Comunicado de prensa de Business Wire: Global Cement and Concrete Association

Una imagen sorprendente de un parque de patinetes en los Emiratos Árabes Unidos ha sido nombrada Concrete in Life Photo of the Year. Consigue un primer premio de 10 000 dólares (diez mil dólares estadounidenses) en un concurso mundial que destaca el papel fundamental que desempeña el hormigón en todo el mundo.

Ferdz Bedana, winner Urban Concrete Professional and overall winner, Concrete in Life Photo of Year. Location Sharjah, UAE

La foto, captada por el fotógrafo profesional Ferdz Bedana en Sharjah, fue proclamada ganadora en una transmisión en directo por Instagram el 15 de febrero. Fue seleccionada entre más de 14 000 fotos enviadas por fotógrafos aficionados y profesionales de todos los continentes en el concurso anual organizado por la Asociación Mundial del Cemento y el Hormigón (Global Cement and Concrete Association, GCCA).

Thomas Guillot, director ejecutivo de la GCCA, declaró: "El hormigón es la segunda sustancia más utilizada del planeta después del agua y desempeña un papel vital en las infraestructuras y la sociedad modernas. Gracias al trabajo de la GCCA y de nuestros miembros para aplicar nuestro plan de acción 2050 Net Zero, avanzamos con esfuerzo en la reducción de su impacto medioambiental. Estas increíbles fotos captan el atractivo del diseño del hormigón y el papel fundamental que desempeña en la vida moderna y en las comunidades de todo el mundo".

Los concursantes, de todo el mundo, presentaron fotos en cuatro categorías: infraestructuras de hormigón, belleza y diseño del hormigón, hormigón urbano y hormigón en la vida cotidiana. Cada sección se dividió entre fotógrafos profesionales y aficionados, que muchas veces usaron teléfonos inteligentes. La amplitud y variedad de los trabajos presentados ponen de relieve el modo en que el hormigón sustenta la vida en todo el mundo, desde las formas gigantescas hasta las más pequeñas, así como la gracia, belleza y función crucial de apoyo de este material.

Cada uno de los ocho ganadores de cada categoría recibirá un premio de 2500 dólares estadounidenses (dos mil quinientos dólares estadounidenses). Además de la imagen del skater de Ferdz Bedana, los ganadores de las categorías incluyen imágenes de una cascada y una carrera de patinetes, ambas tomadas en Indonesia, un impresionante intercambiador urbano en China, molinos de arroz en Bangladés, un edificio universitario en México, una estación de metro en Dubái y una mezquita en Estambul (Turquía).

Ferdz Bedana, ganador del concurso Concrete in Life Photo of Year en Sharjah, declaró:"Es un gran honor ser el ganador del concurso Concrete in Life 2022 y difundir la historia de cómo el hormigón contribuye en gran medida a nuestra vida. Me interesó fotografiar este parque de patinaje cuando vi a un niño disfrutando mientras jugaba en un diseño de hormigón sustancialmente artístico".

Chris George, director de contenidos de Digital Camera World y uno de los miembros del jurado del concurso, comentó sobre la foto ganadora: "Es una captura increíble, que muestra a la perfección la energía del patinete frente a la forma orgánica de la estructura hecha por el hombre".

Su compañero de jurado, el escritor independiente y fotógrafo Norman Miller, añadió: "Captar motivos en rápido movimiento mostrando al mismo tiempo maestría en el encuadre y control de la iluminación requiere gran habilidad".

Thomas Guillot, director ejecutivo del GCCA, añadió: "Felicitaciones a Ferdz Bedana y a todos los ganadores de nuestras categorías. Visite nuestro sitio web para ver todas las obras finalistas, que son todas excepcionales".

La GCCA y las empresas que la integran, que representan el 80% de la capacidad mundial de producción de cemento fuera de China, así como los principales fabricantes chinos, se han comprometido a reducir y eliminar las emisiones de CO2 mediante la aplicación de la Hoja de ruta "Concrete Future - 2050 Net Zero", la primera industria pesada en establecer un plan tan detallado.

