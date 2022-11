Comunicado de prensa de Business Wire: Forescout

Forescout Technologies, líder mundial en seguridad cibernética automatizada, presentó hoy la última actualización de la plataforma Continuum que incluye Forescout Continuum Timeline, una nueva solución en la nube que ofrece retención, búsqueda y análisis integrales a largo plazo de los datos de los activos. Gracias a Timeline, las empresas pueden satisfacer los requisitos de cumplimiento y auditoría, contribuir mejor a las investigaciones de los incidentes e identificar proactivamente los riesgos y las brechas para ayudar a priorizar las medidas preventivas.

En la actualidad, todas las empresas necesitan un método automatizado para mantener la inteligencia de los activos en tiempo real en todos sus dispositivos conectados. Los equipos de seguridad, abrumados por el crecimiento acelerado de los activos y por la ampliación de la superficie de ataque, reciben información de varias herramientas para fundamentar sus decisiones de seguridad. Forescout ofrece una solución integral de seguridad cibernética con su último lanzamiento de la plataforma Continuum con Timeline.

Timeline es una solución basada en la nube que opera como una extensión continua de Forescout Continuum, y se diseñó para estar a la altura de las exigencias de las empresas más grandes del mundo, ya que asimila, enriquece y normaliza los datos de activos automáticamente. Gracias a su repositorio de datos escalable masivamente y su motor de análisis enriquecido, Timeline permite a los equipos de operaciones de seguridad y de red consultar, investigar y aprovechar los datos esenciales que eyeSight recopiló de los activos conectados en tiempo real y durante un período histórico.

Esta actualización de la plataforma Continuum amplía las capacidades de detección, evaluación y gestión de activos para reducir los costos de mano de obra manual, los problemas de rendimiento, los desafíos que se presentan al mantener actualizadas las bases de datos de activos, las interrupciones comerciales y el riesgo de tener brechas de seguridad debido a brechas en la inteligencia de activos. La falta de visibilidad y de la capacidad de cuantificar el riesgo genera una visión desactualizada y provoca brechas en la postura de seguridad. Forescout Continuum resuelve esto de la siguiente manera:

-- Prioriza las vulnerabilidades y amenazas a partir de una evaluación multifactor detallada y califica los controles de seguridad recientemente agregados para alinear los marcos de cumplimiento y direccionar a los equipos de operaciones de seguridad hacia los casos de mayor riesgo.

-- Reduce automáticamente la deuda de amenazas organizando la reparación proactiva de los activos que no se ajustan a los requisitos de cumplimiento.

-- Ofrece funciones de segmentación avanzadas para mitigar el radio de ataque de los dispositivos vulnerables.

-- Brinda capacidades más eficaces de descubrimiento y control y de visualizaciones de tablero y búsqueda.

"Nuestros clientes necesitan un acceso simple y rentable a los datos de activos históricos precisos para varios propósitos", expresó Kevin O'Leary, director de productos de Forescout. "Timeline es una solución en la nube fácil de usar que permite tener una mejor visibilidad de los activos, incluidos los dispositivos que son activos de IoT y OT, y ofrece una integración de datos para que los equipos de operaciones de seguridad aceleren el proceso de toma de decisiones".

