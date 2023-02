Comunicado de prensa de Business Wire: Geoswift

Fintiv, una plataforma líder de comercio móvil que reúne pagos, programas de fidelización y marketing móvil en un solo lugar, acaba de asociarse con Geoswift, una empresa de tecnología de pagos con amplia experiencia en pagos transfronterizos en Asia, para facilitar el pago de remesas digitales en Asia con los monederos móviles de Fintiv, de gran versatilidad.

Gracias a esta asociación, los clientes de Fintiv tendrán la capacidad única de realizar pagos de persona a persona o de empresa a empresa en China, India y muchos otros países asiáticos, directamente desde su cuentas en el monedero. Con el alcance geográfico superior de Geoswift a través de su línea de productos "GeoRemit", la plataforma de pago de Fintiv ahora se puede conectar a un amplio número de bancos nacionales o monederos móviles en países y territorios asiáticos. Por ejemplo, los pagos pueden enviarse en un instante a las tarjetas de débito o crédito UnionPay o a los monederos Alipay de los beneficiarios en China.

"Para nosotros es un orgullo poder anunciar nuestra asociación con Geoswift en el marco de nuestra red mundial de moneda digital y estamos muy contentos de ampliar nuestro alcance a China y Hong Kong. Apoyar la plataforma de Geoswift con la tecnología de Fintiv y al mismo tiempo, darles la posibilidad a nuestros clientes de realizar pagos y remesas en yuanes y dólares de Hong Kong es muy beneficioso a nivel estratégico", explicó al respecto David Hanna, presidente de Fintiv.

"Geoswift y Fintiv comparten el compromiso inquebrantable de hacer del mundo un lugar más móvil y conectado. Esta colaboración les ofrecerá a los clientes una experiencia de pago digital excepcional, con gran comodidad y eficiencia, para conectarse con sus familiares, amigos o socios comerciales en el extranjero", subrayó por su parte Raymond Qu, fundador y gerente general de Geoswift.

Acerca de Fintiv

Fintiv es líder mundial en pagos móviles y banca digital, habiendo desplegado más de 75 ecosistemas en más de 35 países, para clientes que prestan servicios a más de 1.500 millones de consumidores. Fintiv es también pionera en tecnología móvil, con el primer monedero móvil en EE.UU. implementado a principios de la década de 2000, lo que produjo un crecimiento explosivo y le valió la denominación de Unicornio en 2015. Durante el mismo periodo, la empresa construyó una de las carteras de patentes más significativas y relevantes a nivel mundial y en la actualidad, gestiona más de 150 patentes. Fintiv opera varias filiales que prestan servicios de pagos digitales, comercio y servicios bancarios.

Acerca de Geoswift

Geoswift es una empresa innovadora y globalizada de tecnología de pagos, con un nicho diferenciado en los pagos transfronterizos asiáticos. Desde su creación en 2010, el nombre Geoswift ha sido sinónimo de flujos de fondos transfronterizos sin inconvenientes en todo el mundo. Geoswift es uno de los principales prestadores autorizados de servicios de pago en Estados Unidos, Reino Unido y China y ofrece capacidades globales de adquisición y emisión para instituciones financieras clave. Ampliamente reconocida por sus tecnologías patentadas, su amplio conocimiento de los requisitos normativos locales y mundiales, sus sólidas redes bancarias y sus operaciones globales, Geoswift ofrece una solución de pago transfronterizo integral y personalizada a empresas de cualquier tamaño. Además, Geoswift gestiona varias tiendas de cambio de divisas en toda China. Con sede en Vancouver, Geoswift tiene sucursales regionales en Pekín, Hong Kong, Shanghai, San Francisco, Londres, Singapur y Shenzhen, que ofrecen soluciones de pago a sus clientes de todo el mundo.

