Comunicado de prensa de Business Wire: Galliott Capital Advisors

El destacado asesor de inversiones Antoine Souma anuncia que ha presentado una moción para desestimar la demanda que ha presentado en su contra el médico de Los Ángeles, Dr. Adel Samaan. La demanda está actualmente pendiente ante los Servicios de Resolución de Disputas de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés).

En la solicitud de una rápida desestimación de la demanda, el Sr. Souma y sus representantes señalan lo siguiente:

-- Las afirmaciones del Dr. Samaan carecen de fundamento.

-- El Dr. Samaan no cuenta con legitimación para interponer su acción ante la FINRA. No es fiduciario, funcionario ni director de la entidad que presenta la demanda, lo que significa que carece de legitimación para presentar una acción de este tipo en virtud de las normas de la FINRA. La FINRA concede regularmente mociones de desestimación de demandas en circunstancias similares.

-- La presentación del Dr. Samaan es un desprestigio instrumentado contra la reputación del Sr. Souma, comenzando por un comunicado de prensa emitido el 25 de agosto de 2022 por los abogados del Dr. Samaan, con un titular falso en el que se afirma que el Sr. Souma había sido "demandado por 1,4 millones de dólares".

-- Una revisión de los registros judiciales públicos muestra que el Dr. Samaan tiene un largo historial de litigios que incluye aproximadamente 150 casos judiciales, de los cuales alrededor del 85 % lo incluyen como demandante.

-- Lamentablemente, no es extraño que los inversores presenten demandas de arbitraje sin fundamento contra sus asesores de inversión en mercados extremadamente volátiles. La FINRA se ha concebido para gestionar estos desacuerdos de forma confidencial y profesional, respetando el debido proceso, y no mediante campañas públicas.

"Confío en que esta frívola demanda que desprestigia mi reputación, mi actividad y a mi familia será desestimada oportunamente cuando la FINRA tenga la oportunidad de revisar los hechos", manifestó el Sr. Souma.

El Sr. Souma es socio gerente de Galliott Capital Advisors, donde gestiona activos para particulares con alto poder adquisitivo. Anteriormente, el Sr. Souma dirigió The Souma Group en Morgan Stanley Private Wealth Management, fue director general en J.P. Morgan Securities y vicepresidente en Deutsche Bank y UBS Financial Services. Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentra el de figurar en la lista de los 100 mejores asesores financieros de Barron's.

La representación del Sr. Souma corre a cargo de los socios Jeffrey K. Riffer y Julie Z Kimball de Elkins Kalt Weintraub Reuben Gartside LLP.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221104005667/es/

Contacto

Sitrick And Company James Bates James_Bates@Sitrick.com

