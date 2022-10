Comunicado de prensa de Business Wire: GASA

Según el Global State of Scams 2022 Report informe sobre el estado de las estafas a nivel mundial 2022 elaborado por la Global Anti Scam Alliance alianza mundial contra las estafas (GASA) y ScamAdviser en 48 países, las denuncias por estafa aumentaron un 10,2 %, pasando de 266 millones en 2020 a 293 millones en 2021. El dinero perdido en estafas se elevó un 15,7 %, de 47 800 millones de dólares en 2020 a 55 300 millones en 2021.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221006005575/es/

Figure 1: Money Lost and Number of Scams Reported Worldwide (Photo: Business Wire)

Ya no es solo una enfermedad occidental

La GASA afirma que las estafas ya no son solo una enfermedad "occidental". El 53 % de los filipinos declararon que fueron contactados por estafadores en un período de tres meses. El 11 % de los encuestados dijo que resultaron siendo víctimas. Otros países en vías de desarrollo como Brasil, Ghana, Nigeria, Kenia y Arabia Saudita informan un gran aumento en las estafas en línea, principalmente a través de los teléfonos celulares.

Las estafas de inversión siguen en aumento

Países como Australia y Singapur afirman que las estafas de inversión/criptomonedas siguen creciendo. El gobierno turco suspendió el intercambio de criptomonedas, congelando 2000 millones de dólares en activos. Canadá informa sobre pérdidas de 164 millones de dólares en estafas de inversión y los estadounidenses, a su vez, perdieron 575 millones de dólares.

Las estafas siguen siendo uno de los tipos de delitos que menos se denuncia

En Australia, se estima que se denuncian el 13 % de todas las estafas. En Canadá, se calcula que tan solo el 5 % de los casos llegan a las autoridades; en Israel, se estima que esta cifra llega al 9 %; y en Países Bajos y Francia, estos cálculos oscilan entre el 12 y el 17 %.

Las redes sociales son el trampolín para los estafadores

Las autoridades paquistaníes afirman que el 23 % de los delitos en línea denunciados comienzan en Facebook. Indonesia señala que el 51 % de las estafas iniciaron en redes sociales. Más de una de cada cuatro personas que denuncian pérdidas de dinero en Estados Unidos afirman que estas comenzaron en las redes sociales.

Atrápenlos mientras son jóvenes

Los jóvenes suelen ser el blanco de los ataques y pierden dinero con más frecuencia que las personas mayores. En Finlandia, el grupo de edad más afectado fue el de las personas entre los 18 y los 30 años (23,3 %). La Universidad de Twente afirma que los jóvenes son más propensos a sufrir estafas.

¿Existe una cura para las estafas?

Según el estudio del Foro Económico Mundial, tan solo se procesa el 0,05 % de todos los ciberdelitos. A medida que los estafadores se profesionalizan, la toma de conciencia deja de ser suficiente. Se necesitan más medidas preventivas y es fundamental acabar con las estafas más rápidamente.

La GASA está organizando la Global Anti Scam Summit (cumbre mundial contra las estafas) para establecer medidas concretas que combatan las estafas en línea. El Global State of Scams Report se puede descargaraquí.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221006005575/es/

Contacto

Jorij Abraham jorij.abraham@gasa.org +31 30 799 60 22

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.