Comunicado de prensa de Business Wire: Fortitude Re

FGH Parent, L.P ("Fortitude Re"), sociedad matriz de la mayor reaseguradora especializada en varios ramos de las Bermudas, anunció hoy la firma de una transacción de reaseguro de flujo con una importante compañía de seguros de vida japonesa. Fortitude Re ejecutó esta transacción a través de su filial radicada en Bermudas, Fortitude International Reinsurance Limited.

"Estamos muy satisfechos de seguir apoyando a los clientes más prestigiosos del sector asegurador japonés, dándoles una capacidad estratégica de reaseguro que ayuda a nuestros socios a alcanzar sus aspiraciones de riesgo, capital y crecimiento", señaló Alon Neches, Director General de Fortitude Re. "Vemos oportunidades significativas de crecimiento en la región y nos hemos comprometido a ofrecer soluciones bien pensadas y adaptadas a nuestros clientes, sus productos y sus mercados".

Sidley Austin LLP y Mori Hamada & Matsumoto han sido los asesores legales de Fortitude Re.

Acerca de Fortitude Re

El Grupo Fortitude Re incluye al principal reasegurador de diversos ramos de Bermudas, con ventajas competitivas únicas y experiencia para diseñar soluciones transaccionales a medida en seguros de vida y anualidad y de la propiedad y contra accidentes. Fortitude Re cuenta con el aval de un consorcio de grupos de inversores sofisticados, liderado por The Carlyle Group y T&D Insurance Group. Fortitude Re cuenta con unos 48.000 millones de dólares en activos invertidos al 31 de diciembre de 2021. Para más información, visite www.fortitude-re.com. Siga a Fortitude Re en LinkedIn.

