Comunicado de prensa de Business Wire: GIGABYTE

GIGABYTE, marca líder en innovaciones informáticas y actor clave en la industria tecnológica, reanuda su fuerte presencia en el próximo CES (#9119 LVCC North Hall). Del 5 al 8 de enero , GIGABYTE exhibirá sus productos HPC y soluciones totales, demostrando toda la amplitud del " Poder de la Computación" y su impacto en la conformación del panorama tecnológico y su impacto en la conformación del panorama tecnológico.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221214005090/es/

Impulsando la tecnología hacia el Net Zero, las soluciones HPC de GIGABYTE reúnen el 'Poder de la Computación' en CES (Photo: Business Wire)

GIGABYTE está abordando un tema serio que concierne a la industria tecnológica a escala global con sus soluciones HPC . Los centros de datos en el mundo son responsables de tantas emisiones de carbono como toda la industria de la aviación, mientras que la tecnología sigue avanzando rápidamente en la dirección en la que se requiere más rendimiento de computación para mantenerse al día con las innovaciones. Este reto de equilibrar la demanda de computación frente a la huella de carbono se puede superar mediante la optimización de la estabilidad de funcionamiento de los centros de datos y la eficacia del uso de energía utilizando soluciones avanzadas de refrigeración , que es una de las secciones destacadas en el stand de GIGABYTE. La sección cuenta con un recorrido por las principales soluciones de refrigeración y una muestra de productos para servidores diseñados para adaptarse a la refrigeración por aire, líquido directo, e inmersión.

GIGABYTE invirtió en la tecnología de refrigeración por inmersión desde el principio, y ha tenido un avance monumental este año al lanzar sus propios tanques de refrigeración por inmersión diseñados que cumplen con las especificaciones EIA y OCP. La inversión en refrigeración por inmersión ha dado sus frutos ya que la experiencia de GIGABYTE en la tecnología fue confiada por el gigante líder mundial en fundición de circuitos integrados, que a su vez, obtuvo la experiencia y los productos de GIGABYTE para impulsar su proceso avanzado y perseguir su liderazgo e influencia ESG.

La tecnología de los vehículos está prosperando a medida que aprovecha el poder de la computación para dirigir la inteligencia artificial y las comunicaciones, allanando así el camino para una conducción más segura y un tráfico más inteligente. Con una amplia experiencia en el desarrollo de ADCU (Unidad de Control de Conducción Autónoma) y ADAS DCU (Unidad de Control de Dominio), GIGABYTE provee a la industria automotriz con DCUs Zonalmente Integradas de alto rendimiento y hosts de control de toma de decisiones, las cuales son construidas con una arquitectura centralizada y pueden ser integradas a varios requerimientos y conceptos de diseño, reduciendo los costos de producción de los vehículos.

GIGABYTE invitó a otras empresas de componentes clave y asociaciones estratégicas a exponer una demostración completa de un coche inteligente, ilustrando la capacidad de los ordenadores para recibir información de múltiples señales y procesar la información en tiempo real para emitir los comandos correspondientes críticos y precisos.

El CES anual sigue siendo un acontecimiento de referencia para que los líderes de opinión y las personas influyentes se reúnan e impulsen la evolución tecnológica del futuro. El "Poder de la Computación" se está convirtiendo en un recurso prevalente que empuja el pedal de la transformación digital del siglo XXI . GIGABYTE trajo su experiencia en centros de datos y conocimiento de la industria, desde servidores HPC, estaciones de trabajo hasta computadoras personales, y soluciones de IA desde plataformas de desarrollo hasta automóviles de autoconducción, para empoderar a los usuarios desde empresas hasta individuos, para expandir sus esfuerzos de negocios y visiones personales. GIGABYTE se complace en dar la bienvenida a los asistentes a visitar su stand para conectarse y mover el futuro juntos usando 'Power of Computing'.

Visite la página de eventos 'Power of Computing' de GIGABYTE

Más información en https://www.gigabyte.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221214005090/es/

Contacto

Contacto con los medios: Michael Pao brand@gigabyte.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.