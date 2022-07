Comunicado de prensa de Business Wire: Forescout Technologies

Forescout Technologies, el líder mundial en ciberseguridad automatizada, anunció hoy que completó la adquisición de Cysiv, un innovador en ciberseguridad que utiliza su plataforma en la nube para mejorar la detección y respuesta ante amenazas reales. Al completar su segunda adquisición este año, Forescout amplía su capacidad para proporcionar una mejor detección y respuesta ante amenazas a través de la ciberseguridad automatizada en todo el terreno digital.

Profundamente integrado en la estructura de la red, Forescout se ha convertido en la única fuente de verdad para los clientes que buscan inteligencia de amenazas procesable y ciberseguridad automatizada a favor de respaldar sus objetivos de cumplimiento y gestión de riesgos. La Plataforma Forescout Continuum, complementada con el análisis de datos nativo de la nube, la detección de amenazas y la ciencia de datos de Cysiv, permitirá aún más a los equipos de operaciones de seguridad cibernética reducir las distracciones costosas para que puedan concentrarse en las amenazas reales que afectan a sus operaciones.

"Las empresas de seguridad son culpables de sumar un agente más, una herramienta más, cuando en realidad nuestros clientes no quieren más, quieren menos. Menos agentes, menos ruido, menos aplicaciones para administrar", dijo Wael Mohamed, director ejecutivo de Forescout. "Forescout se encuentra en una única posición para ayudar a nuestros clientes a lograrlo con la protección de circuito cerrado contra amenazas en activos administrados y no administrados. Ahora aprovechamos nuestra incomparable visibilidad sin agentes y la ciberseguridad automatizada y combinamos esto con las capacidades de análisis y detección de amenazas de Cysiv para ayudar a nuestros clientes a responder más rápidamente".

La visibilidad única de la Plataforma Forescout Continuum a través de los activos de tecnologías de la información (TI), Internet de las cosas (IoT), tecnologías de la operación (OT) e Internet de las cosas médicas (IoMT) en combinación con el análisis de amenazas y el comportamiento nativo de la nube de Cysiv permite a los equipos de los centros de operaciones de seguridad (SOC) comprender los conocimientos de datos y la inteligencia de amenazas, y cerrar luego el ciclo utilizando Forescout Continuum para automatizar su respuesta de ciberseguridad.

"Cysiv nació del deseo de descubrir la verdad oculta en las montañas de datos de seguridad que los equipos de los SOC enfrentan a diario", dijo Partha Panda, director ejecutivo de Cysiv. "Cuando comenzamos a trabajar con Forescout como nuestro socio y cliente, vimos el potencial de unir los datos de alta fidelidad de Forescout con nuestra inteligencia de amenazas y el análisis de amenazas aumentado por IA. Estamos creando una solución de protección contra amenazas de ciclo cerrado verdaderamente única en la industria".

"La capacidad de priorizar los posibles vectores de ciberataques es fundamental para mejorar la eficiencia operativa de los equipos de seguridad; recursos que generalmente se ven abrumados por un gran número de alertas generadas por sistemas dispares. El uso de IA ayuda a mejorar la eficiencia general al reducir los volúmenes generales de alertas al identificar automáticamente los falsos positivos, automatizar los flujos de trabajo para resolver problemas menores y ofrecer capacidades de priorización".*

* Gartner®, "Tecnologías emergentes: uso de patrones de adopción de casos en IA en la detección de ataques" Mark Driver, Elizabeth Kim y Swati Rakheja. 26 de octubre de 2021.GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos y a nivel internacional y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

ForesForescout Technologies, Inc. proporciona automatización de la ciberseguridad en todo el terreno digital, manteniendo la alineación continua de los marcos de seguridad de los clientes con sus realidades digitales, incluidos todos los tipos de activos: TI, IoT, OT, IoMT y entornos de la nube. La plataforma Forescout Continuum brinda una visibilidad completa de los activos, cumplimiento continuo, segmentación de red y una base sólida para el enfoque de "cero confianza". Durante más de 20 años, organizaciones de Fortune 100 y agencias gubernamentales han confiado en Forescout para obtener ciberseguridad automatizada a escala. Forescout equipa a los clientes con inteligencia basada en datos para detectar riesgos con precisión y eliminar rápidamente las ciberamenazas sin interrupción de los activos críticos para el negocio. www.forescout.com

