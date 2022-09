Comunicado de prensa de Business Wire: Global Titans Fight Night

La empresa de boxeo y entretenimiento Global Titans anunció que Dubai será anfitrión de la primera serie de "Global Titans Fight Night". Este evento, que se retransmitirá en exclusiva por PPV, parece ser un momento histórico en el calendario deportivo de los Emiratos Árabes Unidos debido a su combate principal, que enfrentará a la leyenda del deporte Floyd Mayweather con la sensación de la generación Z de YouTube convertida en boxeador profesional Deji.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220926005391/es/

GLOBAL TITANS MAYWEATHER vs DEJI A3 (Photo: AETOSWire)

Este renovado y épico combate de boxeo tendrá lugar en el Coca-Cola Arena el 13 de noviembre, con un evento privado de pesaje el 12 de noviembre. En consonancia con la visión de Global Titans de tender un puente entre el mundo de la música y el deporte, el evento reunirá a titanes del mundo del boxeo y a superestrellas del mundo del espectáculo para crear un espectáculo inolvidable que se retransmitirá a millones de personas en todo el mundo. El evento también pondrá en marcha la Academia de Boxeo Global Titans y la fundación creada en 2023 para ofrecer oportunidades a la próxima generación de boxeadores pertenecientes a comunidades desfavorecidas.

Floyd "Money" Mayweather comentó sobre su próxima aparición: "Estoy encantado de llevar esta increíble experiencia de boxeo a Dubai. Global Titans ofrecerá a los aficionados un combate de boxeo sin igual con una gran cartelera. Es un honor formar parte de un evento tan emblemático en una ciudad emblemática, y me gustaría dar las gracias al equipo de Global Titans por haberse contactado conmigo y devolver tanto al deporte que amo".

La estrella del boxeo de Global YouTube, Deji, comentó sobre su próximo combate contra Mayweather: "Muchísimas gracias a Global Titans y a mi equipo por crear esta increíble oportunidad. Es un privilegio encabezar este fenomenal espectáculo en Dubai, contra el gran Floyd Mayweather de todos los tiempos. Esto va a ser divertido".

La Academia de Boxeo Global Titans, que se pondrá en marcha en 2023, está diseñada para dar la oportunidad a la próxima generación de jóvenes boxeadores de ser tutelados y entrenados por algunos de los mejores entrenadores y preparadores de boxeo del planeta. La academia ofrecerá a los aspirantes a boxeadores la oportunidad de participar en una lista global de eventos y les dará una trayectoria profesional en el boxeo profesional.

Las entradas estarán disponibles a partir del 28 de septiembre. Para obtener más información, visite https://www.global-titans.com/.

IMÁGENES AQUÍ

*Fuente:AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220926005391/es/

Contacto

KATCH INTERNACIONAL Sharanya Paulraj, directora de cuentas de relaciones públicas Sharanya.p@katchthis.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.