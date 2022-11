Comunicado de prensa de Business Wire: Fruits Eco-Blockchain Project

Fruits Eco-Blockchain Project (en adelante, Fruits), un proyecto de blockchain que apunta a lograr la inclusión financiera y un ecosistema sostenible, ha publicado un mensaje de apoyo de la leyenda del boxeo y campeón mundial en ocho divisiones, Manny Pacquiao, y una hoja de ruta para sus actividades en el futuro.

Pacquiao ha manifestado su apoyo a la colaboración con Fruits. Colaboraremos con Pacquiao para crear un mundo en el que el consumo de uno ayude a mejorar a otro, gracias al ecosistema sostenible previsto por Fruits.

(URL del video)https://youtu.be/l_Y6xuJjLWk

Hoja de ruta

-- Se han iniciado las tratativas con Pacquiao para lanzar un proyecto de beneficencia en Filipinas. Las conversaciones continuarán hasta noviembre de 2022

-- Comienza la venta de NFT por suscripción para apoyar a organizaciones de beneficencia a finales de 2022

-- Lanzamiento del primer juego blockchain de Fruits, que promueve los aportes a la caridad a principios de 2023

-- Renovación de Fruits Station y organización de un evento benéfico periódico mediante financiación conjunta (crowdfunding), cuyo lanzamiento está previsto para fines del primer trimestre 2023

-- Lanzamiento de proyectos y organización de eventos de beneficencia en colaboración con diversos campeones deportivos legendarios internacionales, del boxeo, el fútbol y otros campos, a partir de marzo de 2023

Los detalles se publicarán oportunamente en la página oficial.

[Apoyo al proyecto de donación Fruits Station] Fruits participa en iniciativas de beneficencia a través de Fruits Station (https://fruits-station.com) para ayudar a los ciudadanos afectados por el hambre y empobrecidos de todo el mundo. Hemos emprendido una renovación a gran escala y está previsto el lanzamiento de una plataforma para actividades de beneficencia con el sistema de crowdfunding a fines del primer trimestre de 2023. Con este proyecto, queremos construir un ecosistema sostenible en colaboración con personas influyentes a nivel mundial, como Pacquiao y otros atletas legendarios.

Consulte la hoja de ruta de nuestras actividades benéficas que se llevarán a cabo con el apoyo de Pacquiao.

Estamos construyendo un ecosistema sostenible para garantizar que los niños y las familias que luchan contra diversos problemas puedan ser autosuficientes y tengan acceso a los servicios financieros.

Qué es Fruits

Contacto

Fruits Eco-Blockchain Project Kensuke Yano/Director técnico (CTO) info@fruitsc.org +65-8115-1213

