Comunicado de prensa de Business Wire: Forescout Technologies, Inc.

Forescout Technologies, líder en ciberseguridad automatizada, anunció hoy el nombramiento de Rik Ferguson como vicepresidente de Inteligencia de Seguridad.

Con una carrera que abarca más de 25 años, incluidos 15 años como vicepresidente de Investigación de Amenazas en Trend Micro, Rik es un partidario fiel del mundo de la ciberseguridad. Rik es un investigador, narrador y futurista que ayuda a los gobiernos, las fuerzas del orden público, las empresas y las personas a comprender las complejidades de la tecnología y su intersección con el delito cibernético. Rik ha realizado inmersiones profundas en la clandestinidad cibercriminal y ha ayudado al mundo en general a comprender las amenazas de hoy y ha explorado cómo esas amenazas cambiarán con el tiempo.

Rik es fundador y asesor especial del Centro Europeo de Delitos Cibernéticos (EC3) de Europol, un profesional de la seguridad galardonado con múltiples premios y reconocido por su contribución a la TI, miembro de la Royal Society of Arts (Real Sociedad de Artes), asesor de la junta de empresas emergentes y miembro orador de renombre mundial.

"Estoy muy emocionado de unirme a Forescout en este punto de su crecimiento y viaje", dijo Rik Ferguson, vicepresidente de Inteligencia de Seguridad. "Forescout es la primera empresa que está tomando una plataforma establecida de verdadera visibilidad y construyendo una solución de seguridad cibernética sobre eso, en lugar de construir un producto de seguridad e intentar adaptar la visibilidad. Esta ha construido una sólida reputación por proporcionar inteligencia sobre amenazas y conocimientos basados en datos a sus clientes y a la comunidad de seguridad en general, y estoy ansioso por agregar mi experiencia a este impresionante equipo a medida que forjamos un camino más grande y audaz para comprender y anticipar el futuro de amenaza y riesgo".

"Estamos increíblemente orgullosos de que Rik se una a nuestro equipo y trabaje junto con nuestro galardonado equipo de análisis de amenazas e investigación de Vedere Labs", dijo Ian Curry, director de Marketing de Forescout. "Forescout está en un viaje fundamental para construir sobre su herencia, su tecnología de plataforma y de hacer crecer su investigación, conciencia de amenazas e inteligencia los cuales son las mejores y únicas en su clase. Rik amplía nuestro profundo conocimiento y comprensión de los ciberdelincuentes en todo el mundo y, con la perspectiva adicional de la evaluación de riesgos y la detección de amenazas de nuestra reciente adquisición de Cysiv, nos destacamos como expertos mundiales en el panorama de las ciberamenazas ayudando a las organizaciones a defender de manera proactiva sus organizaciones".

Además de su trabajo profesional, Rik también es cofundador de la iniciativa Respect in Security (Respeto en la Seguridad) fundada para apoyar a las víctimas de acoso tanto en línea como en el lugar de trabajo.

Acerca de Forescout

Forescout Technologies, Inc. proporciona automatización de ciberseguridad en todo el terreno digital y a la vez mantiene la alineación constante de las plataformas de seguridad de los clientes con sus realidades digitales para todos los tipos de activos: TI, TO, IoT e IoMT. La plataforma Forescout Continuum brinda una visibilidad completa de los activos, cumplimiento continuo, segmentación de red y una base sólida para el enfoque de "cero confianza". Durante más de 20 años, organizaciones de Fortune 100 y agencias gubernamentales han confiado en Forescout para obtener ciberseguridad automatizada a escala. Forescout equipa a los clientes con inteligencia basada en datos para detectar riesgos con precisión y eliminar rápidamente las ciberamenazas sin interrupción de los activos críticos para el negocio. www.forescout.com

Juntos gestionamos el riesgo cibernético.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220810005342/es/

Contacto

Rebecca Cradick directora de RR. PP. rebecca.cradick@forescout.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.