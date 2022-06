Comunicado de prensa de Business Wire: Forescout Technologies, Inc.

Forescout, líder en ciberseguridad automatizada, se enorgullece en anunciar que ha ganado los siguientes premios de la revista Cyber Defense (Cyber Defense Magazine, CDM), revista líder en la industria sobre la seguridad de la información electrónica:

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220606005071/es/

-- Compañía Novedosa en Ciberseguridad Industrial

-- Seguridad en el Internet de las cosas (IoT) de Elección del Editor (Publisher's Choice)

-- Estrategia Confianza cero (Zero Trust) más completa

-- Investigación de ciberseguridad de Elección del Editor

-- Seguridad de IoT para el cuidado de la salud de Elección del Editor

"Estamos encantados de recibir cinco premios en la décima edición anual de los Premios Global Infosec (seguridad de la información global) de este año en RSA 2022", comentó Wael Mohamed, director ejecutivo de Forescout. "Estos premios en múltiples categorías son un testimonio del trabajo que estamos haciendo en Forescout para brindarle a la industria la visibilidad y la automatización que necesitan para mejorar las prácticas de seguridad y proteger contra la interrupción de sus operaciones comerciales".

"Forescout incorpora tres características principales que los jueces buscamos para convertirlos en ganadores: comprender las amenazas del mañana hoy; proporcionar una solución rentable; e innovar de maneras inesperadas que pueden ayudar a mitigar el riesgo cibernético y adelantarse a la próxima brecha", expresó Gary S. Miliefsky, editor de la revista Cyber Defense.

Acerca de Forescout

Forescout Technologies, Inc. proporciona ciberseguridad automatizada en todo el terreno digital y a la vez mantiene la alineación constante de las plataformas de seguridad de los clientes con sus realidades digitales para todos los tipos de activos: TI, TO, IoT e IoMT. La plataforma Forescout Continuum brinda una visibilidad completa de los activos, cumplimiento continuo, segmentación de red y una base sólida para el enfoque de "cero confianza". Durante más de 20 años, organizaciones de Fortune 100 y agencias gubernamentales han confiado en Forescout para obtener ciberseguridad automatizada a escala. Forescout equipa a los clientes con inteligencia basada en datos para detectar riesgos con precisión y eliminar rápidamente las ciberamenazas sin interrupción de los activos críticos para el negocio.

Juntos gestionamos el riesgo cibernético.

Acerca de la Revista Cyber Defense

La Revista Cyber Defense es la principal fuente de noticias e información sobre seguridad cibernética para las profesiones de la seguridad de la información (InfoSec) en los negocios y el gobierno. Somos administrados y publicados por y paraprofesionales de la seguridad de la información éticos, honestos y apasionados. Nuestra misión es compartir conocimientos de vanguardia, historias del mundo real y premios sobre las mejores ideas, productos y servicios en la industria de la tecnología de la información. Entregamos revistas electrónicas todos los meses en línea de forma gratuita y ediciones especiales exclusivamente para las Conferencias RSA. CDM es un orgulloso miembro del Cyber Defense Media Group. Obtenga más información sobre nosotros en https://www.cyberdefensemagazine.com y visite https://www.cyberdefensetv.com y https://www.cyberdefenseradio.com para ver y escuchar algunas de las entrevistas más informativas de muchos de estos ganadores ejecutivos de empresa. Únase a un seminario web en https://www.cyberdefensewebinars.com y dese cuenta de que el conocimiento de seguridad informática es poder.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220606005071/es/

Contacto

Consultas de los medios de Forescout: Contacto: Emily Alfano, gerente de Relaciones Públicas Correo electrónico: emily.alfano@forescout.com

Consultas de medios de CDM: Contacto: Irene Noser, Ejecutiva de Comercialización Correo electrónico: marketing@cyberdefensemagazine.com Número gratuito (EE. UU.): 1-833-844-9468 Internacional: 1-646-586-9545 Sitio web: www.cyberdefensemagazine.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.