciones entre esos activos y usuarios. Los clientes han pedido a Forescout que aproveche estos datos exhaustivos para proporcionar una mayor visión de las amenazas para todo tipo de activos y permitir una respuesta y corrección más rápida y automatizada.

"Siempre hemos tenido la misión de ofrecer una mejor detección de amenazas y una respuesta más rápida", manifestó Partha Panda, director general y cofundador de Cysiv. "Después de colaborar con éxito durante el último año, estamos encantados de unirnos a Forescout en la siguiente etapa de nuestro viaje. La combinación de Forescout y Cysiv proporcionará a las organizaciones la mejor detección de amenazas de su clase junto con la priorización automática de incidentes y la respuesta automatizada".

Se espera que la adquisición se cierre en julio de 2022, sujeta a la satisfacción de las condiciones de cierre y a la recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables, y llega tras la adquisición de CyberMDX, que refuerza aún más la cobertura de dispositivos de TI, IoT y OT de Forescout, líder en la industria, con experiencia en IoMT.

Acerca de Forescout

Forescout Technologies, Inc. proporciona automatización de la ciberseguridad en todo el terreno digital y a la vez mantiene la alineación constante de las plataformas de seguridad de los clientes con sus realidades digitales para todos los tipos de activos. La plataforma Forescout Continuum brinda una visibilidad completa de los activos, cumplimiento continuo, segmentación de red y una base sólida para el enfoque de "cero confianza". Durante más de 20 años, organizaciones de Fortune 100 y agencias gubernamentales han confiado en Forescout para obtener ciberseguridad automatizada a escala. Forescout equipa a los clientes con inteligencia basada en datos para detectar riesgos con precisión y eliminar rápidamente las ciberamenazas sin interrupción de los activos críticos para el negocio. www.forescout.com

Juntos gestionamos el riesgo cibernético.

© 2022 Forescout Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. Forescout Technologies, Inc. es una corporación de Delaware. Puede encontrar una lista de nuestras marcas y patentes en https://www.forescout.com/company/legal/intellectual-property-patents-trademarks. Las demás marcas, productos y nombres de servicios pueden ser marcas comerciales o marcas de servicios de sus respectivos titulares.

Acerca de Cysiv

El centro de operaciones de seguridad (security operations center, SOC) como servicio de Cysiv proporciona a las empresas una mejor detección y una respuesta más rápida a las verdaderas amenazas. Lo hacemos al combinar de forma única nuestra Gestión de Eventos y Seguridad de la Información (Security Information and Event Management, SIEM) de nueva generación nativa de la nube, con un enfoque centrado en los datos y un equipo de expertos que operan como una extensión perfecta del SOC. Todo esto se ofrece como un servicio basado en la suscripción, con precios predecibles y flexibles, que puede estar operativo en semanas. El moderno enfoque de Cysiv para la detección y respuesta a las amenazas ayuda a reducir el riesgo, garantizar el cumplimiento y mejorar la eficiencia, la eficacia y la madurez de sus operaciones de seguridad. Para obtener más información, visite www.cysiv.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220606005325/es/

Contacto

Rebecca Cradick directora de RR. PP. rebecca.cradick@forescout.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.