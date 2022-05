Comunicado de prensa de Business Wire: GIGABYTE

GIGABYTE, líder mundial en tecnología informática, presentará "El poder de la informática" como su temática de este año y exhibirá sus productos y soluciones líderes creados para varias industrias y áreas en la próxima edición de COMPUTEX Taipéi.

GIGABYTE ha organizado su presentación en torno a la temática "El poder de la informática" para demostrar que, desde la nube hasta el edge (borde), desde la colaboración del equipo hasta la creación individual, desde las aplicaciones comerciales hasta el uso personal, la informática de los servidores en los centros de datos a fin de procesar los datos masivos y los sistemas integrados en Internet de las cosas (IoT) y computadoras personales para brindar información en tiempo real ha sido clave para innovaciones revolucionarias que aparecen en las áreas de IA, despliegue en la nube, tecnologías inteligentes y creación de contenido digital, etc.

Data Center es una parte esencial para lograr avances tecnológicos. GIGABYTE es un pionero de confianza en el desarrollo de nuevos productos de servidores para desarrolladores y colaboró en integraciones de software para brindar soluciones de productos que se alineen con el futuro de la era digital. GIGABYTE también trabaja codo a codo con proveedores en las primeras etapas del desarrollo de la plataforma del servidor HPC, así la integración y la optimización del sistema de SmartNIC y GPGPU dan lugar a una arquitectura heterogénea en los servidores con el propósito de brindar la mayor computación y eficacia a la aceleración informática específica para cada aplicación. Además de ser compatible con aplicaciones x86 mediante procesadores AMD e Intel, GIGABYTE también ofrece la posibilidad de servidores ARM que procesan y codifican datos de manera consistente desde la terminal del usuario hasta el edge, que no solo favorece una respuesta ágil sino que también acelera el desarrollo de innovaciones en la era 5G impulsada por la informática edge.

GIGABYTE se dedica a aprovechar el desempeño informático para acelerar la innovación y promover la calidad de vida, y se ha empeñado en desarrollar varios métodos de refrigeración que incluyen el lanzamiento de productos con tecnologías de refrigeración líquida directa y refrigeración por inmersión a fin de reducir el impacto ambiental producido por el incremento de calor generado por los centros de datos.

En la nueva era digital impulsada por aplicaciones que funcionan con IA, GIGABYTE ha integrado sus servidores con la plataforma MLSteam de MyelinTe para agrupar todos los servidores informáticos, nodos de almacenamiento y gestión para facilitar la asignación, el monitoreo y la gestión de recursos, y maximizar la utilización de recursos de manera eficaz. GIGABYTE amplía aún más su experiencia y conocimientos de hardware al lanzar computadoras integradas en aplicaciones cotidianas como las áreas de vehículos autónomos e Internet de los vehículos. La serie ADCU de GIGABYTE puede procesar datos masivos y tomar decisiones sobre el control de los vehículos en tiempo real; y T-BOX puede gestionar datos y comunicaciones mutuas entre vehículos de carretera, que es una solución ideal para la gestión de flotas comerciales.

La informática impulsa el motor del progreso tecnológico, no solo para permitir que las empresas tengan éxito sino también para ofrecer experiencias personales estimulantes. GIGABYTE exhibe un escenario de colaboración virtual NVIDIA Omniverse? con una configuración host-cliente usando su estación de trabajo W771-Z00 de alto rendimiento y la mini PC BRIX de espectáculos visuales; una impresionante muestra de juegos de soluciones de juegos insignia con tecnología de procesadores Intel de 12.° generación, placas base y monitores iF Design galardonados, y placas base AMD con Socket AM5 con diseño de avanzada y amplias funciones de gráficos PCIe 5.0 e interfaz m.2 Gen5. Asimismo, las laptops de juegos/creador de GIGABYTE brindan un alto rendimiento con experiencia visual de primera calidad, con su más reciente laptop de juegos insignia que presenta el procesador Intel® Core? i9 serie HX de 12.° generación, y ofrecen un panorama del potencial de Metaverse.

Desde el 24 hasta el 27de mayo, GIGABYTE está listo con un abanico de soluciones de productos y aplicaciones, y preparado para exhibir su experiencia en hardware y know-how de tecnología, que goza del desempeño informático para acelerar las innovaciones tecnológicas y sostiene su visión de "Mejora su vida"

