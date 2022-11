Comunicado de prensa de Business Wire: Forescout Technologies, Inc.

Forescout Technologies, Inc., líder mundial en seguridad informática automatizada, presentó hoy Forescout Assist para atención médica y Forescout Assist para OT y ICS, dos nuevos servicios de suscripción que les permiten a los equipos de ingeniería y seguridad IT tener acceso a los expertos en seguridad de Forescout y a las nuevas funciones de detección, investigación y respuesta a amenazas.

Las empresas deben afrontar y adaptarse a un terreno digital en constante cambio que requiere visibilizar a tiempo los riesgos y las amenazas de seguridad que las amenazan. Sin embargo, la dotación de personal actual, sumada a los desafíos económicos y tecnológicos, impide que muchas personas desarrollen y mantengan las capacidades y el conocimiento necesarios dentro de la empresa. Con Forescout Assist, las empresas obtienen acceso remoto y continuo a los expertos en seguridad de Forescout, entre los cuales se encuentran expertos en ciencia de datos, ingenieros, analistas de seguridad y buscadores de amenazas, para identificar, investigar, priorizar y mitigar las amenazas informáticas.

"Comprender y actuar en función los riesgos de seguridad de OT/ICS y de dispositivos médicos siempre fue fundamental, pero recién ahora está recibiendo la atención que merece. Las empresas no quieren que estas amenazas las tomen desprevenidas por las dinámicas económicas y de personal que no pueden controlar", manifestó Partha Panda, cofundador de Cysiv, una empresa de Forescout. "Forescout Assist contribuye con nuestra misión de permitirles a las empresas, sea cual fuere su situación actual, que tengan acceso a la pericia y la tecnología de seguridad especializada necesaria para gestionar el riesgo cibernético con eficacia".

Forescout utiliza su plataforma de análisis de datos de la nube para ofrecer Forescout Assist. El servicio, que combina la automatización y la eficiencia de las máquinas con la experiencia y los conocimientos humanos, engloba las siguientes actividades fundamentales realizadas por los expertos de Forescout:

-- Supervisión de seguridad constante: Supervisa las actividades de la red y los dispositivos para detectar, clasificar e investigar amenazas, y para iniciar acciones de escalada y reparación de incidentes para contener, detener y recuperarse de un ataque.

-- Mitigación de riesgos: Analiza y clasifica los riesgos activos (por ejemplo, incumplimiento, exposición y vulnerabilidades) identificados por Forescout eyeInspect (para entornos OT/ICS) y Forescout Medical Device Security (para entornos de asistencia médica) para determinar la prioridad de respuesta y determinar las medidas para reducir los riesgos y la superficie de ataque.

-- Búsqueda humana de amenazas: Lleva a cabo una búsqueda de amenazas en los activos y las redes críticos en función del análisis de comportamiento de los actores de amenazas predominantes, la inteligencia de amenazas en tiempo real y las vulnerabilidades más utilizadas. También documenta y escala los hallazgos maliciosos como incidentes de seguridad.

Acerca de Forescout

Forescout Technologies, Inc. ofrece automatización de seguridad informática en todo el terreno digital, y se asegura de alinear permanentemente los marcos de seguridad de los clientes con sus realidades digitales, para todos los tipos de activos: TI, OT, IoT, IoMT. La plataforma Forescout Continuum brinda visibilidad completa de los activos, cumplimiento continuo, segmentación de red y una base sólida para la seguridad Zero Trust. Durante más de 20 años, muchas empresas de la lista Fortune 100 y empresas gubernamentales han confiado en Forescout como proveedor de seguridad informática automatizada. Forescout ofrece a los clientes herramientas de inteligencia basada en datos que les permiten detectar con precisión los riesgos y reparar rápidamente las amenazas informáticas sin interrumpir los activos comerciales críticos. www.forescout.com

Gestionar el riesgo cibernético, juntos.

